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aqua computer「Dr. Delid tool for Skylake and Kaby Lake processors」

これさえあれば割り放題！　殻割り専用工具がaqua computerから

2017年05月23日 23時42分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

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　aqua computerから、CPU殻割りツール「Dr. Delid tool for Skylake and Kaby Lake processors」が登場。オリオスペックでは初回入荷分が完売となっている。

CPU殻割りツール「Dr. Delid tool for Skylake and Kaby Lake processors」。現在完売につき次回入荷は確認中

　この製品は、インテル製CPUの「Skylake」もしくは「Kaby Lake」で使えるCPU殻割りツール。CPU本体をセットし“ヒネリ”を加えることでヒートスプレッダを外すというもの。もちろんショップ、メーカーともに保証がない改造行為となる点は覚えておこう。

CPU本体をセットし“ヒネリ”を加えることでヒートスプレッダを外す。「Skylake」もしくは「Kaby Lake」で使える

　なお、好みのグリスを塗布後にヒートスプレッダ戻し、再度固定するための金具も付属している。上級者向けのアイテムとなるが、リスクを抑えて殻割りにチャレンジしたい人は、購入を検討してみてはいかがだろうか。

再度固定するための金具も付属。皆で購入し、使い回すのもアリかも

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