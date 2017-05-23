aqua computer「Dr. Delid tool for Skylake and Kaby Lake processors」 これさえあれば割り放題！ 殻割り専用工具がaqua computerから 文● 山県 編集●北村／ASCII.jp

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aqua computerから、CPU殻割りツール「Dr. Delid tool for Skylake and Kaby Lake processors」が登場。オリオスペックでは初回入荷分が完売となっている。

CPU殻割りツール「Dr. Delid tool for Skylake and Kaby Lake processors」。現在完売につき次回入荷は確認中

この製品は、インテル製CPUの「Skylake」もしくは「Kaby Lake」で使えるCPU殻割りツール。CPU本体をセットし“ヒネリ”を加えることでヒートスプレッダを外すというもの。もちろんショップ、メーカーともに保証がない改造行為となる点は覚えておこう。

なお、好みのグリスを塗布後にヒートスプレッダ戻し、再度固定するための金具も付属している。上級者向けのアイテムとなるが、リスクを抑えて殻割りにチャレンジしたい人は、購入を検討してみてはいかがだろうか。

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