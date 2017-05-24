【ドコモ2017夏スマホ】Galaxy／Xperia／AQUOSのフラグシップ機登場！ ― 第1回
【速報】ドコモ夏スマホは4K液晶の最強Xperiaに、ほぼフレームレスのGalaxy！
2017年05月24日 11時45分更新
ドコモが夏モデルの発表会を開催！ 注目はやはりXperiaとGalaxyのフラグシップ機だろう。まずXperiaは、他キャリアからも発売される「Xperia XZs」のみならず、ドコモのみのリリースとなる4K液晶＋Snapdragon 835搭載の最強機「Xperia XZ Premium」も用意される。
|Xperia XZ Premium
一方のGalaxyは、すでに世界的にも話題の「Galaxy S8」「Galaxy S8+」の両方が登場。おなじみエッジスクリーンに、前面がほとんど表示域の超狭額縁ディスプレー、そして縦長筐体が特徴的。さらに4.7型の国内限定のコンパクトプレミアム「Galaxy Feel」も用意された。
|Galaxy S8、Galaxy S8+
さらにAQUOSシリーズのフラグシップ「AQUOS R」、富士通のミドルクラス機「arrows Be」、高性能CPU＆高解像度ディスプレーのタブレット「dtab Compact」も登場。ネットワーク面では、フラグシップ機で国内最速の下り最大788Mbpsの通信速度に対応予定。
詳細は順次掲載予定だが、まずはスペック表をお届け！
ドコモ夏モデルラインナップ
- 4K液晶＋最新CPU搭載の夏スマホ最強機!?
ソニーモバイル「Xperia XZ Premium SO-04J」
- 冬モデルからカメラやSTAMINAモードが進化
ソニーモバイル「Xperia XZs SO-03J」
- 省電力＆高性能なシャープのハイエンド機
シャープ「AQUOS R SH-03J」
- Galaxyはフラグシップ機＆コンパクトプレミアムも！
サムスン電子「Galaxy S8」「Galaxy S8+」「Galaxy Feel」
- 全部入り＆頑丈に安心感ありのミドルレンジ機
富士通「arrows Be F-05J」
- WQXGA解像度で約325g、今度のdtabは高性能！
「dtab Compact d-01J」
|
Xperia XZ
Premium SO-04J
|
Xperia XZs
SO-03J
|
AQUOS R
SH-03J
|メーカー
|ソニーモバイル
|シャープ
|ディスプレー
|5.5型液晶
|5.2型液晶
|5.3型液晶
|画面解像度
|2160×3840ドット
|1080×1920ドット
|1440×2560ドット
|サイズ
|約77×156
×7.9mm
|約72×146
×8.1mm
|約74×153
×8.7mm
|重量
|約191g
|約161g
|約169g
|CPU
|Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 820
2.2GHz＋1.6GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 835
2.2GHz＋1.9GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|32GB
|64GB
|外部ストレージ
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 7.1
|Android 7.1
|最大通信速度
|下り最大788Mbps
|下り最大500Mbps
|下り最大788Mbps
|VoLTE
|○（HD＋）
|○（HD＋）
|○（HD＋）
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：1920万画素
／イン：1320万画素
|リア：1920万画素
／イン：1320万画素
|リア：2260万画素
／イン：1630万画素
|バッテリー容量
|3230mAh
（交換不可）
|2900mAh
（交換不可）
|3160mAh
（交換不可）
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／○
|○／○
|ワンセグ
／フルセグ
|○／○
|○／○
|○／○
|防水／防塵
|○／○
|○／○
|○／○
|生体認証
|○（指紋認証）
|○（指紋認証）
|○（指紋認証）
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|連続待受時間
（LTE／3G）
|460時間
／500時間
|590時間
／650時間
|未定
|カラバリ
|Deepsea Black、Luminous Chrome
|Ice Blue、Warm Silver、Black、Citrus
|Zirconia White、Mercury Black、Crystal Lavencer
|発売時期
|6月中旬
|5月26日
|7月
|
Galaxy S8
SC-02J
|
Galaxy S8+
SC-03J
|
Galaxy Feel
SC-04J
|メーカー
|サムスン電子
|ディスプレー
|5.8型有機EL
|6.2型有機EL
|4.7型有機EL
|画面解像度
|1440×2960ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|約68×149×8.0mm
|約73×160×8.1mm
|約67×138×8.3mm
|重量
|約150g
|約173g
|約149g
|CPU
|Snapdragon 835
2.35GHz×4＋1.9GHz×4
（オクタコア）
|Exynos 7870
1.6GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC（最大256GB）
|OS
|Android 7.0
|最大通信速度
|下り682Mbps
（788Mbps予定）
|下り500Mbps
|下り262.5Mbps
|VoLTE
|○（HD＋）
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：約1220万画素
／イン：約800万画素
|リア：約1600万画素／イン：約500万画素
|バッテリー容量
|3000mAh
（交換不可）
|3500mAh
（交換不可）
|3000mAh
（交換不可）
|FeliCa
|○
|NFC
|○
|ワンセグ
／フルセグ
|○／○
|○／×
|防水／防塵
|IPX5,8／IP6X
|生体認証
|指紋認証、虹彩認証、顔認証
|指紋認証
|USB端子
|Type-C
|microUSB
|連続待受時間
（LTE／3G）
|340時間
／310時間
|390時間
／370時間
|500時間
／520時間
|カラバリ
|Midnight Black、Orchid Gray、Cral Blue
|Midnight Black、Arctic Silver
|Moon White、Indigo Black、Opal Pink
|発売時期
|6月上旬
|6月中旬
|
arrows Be
F-05J
|dtab Compact
|メーカー
|富士通
|ファーウェイ
|ディスプレー
|5型液晶
|8.4型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|1600×2560ドット
|サイズ
|約72×144×7.8mm
|約124×216×7.3mm
|重量
|約141g
|約325g
|CPU
|1.2GHz（クアッドコア）
|Kirin 950
2.3GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|外部ストレージ
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 6.0
|最大通信速度
|下り最大150Mbps
|下り最大150Mbps
|VoLTE
|○
|―
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：1310万画素
／イン：500万画素
|リア：800万画素
／イン：800万画素
|バッテリー容量
|2580mAh（交換不可）
|4980mAh（交換不可）
|ワンセグ／フルセグ
|○／×
|×／×
|防水／防塵
|○／○
|×／×
|生体認証
|×
|○（指紋認証）
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|連続待受時間
（LTE／3G）
|640時間／780時間
|700時間／800時間
|カラバリ
|Red、Black、White
|Gold、Silver
|発売時期
|6月1日
|5月25日
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