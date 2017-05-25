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サードウェーブデジノス「Gears of War 4」推奨PC5モデルを発売

2017年05月25日 18時50分更新

文● ラッキー橋本／ASCII

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　サードウェーブデジノスは5月25日、ドスパラが運営する全国22店舗および通販サイト「ドスパラ」にて「Gears of War 4」が快適に楽しめる「GALLERIA ゲーム推奨パソコン」5モデルを発売した。

　製品のスペックと価格は以下のとおり。

GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC NX

GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC NX

CPU
　Core i7-7700HQ
チップセット
　HM175
メインメモリー
　16GB
ディスプレー
　17.3インチ 非光沢液晶（1920×1080ドット）
グラフィックス
　GeForce GTX 1070 8GB
ストレージ
　1TB HDD／250GB SSD
LAN
　IEEE 802.11 ac／a／b／g／n 無線LAN、ギガビット有線LAN
Bluetooth
　Bluetooth 4.2
バッテリー
　リチウムイオンバッテリー（およそ3.9時間）
サイズ
　幅428×奥行き294×高さ48mm
重量
　およそ3.70kg（バッテリー含む）
OS
　Windows 10 Home
価格
　26万9978円

　製品情報はこちら

GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GL

GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GL

CPU
　Core i7-7700
マザーボード
　H110 チップセット搭載 Mini-ITX
メインメモリー
　16GB
グラフィックス
　GeForce GTX 1060 6GB OC
ストレージ
　2TB HDD／500GB SSD
光学ドライブ
　DVDスーパーマルチドライブ
LAN
　1000BASE-T LAN
ケース
　オリジナル ガレリア専用 KTCケース ブラック
電源
　600W 静音電源（80 PLUS GOLD）
OS
　Windows 10 Home
価格
　20万858円

　製品情報はこちら

GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GI

GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GI

CPU
　Core i7-7700
マザーボード
　H110 チップセット搭載 Mini-ITX
メインメモリー
　16GB
グラフィックス
　GeForce GTX 1070 8GB OC
ストレージ
　2TB HDD／500GB SSD
光学ドライブ
　DVDスーパーマルチドライブ
LAN
　1000BASE-T LAN
ケース
　オリジナル ガレリア専用 KTCケース ブラック
電源
　600W 静音電源（80 PLUS GOLD）
OS
　Windows 10 Home
価格
　21万5978円

　製品情報はこちら

GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GT

GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GT

CPU
　Core i7-7700
マザーボード
　H270 チップセット搭載 ATX
メインメモリー
　16GB
グラフィックス
　GeForce GTX 1060 6GB OC
ストレージ
　2TB HDD／500GB SSD
光学ドライブ
　DVDスーパーマルチドライブ
LAN
　1000BASE-T LAN
ケース
　GAMEMASTER専用KTケース
電源
　600W 静音電源（80 PLUS Titanium）
OS
　Windows 10 Home
価格
　19万4378円

　製品情報はこちら

GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GX

GALLERIA GAMEMASTER Gears of War 4 推奨PC GX

CPU
　Core i7-7700
マザーボード
　H270 チップセット搭載 ATX
メインメモリー
　16GB
グラフィックス
　GeForce GTX 1070 8GB OC
ストレージ
　2TB HDD／500GB SSD（SATA 3）
光学ドライブ
　DVDスーパーマルチドライブ
LAN
　1000BASE-T LAN
ケース
　GAMEMASTER専用KTケース
電源
　800W 静音電源（80 PLUS Titanium）
OS
　Windows 10 Home
価格
　21万5978円

　製品情報はこちら

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