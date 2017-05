GPS連動で観光スポットをガイドするiOS向けアプリ「ON THE TRIP」

on the tripは5月24日、iOS向けのトラベルガイドアプリ「ON THE TRIP」の提供開始を発表した。価格は無料。

ON THE TRIPは、神社や寺などの文化財と提携し、観光スポットの見どころをGPSと連動することでガイドするアプリだ。

文字や写真によるガイドは、日本語、英語、中国語、広東語、韓国語に対応。音声ガイドも5ヵ国語に対応予定だという。

またスポットガイドだけではなく、禅や寿司、桜などの「カルチャーガイド」も用意している。

