グリーベンチャーズ、VR×ヘルスケアビジネスをテーマにしたミートアップ開催

グリーベンチャーズは、Digital Health Meetup Vol.8を主催すると発表した。第8回目となる本ミートアップでは「VR×ヘルスケア」領域でのビジネスチャンスや、臨床現場での最前線に迫る。

東海大学 工学部 医用生体工学科 教授／医師 高原 太郎氏による「医用画像の種類と発展〜VRに至るまで〜」、国際医療福祉大学大学院 准教授／医師 杉本 真樹氏が登壇する「VR・AR・MRの医療健康ビジネストレンド」の講演が予定されている。

「VR×ヘルスケア最前線」をテーマに進められるパネルディスカッションでは、高原 太郎氏、HoloEyesの取締役／医師である杉本 真樹氏、同社代表取締役の谷口 直嗣氏、同社の新城 健一氏、がパネリストとして参加する。

Digital Health Meetup vol.8 開催概要

開催日時

2017年6月22日（木） 19:00〜21:00（開場 18:30〜）

開催場所

グリー株式会社（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 9階）

主催

グリーベンチャーズ株式会社

参加人数

200人〜300人

参加費用

無料

参加対象者

大企業やネット企業に勤める若手ビジネスマン／エンジニア、ヘルステックに関心のある投資家／監査法人／メディア、その他ヘルステック系スタートアップ／ビジネスに関心のある人

