イラスト・マンガ・アニメ制作ソフトが30日間無料に
Surface Dialにも対応するCLIP STUDIO PAINTユニバーサルアプリ版が登場
2017年05月26日 18時00分更新
|Windowsユニバーサルアプリ版「CLIP STUDIO PAINT」
セルシスは5月26日、イラスト・マンガ・アニメ制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT」をペン入力端末や新デバイスの「Surface Dial」に最適化し、Windowsユニバーサルアプリ版として6月15日にWindowsストアより提供すると発表した。
Surface Dialを用いて表示倍率変更や回転、ブラシサイズの変更、タイムラインの移動、定規の回転が行なえる。Windowsユニバーサルアプリ版のCLIP STUDIO PAINTはWindowsストアにて無料で提供され、ダウンロードしてCLIP STUDIO PAINTを30日間使用できる。
|マイクロソフトのクリエイター向け新PC「Surface Studio」やダイヤルデバイス「Surface Dial」に対応
また、同日に公開予定の最新バージョンの「CLIP STUDIO PAINT EX／PRO／DEBUT 日本語版」（バージョンVer.1.6.69）においてもSurface Dialに対応するほか、今後発売される新しいSurfaceペンにも対応する予定という。既存のCLIP STUDIO PAINT各製品ユーザーは無料でアップデートして最新バージョンを利用できる。