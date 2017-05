単品399円のお得なフェアで試してみよう ガストの「チーズ IN ハンバーグ」の新しい食べ方「フォンデュ食べ」 文● 行正和義 編集●ASCII

シェア

ツイートする 一覧







期間限定「チーズ IN ハンバーグ」が399円

ガストは5月23日、同社の人気メニュー「チーズ IN ハンバーグ」を期間限定で399円となるフェアを発表。5月25日より開始する。また新たに、「フォンデュ食べ」という食べ方を提唱している。

フェアでは、チーズ IN ハンバーグは399円(通常価格549円)、「チーズ IN ハンバーグ&海老フライ」が699円(通常799円)、「トマトとバジルのイタリアンチーズ IN ハンバーグ」が599円(通常699円)、「チーズ IN ミックスグリル」が799円(通常899円、価格はすべて税別)。

フォンデュ食べ

フォンデュ食べは、ハンバーグ上部をくり抜き、付け合わせの野菜やポテトをチーズと絡めて食べるフォンデュ風の食べ方。フェアは6月14日まで開催される。

関西で知らない人はいないといわれる食レポの達人タージンさんがそのおいしさと楽しみ方を紹介

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています