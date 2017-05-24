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ビジネスチャンスや臨床現場での最前線に迫る

グリーベンチャーズ、VR×ヘルスケアビジネスをテーマにしたミートアップ開催

2017年05月24日 16時30分更新

文● たかヰトモき／Mogura VR

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　グリーベンチャーズは、Digital Health Meetup Vol.8を主催すると発表した。第8回目となる本ミートアップでは「VR×ヘルスケア」領域でのビジネスチャンスや、臨床現場での最前線に迫る。

Digital Health Meetup vol.8

　東海大学 工学部 医用生体工学科 教授／医師　高原 太郎氏による「医用画像の種類と発展〜VRに至るまで〜」、国際医療福祉大学大学院 准教授／医師　杉本 真樹氏が登壇する「VR・AR・MRの医療健康ビジネストレンド」の講演が予定されている。

　「VR×ヘルスケア最前線」をテーマに進められるパネルディスカッションでは、高原 太郎氏、HoloEyesの取締役／医師である杉本 真樹氏、同社代表取締役の谷口 直嗣氏、同社の新城 健一氏、がパネリストとして参加する。

Digital Health Meetup vol.8 開催概要

開催日時
　2017年6月22日（木）　19:00〜21:00（開場　18:30〜）
開催場所
　グリー株式会社（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 9階）
主催
　グリーベンチャーズ株式会社
参加人数
　200人〜300人
参加費用
　無料
参加対象者
　大企業やネット企業に勤める若手ビジネスマン／エンジニア、ヘルステックに関心のある投資家／監査法人／メディア、その他ヘルステック系スタートアップ／ビジネスに関心のある人

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