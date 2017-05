スクウェア・エニックス「乖離性ミリオンアーサーVR」をSteamから配信

スクウェア・エニックスは5月25日、グリーと共同開発したVRキャラクターコマンドRPG「乖離性ミリオンアーサーVR」をSteamから配信開始した。価格は3980円。

乖離性ミリオンアーサーは、スマートフォン/PlayStation Vita/PlayStation 4/PCブラウザー向けに配信されている「ミリオンアーサー」シリーズのフラッグシップタイトル。戦略性あふれるゲームが楽しめるキャラクターコマンドバトルなどが特徴だ。

本作は、乖離性ミリオンアーサーの世界をVRで体験できる作品。360度視点に対応し、VR専用に制作された高精細な3Dボスとのカードバトルや、キャラクター達とのふれあいを楽しめる。

また、作品を単純にVR化したものではなく、メインストーリーのシーンを完全VR化し、独立したコンテンツとしてプレーできるという。対応機種はHTC VIVE。

購入特典として、PCブラウザー版乖離性ミリオンアーサーで使用可能となる限定騎士カード「仮想型アーサーズ」のシリアルコードがゲーム内にてプレゼントされる。

©2017 SQUARE ENIX CO., LTD. / GREE, Inc. All Rights Reserved.

