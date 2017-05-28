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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第128回

【格安スマホまとめ】DTIからYouTube見放題SIM、ZTEがデュアルレンズ搭載の新ミドル機「BLADE V8」

2017年05月28日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　今回は070/080/090番号による音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週の格安SIM、格安スマホ関連の話題では、DTIがYouTube／Twitterを使い放題のデータSIMを開始、またZTEはデュアルレンズ搭載のミドルクラスの新SIMフリースマホを発売した。

デュアルレンズが特徴のZTEの新スマホ「BLADE V8」

DTI SIMの新プランは
YouTubeとTwitterが使い放題のデータSIM！

　「DTI SIM」が新プランとして開始した「DTI 見放題 SIM」は、YouTubeとTwitterが通信量にカウントされずに、使い放題となるサービスだ。基本は月7GBの通信量が付与されたドコモMVNOのデータ専用SIMだが、YouTubeとTwitterについてはカウントされない形になる。

　YouTubeでは公式アプリ／Chrome／SafariでのYouTube公式サイトへのアクセスが除外の対象で、公式サイト以外に埋め込まれたYouTube動画や外部サイトへのリンクへの通信などは対象外。なお、画質はスマホでの視聴を前提に360p程度となる。Twitterについても、同じく外部への通信やPeriscopeによるストリーミング動画は対象外としている。

　料金は税抜月2430円。また、SIMフリーのモバイルルーターとのセットプランも用意されている。

ZTEがミドルクラスの新端末「BLADE V8」発売
デュアルレンズで写真に自信

　ZTEは今年1月のCES 2017で発表した「BLADE V8」を、国内でSIMフリースマホとして発売した。価格は税抜3万4800円。

　BLADE V8のアピールポイントはカメラ。リアに13メガのメインカメラのほかに、2メガのサブカメラを用意。サブカメラが奥行きの情報を取得することで、背景にキレイにボケを入れた写真を撮ることができる。仮想的なF値は1.0～8.0で、撮影後にフォーカスの位置やボケ度合いの調整も可能。同社ではInstagramで投稿される機会が多い、料理や人物の撮影で特に性能を発揮するとしている。

リアに2つのカメラがあるのがわかる3D写真を撮る機能もある。製品箱が簡易のVRグラスになっており、見ることが可能

　そのほかのスペックは、フルHD解像度の5.2型IPS液晶、Snapdragon 435（1.4GHz＋1.1GHz、オクタコア）、3GBメモリー、32GBストレージ、2730mAhバッテリー、Android 7.0など。ネットワーク面ではDSDSやau VoLTEが利用可能。対応バンドはLTEが1/3/8/19/26。

