格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第128回
【格安スマホまとめ】DTIからYouTube見放題SIM、ZTEがデュアルレンズ搭載の新ミドル機「BLADE V8」
2017年05月28日 15時00分更新
今回は070/080/090番号による音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週の格安SIM、格安スマホ関連の話題では、DTIがYouTube／Twitterを使い放題のデータSIMを開始、またZTEはデュアルレンズ搭載のミドルクラスの新SIMフリースマホを発売した。
|デュアルレンズが特徴のZTEの新スマホ「BLADE V8」
DTI SIMの新プランは
YouTubeとTwitterが使い放題のデータSIM！
「DTI SIM」が新プランとして開始した「DTI 見放題 SIM」は、YouTubeとTwitterが通信量にカウントされずに、使い放題となるサービスだ。基本は月7GBの通信量が付与されたドコモMVNOのデータ専用SIMだが、YouTubeとTwitterについてはカウントされない形になる。
YouTubeでは公式アプリ／Chrome／SafariでのYouTube公式サイトへのアクセスが除外の対象で、公式サイト以外に埋め込まれたYouTube動画や外部サイトへのリンクへの通信などは対象外。なお、画質はスマホでの視聴を前提に360p程度となる。Twitterについても、同じく外部への通信やPeriscopeによるストリーミング動画は対象外としている。
料金は税抜月2430円。また、SIMフリーのモバイルルーターとのセットプランも用意されている。
ZTEがミドルクラスの新端末「BLADE V8」発売
デュアルレンズで写真に自信
ZTEは今年1月のCES 2017で発表した「BLADE V8」を、国内でSIMフリースマホとして発売した。価格は税抜3万4800円。
BLADE V8のアピールポイントはカメラ。リアに13メガのメインカメラのほかに、2メガのサブカメラを用意。サブカメラが奥行きの情報を取得することで、背景にキレイにボケを入れた写真を撮ることができる。仮想的なF値は1.0～8.0で、撮影後にフォーカスの位置やボケ度合いの調整も可能。同社ではInstagramで投稿される機会が多い、料理や人物の撮影で特に性能を発揮するとしている。
|リアに2つのカメラがあるのがわかる
|3D写真を撮る機能もある。製品箱が簡易のVRグラスになっており、見ることが可能
そのほかのスペックは、フルHD解像度の5.2型IPS液晶、Snapdragon 435（1.4GHz＋1.1GHz、オクタコア）、3GBメモリー、32GBストレージ、2730mAhバッテリー、Android 7.0など。ネットワーク面ではDSDSやau VoLTEが利用可能。対応バンドはLTEが1/3/8/19/26。
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBE LTE・3G
|
IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|エントリープラン
|ライトSプラン
|ミニマムスタートプラン
|ライトスタートプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月6GB
|月3GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|1944円
|1728円
|2322円
|1728円
|2397円
|通話定額
|
918円
（1回10分までかけ放題）
|
650円
（1回3分までかけ放題）
|896円（1回10分、家族は30分までかけ放題）
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|540円／500MB
|324円／100MB
|216円／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|公衆Wi-Fi
|○
|月270円
|○
|×（BIC SIMは○）
|最低利用期間
|6ヵ月
|1年
|2ヵ月
|契約解除料
|8000円
|8640円
|
12ヵ月以内の解約は
（12－契約月数）
×1080円
|転出手数料
|3240円
|3240円（3ヵ月目までは6480円）
|3240円
|
その他プラン
など
|
1日170MB：2246円、
月6GB：2322円
|
月1GB：1512円、
月12GB：3672円
|月20GB／30GBの通信量を追加可能
|楽天モバイル
|LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB
|U-mobile PREMIUM 通話プラス
|U-mobile 通話プラス 3GB
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|ベーシックプラン
|3.1GBプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|なし
|月3.1GB
|月3GB
|無制限
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|1350円
|1728円
|1825円
|3218円
|1706円
|
1078円／
1294円等
|通話定額
|
2570円（かけ放題）
918円（1回5分まで）
|（今夏予定）
|×
|800円（最大60分通話可）
|907円（1回5分かけ放題）など
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
324円／100MB
594円／500MB
1058円／1GB
|
540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|―
|通信制御
|―
|
条件
非公表
|条件非公表
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|1年
|1年
|
1年以内は
