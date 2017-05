海外出張に備え短期集中で英語学習！最新教育工学が話題の「ENGLISH COMPANY」を体験してみた

汎用人工知能でおなじみ「シンギュラリティ」の提唱者、レイ・カーツワイルのセッション「Ray and Amy Kurzweil on Collaboration and the Future」! 楽しみに参加したものの、内容はカーツワイル親子の歓談がメインで、拍子抜けした人も多いのでは……