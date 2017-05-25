サードウェーブデジノス「Gears of War 4」推奨PC5モデルを発売

サードウェーブデジノスは5月25日、ドスパラが運営する全国22店舗および通販サイト「ドスパラ」にて「Gears of War 4」が快適に楽しめる「GALLERIA ゲーム推奨パソコン」5モデルを発売した。
製品のスペックと価格は以下のとおり。
GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC NX
|GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC NX
CPU
Core i7-7700HQ
チップセット
HM175
メインメモリー
16GB
ディスプレー
17.3インチ 非光沢液晶（1920×1080ドット）
グラフィックス
GeForce GTX 1070 8GB
ストレージ
1TB HDD／250GB SSD
LAN
IEEE 802.11 ac／a／b／g／n 無線LAN、ギガビット有線LAN
Bluetooth
Bluetooth 4.2
バッテリー
リチウムイオンバッテリー（およそ3.9時間）
サイズ
幅428×奥行き294×高さ48mm
重量
およそ3.70kg（バッテリー含む）
OS
Windows 10 Home
価格
26万9978円
製品情報はこちら
GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GL
|GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GL
CPU
Core i7-7700
マザーボード
H110 チップセット搭載 Mini-ITX
メインメモリー
16GB
グラフィックス
GeForce GTX 1060 6GB OC
ストレージ
2TB HDD／500GB SSD
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
LAN
1000BASE-T LAN
ケース
オリジナル ガレリア専用 KTCケース ブラック
電源
600W 静音電源（80 PLUS GOLD）
OS
Windows 10 Home
価格
20万858円
製品情報はこちら
GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GI
|GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GI
CPU
Core i7-7700
マザーボード
H110 チップセット搭載 Mini-ITX
メインメモリー
16GB
グラフィックス
GeForce GTX 1070 8GB OC
ストレージ
2TB HDD／500GB SSD
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
LAN
1000BASE-T LAN
ケース
オリジナル ガレリア専用 KTCケース ブラック
電源
600W 静音電源（80 PLUS GOLD）
OS
Windows 10 Home
価格
21万5978円
製品情報はこちら
GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GT
|GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GT
CPU
Core i7-7700
マザーボード
H270 チップセット搭載 ATX
メインメモリー
16GB
グラフィックス
GeForce GTX 1060 6GB OC
ストレージ
2TB HDD／500GB SSD
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
LAN
1000BASE-T LAN
ケース
GAMEMASTER専用KTケース
電源
600W 静音電源（80 PLUS Titanium）
OS
Windows 10 Home
価格
19万4378円
製品情報はこちら
GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GX
|GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GX
CPU
Core i7-7700
マザーボード
H270 チップセット搭載 ATX
メインメモリー
16GB
グラフィックス
GeForce GTX 1070 8GB OC
ストレージ
2TB HDD／500GB SSD（SATA 3）
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
LAN
1000BASE-T LAN
ケース
GAMEMASTER専用KTケース
電源
800W 静音電源（80 PLUS Titanium）
OS
Windows 10 Home
価格
21万5978円
製品情報はこちら