（12－契約月数）
×1080円
|6ヵ月
|なし
|契約解除料
|1万584円
|1万584円
|6480円
|なし
|転出手数料
|3240円
|3240円
|3240円
|1万6200円から月1080円ずつ減額
|
その他プラン
など
|
月5GB：2322円、
月20GB：5130円など
|
月5GB：
2397円など
|
月5GB：
2138円
|月3GBまで1728円など
|DMM mobile 通話SIMプラン
|
LinksMate
5GB
(7月開始)
|
ワイヤレスゲート
音声プラン
|nuroモバイル
|3GB
|10GB
|時間プラン
|0 SIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月10GB
|月5GB
|
無制限
／3Mbps
|1日5時間
|
月500MB
～5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|―
|200kbps
|月額料金
|1620円
|3121円
|2268円
|2980円
|3456円
|756円
|通話定額
|
918円
（1回5分までかけ放題）
|×
|×
|
864円
（1回5分までかけ放題）
|初期費用
|3240円
|3672円
|3240円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※1
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|―
|―
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|条件非公表
|条件非公表
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|なし
|1年
|契約解除料
|9720円
|
3240円
（SIM削除手数料）
|なし
|1万2960円～0円（利用期間で減額）
|5400円
|転出手数料
|3240円
|2160円
|12ヵ月以内は1万1880円、以降3240円
|3240円
|2160円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1360円、
月5GB：2062円など
|
月10GB：
3348円など
|月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
|
DTI SIM
音声プラン
|
イオンモバイル
音声プラン
|もしもシークス
|3GB
|ネットつかい放題
|2GB
|6GB
|＋3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|無制限
|月2GB
|月6GB
|500MB
|月3.5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1609円
|3132円
|1490円
|2138円
|1058円
|2354円
|通話定額
|
842円
（1回5分までかけ放題）
|918円（1回5分まで）、1620円（かけ放題／050番号）
|918円（1回5分かけ放題）、1944円（かけ放題）
|初期費用
|3240円
|3240円
|5400円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|―
|518円／1GB
|―
|通信制御
|
3日
／2GB
|
約1～3GB
／1～2日
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|契約解除料
|1万584円
|なし
|1万800円
|転出手数料
|5400円
|
6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円
|3564円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1296円、
月5GB：2073円
|
月4GB：1706円、
月12GB：3542円など
|
＋1GB：648円、
＋5GB：1944円など
|UQ mobile ぴったりプランS
|mineo デュアルタイプ
|Y!mobile
|auプラン 3GB
|ドコモプラン3GB
|スマホプランS
|スマホプランM
|スマホプランL
|通信網
|au 4G LTE
|Xi／FOMA
|ソフトバンク 4G／3G
|
高速通信
通信量
|月2GB ※2
|月3GB
|月3GB
|月2GB ※2
|月6GB ※2
|月14GB ※2
|
制限時の
通信速度
|300kbps
|200kbps
|128kbps
|月額料金
|3218円※3
|1630円
|1728円
|3218円※3
|4298円※3
|6458円※3
|通話定額
|1回5分までかけ放題
|
918円
（1回5分までかけ放題）
|
1回10分までかけ放題
＋1080円で時間制限なし
|初期費用
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|なし
|162円／100MB
|540円／500MB
|通信制御
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|最低利用期間
|2年
|なし
|2年
|契約解除料
|1万260円
|なし
|1万260円
|転出手数料
|3240円
|
1年以内は1万2420円、
以降は2160円
|
6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
|
その他プラン
など
|＋1080円で月6GB
|
5GB：
2365円など
|
5GB：
2462円など
|新規／MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※2：26ヵ月目以降は通信量は半分になる
※3：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引
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