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【ドコモ2017夏スマホ】Galaxy／Xperia／AQUOSのフラグシップ機登場！ ― 第1回

【速報】ドコモ夏スマホは4K液晶の最強Xperiaに、ほぼフレームレスのGalaxy！

2017年05月24日 11時45分更新

文● ASCII編集部

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　ドコモが夏モデルの発表会を開催！　注目はやはりXperiaとGalaxyのフラグシップ機だろう。まずXperiaは、他キャリアからも発売される「Xperia XZs」のみならず、ドコモのみのリリースとなる4K液晶＋Snapdragon 835搭載の最強機「Xperia XZ Premium」も用意される。

Xperia XZ Premium

　一方のGalaxyは、すでに世界的にも話題の「Galaxy S8」「Galaxy S8+」の両方が登場。おなじみエッジスクリーンに、前面がほとんど表示域の超狭額縁ディスプレー、そして縦長筐体が特徴的。さらに4.7型の国内限定のコンパクトプレミアム「Galaxy Feel」も用意された。

Galaxy S8、Galaxy S8+

　さらにAQUOSシリーズのフラグシップ「AQUOS R」、富士通のミドルクラス機「arrows Be」、高性能CPU＆高解像度ディスプレーのタブレット「dtab Compact」も登場。ネットワーク面では、フラグシップ機で国内最速の下り最大788Mbpsの通信速度に対応予定。

　詳細は順次掲載予定だが、まずはスペック表をお届け！

ドコモ夏モデルラインナップ

　 Xperia XZ
Premium SO-04J 		Xperia XZs
SO-03J 		AQUOS R
SH-03J
メーカー ソニーモバイル シャープ
ディスプレー 5.5型液晶 5.2型液晶 5.3型液晶
画面解像度 2160×3840ドット 1080×1920ドット 1440×2560ドット
サイズ 約77×156
×7.9mm		 約72×146
×8.1mm		 約74×153
×8.7mm
重量 約191g 約161g 約169g
CPU Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 820
2.2GHz＋1.6GHz
（クアッドコア）		 Snapdragon 835
2.2GHz＋1.9GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB 4GB 4GB
内蔵ストレージ 64GB 32GB 64GB
外部ストレージ microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大256GB）
OS Android 7.1 Android 7.1 Android 7.1
最大通信速度 下り最大788Mbps 下り最大500Mbps 下り最大788Mbps
VoLTE ○（HD＋） ○（HD＋） ○（HD＋）
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：1920万画素
／イン：1320万画素		 リア：1920万画素
／イン：1320万画素		 リア：2260万画素
／イン：1630万画素
バッテリー容量 3230mAh
（交換不可）		 2900mAh
（交換不可）		 3160mAh
（交換不可）
FeliCa／NFC ○／○ ○／○ ○／○
ワンセグ
／フルセグ		 ○／○ ○／○ ○／○
防水／防塵 ○／○ ○／○ ○／○
生体認証 ○（指紋認証） ○（指紋認証） ○（指紋認証）
USB端子 Type-C Type-C Type-C
連続待受時間
（LTE／3G）		 460時間
／500時間		 590時間
／650時間		 未定
カラバリ Deepsea Black、Luminous Chrome Ice Blue、Warm Silver、Black、Citrus Zirconia White、Mercury Black、Crystal Lavencer
発売時期 6月中旬 5月26日 7月
　 Galaxy S8
SC-02J 		Galaxy S8+
SC-03J 		Galaxy Feel
SC-04J
メーカー サムスン電子
ディスプレー 5.8型有機EL 6.2型有機EL 4.7型有機EL
画面解像度 1440×2960ドット 720×1280ドット
サイズ 約68×149×8.0mm 約73×160×8.1mm 約67×138×8.3mm
重量 約150g 約173g 約149g
CPU Snapdragon 835
2.35GHz×4＋1.9GHz×4
（オクタコア）		 Exynos 7870
1.6GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB 3GB
内蔵ストレージ 64GB 32GB
外部メモリー microSDXC（最大256GB）
OS Android 7.0
最大通信速度 下り682Mbps
（788Mbps予定）		 下り500Mbps 下り262.5Mbps
VoLTE ○（HD＋）
無線LAN IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：約1220万画素
／イン：約800万画素		 リア：約1600万画素／イン：約500万画素
バッテリー容量 3000mAh
（交換不可）		 3500mAh
（交換不可）		 3000mAh
（交換不可）
FeliCa
NFC
ワンセグ
／フルセグ		 ○／○ ○／×
防水／防塵 IPX5,8／IP6X
生体認証 指紋認証、虹彩認証、顔認証 指紋認証
USB端子 Type-C microUSB
連続待受時間
（LTE／3G）		 340時間
／310時間		 390時間
／370時間		 500時間
／520時間
カラバリ Midnight Black、Orchid Gray、Cral Blue Midnight Black、Arctic Silver Moon White、Indigo Black、Opal Pink
発売時期 6月上旬 6月中旬
　 arrows Be
F-05J 		dtab Compact
メーカー 富士通 ファーウェイ
ディスプレー 5型液晶 8.4型液晶
画面解像度 720×1280ドット 1600×2560ドット
サイズ 約72×144×7.8mm 約124×216×7.3mm
重量 約141g 約325g
CPU 1.2GHz（クアッドコア） Kirin 950
2.3GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 2GB 3GB
内蔵ストレージ 16GB 16GB
外部ストレージ microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大256GB）
OS Android 7.1 Android 6.0
最大通信速度 下り最大150Mbps 下り最大150Mbps
VoLTE
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：1310万画素
／イン：500万画素		 リア：800万画素
／イン：800万画素
バッテリー容量 2580mAh（交換不可） 4980mAh（交換不可）
ワンセグ／フルセグ ○／× ×／×
防水／防塵 ○／○ ×／×
生体認証 × ○（指紋認証）
USB端子 microUSB microUSB
連続待受時間
（LTE／3G）		 640時間／780時間 700時間／800時間
カラバリ Red、Black、White Gold、Silver
発売時期 6月1日 5月25日

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