3日で30万DL突破！　電撃文庫の大人気シリーズ『ゼロから始める魔法の書』がスマホゲームに！

電撃文庫の大人気シリーズで、第20回電撃小説大賞で大賞受賞、現在TVアニメが放送中の「ゼロから始める魔法の書」(著/虎走かける、イラスト/しずまよしのり)は、世間知らずな魔女・ゼロと半獣半人の傭兵が禁断の魔法書「ゼロの書」を求めて冒険の旅を繰り広げる、王道ファンタジーだ。そんな人気作品のスマホ向けゲームアプリが5/23に配信開始! 3日間で30万ダウンロードを突破しており、好調な滑り出しを見せている。

「ゼロから始める魔法の書」は原作小説の世界観を踏襲しつつ、プレイヤーが自分だけの魔術師団を作り、簡単操作でド派手な魔法バトルを繰り広げることができるコマンドバトル方式のPRG。原作者書き下ろしのオリジナルシナリオやオリジナルキャラクターも登場するので、原作を知らない人でも楽しめるだろう。

また、リリースを記念したスタートダッシュキャンペーンも実施中。ログインボーナスとして、ゲーム中で使える霊石やキャラクターの進化などに必要なアイテムがもらえたり、リリース記念のイベントクエストも開催される。詳しくはゲーム内のお知らせか、下記の公式Twitterをチェックしてほしい。

(C)2016 虎走かける/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/ゼロの魔術師団

(C)KADOKAWA CORPORATION 2017 (C)GREE, Inc. ©NOW PRODUCTION Co., Ltd.