人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBE LTE・3G IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		エントリープラン ライトSプラン ミニマムスタートプラン ライトスタートプラン
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月6GB 月3GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1728円 1944円 1728円 2322円 1728円 2397円
通話定額 918円
（1回10分までかけ放題） 		650円
（1回3分までかけ放題） 		896円（1回10分、家族は30分までかけ放題）
初期費用 3665円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円）
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円／500MB 324円／100MB 216円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時のみ）
公衆Wi-Fi 月270円 ×（BIC SIMは○）
最低利用期間 6ヵ月 1年 2ヵ月
契約解除料 8000円 8640円 12ヵ月以内の解約は
（12－契約月数）
×1080円
転出手数料 3240円 3240円（3ヵ月目までは6480円） 3240円
その他プラン
など 		1日170MB：2246円、
月6GB：2322円 		月1GB：1512円、
月12GB：3672円 		月20GB／30GBの通信量を追加可能
　 楽天モバイル LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB U-mobile PREMIUM 通話プラス U-mobile 通話プラス 3GB FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
ベーシックプラン 3.1GBプラン
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		なし 月3.1GB 月3GB 無制限 月3GB 月100MB
／1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 128kbps 200kbps
月額料金 1350円 1728円 1825円 3218円 1706円 1078円／
1294円
通話定額 2570円（かけ放題）
918円（1回5分まで） 		（今夏予定） × 800円（最大60分通話可） 907円（1回5分かけ放題）など
初期費用 3665円 3672円 3665円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		324円／100MB
594円／500MB
1058円／1GB 		540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
通信制御 条件
非公表 		条件非公表
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 1年 1年 1年以内は
（12－契約月数）
×1080円 		6ヵ月 なし
契約解除料 1万584円 1万584円 6480円 なし
転出手数料 3240円 3240円 3240円 1万6200円から月1080円ずつ減額
その他プラン
など 		月5GB：2322円、
月20GB：5130円など 		月5GB：
2397円など 		月5GB：
2138円 		月3GBまで1728円など
　 DMM mobile 通話SIMプラン LinksMate
5GB
(7月開始) 		ワイヤレスゲート
音声プラン 		nuroモバイル
3GB 10GB 時間プラン 0 SIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月3GB 月10GB 月5GB 無制限
 ／3Mbps 		1日5時間 月500MB
～5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1620円 3121円 2268円 2980円 3456円 756円
通話定額 918円
（1回5分までかけ放題） 		× × 864円
（1回5分までかけ放題）
初期費用 3240円 3672円 3240円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 　 標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※1 		216円
／100MB
1080円
／1GB 		500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
通信制御 3日／366MB
（低速時のみ） 		　 条件非公表 条件非公表
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 1年 なし なし 1年
契約解除料 9720円 3240円
（SIM削除手数料） 		なし 1万2960円～0円（利用期間で減額） 5400円
転出手数料 3240円 2160円 12ヵ月以内は1万1880円、以降3240円 3240円 2160円
その他プラン
など 		月1GB：1360円、
月5GB：2062円など 		月10GB：
3348円など 		　 月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
　 DTI SIM
音声プラン 		イオンモバイル
音声プラン 		もしもシークス
3GB ネットつかい放題 2GB 6GB 　 ＋3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月3GB 無制限 月2GB 月6GB 500MB 月3.5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1609円 3132円 1490円 2138円 1058円 2354円
通話定額 842円
（1回5分までかけ放題） 		918円（1回5分まで）、1620円（かけ放題／050番号） 918円（1回5分かけ放題）、1944円（かけ放題）
初期費用 3240円 3240円 5400円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		410円
／500MB
648円
／1GB 		518円／1GB
通信制御 3日
／2GB 		約1～3GB
／1～2日 		3日／366MB
（低速時のみ）
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 1年 なし 1年
契約解除料 1万584円 なし 1万800円
転出手数料 5400円 6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円 		3564円
その他プラン
など 		月1GB：1296円、
月5GB：2073円 		月4GB：1706円、
月12GB：3542円など 		＋1GB：648円、
＋5GB：1944円など
　 UQ mobile ぴったりプランS mineo デュアルタイプ Y!mobile
auプラン 3GB ドコモプラン3GB スマホプランS スマホプランM スマホプランL
通信網 au 4G LTE Xi／FOMA ソフトバンク 4G／3G
高速通信
通信量 		月2GB ※2 月3GB 月3GB 月2GB ※2 月6GB ※2 月14GB ※2
制限時の
通信速度 		300kbps 200kbps 128kbps
月額料金 3218円※3 1630円 1728円 3218円※3 4298円※3 6458円※3
通話定額 1回5分までかけ放題 918円
（1回5分までかけ放題） 		1回10分までかけ放題
＋1080円で時間制限なし
初期費用 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		なし 162円／100MB 540円／500MB
通信制御 3日／
6GB 		3日／
6GB
公衆Wi-Fi × ×
最低利用期間 2年 なし 2年
契約解除料 1万260円 なし 1万260円
転出手数料 3240円 1年以内は1万2420円、
以降は2160円 		6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
その他プラン
など 		＋1080円で月6GB 5GB：
2365円など 		5GB：
2462円など 		新規／MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※2：26ヵ月目以降は通信量は半分になる
※3：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引


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