今夜20時ニコ生！ 人気PCゲーム実況しまくる「ゲーマーへの道」【デジデジ90】

ゲーミングPCはひとりで自作できるようになったものの、肝心のゲームがいつまでもガチャプレイのつばさ。

見るに見かねたジサトラアキラが、熱血指導を決意した模様です。

ニコ生で指導&実況するのは以下3本!

強くなりたければ俺を本気で倒しにこい!

ハッチ対つばさ 因縁のデュエル戦~再び~

©2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

好きなキャラしか使わない? そんなことじゃ良ゲーマーになれない!

ランダムキャラで勝利を掴め! 鬼教官の小言を聞きながら対AI戦

©2017 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. Overwatch and the Overwatch logo are trademarks and Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S and/or other countries.

伝説の艦艇を優雅に操縦し、つばさ艦長を漫喫したら……

変態紳士と開幕特攻!“最前線”戦でライバルを撃沈せよ

©2012 - 2017 Wargaming.net All right reserved

はたして、つばさに最適なPCゲームタイトルは見つかるのでしょうか?



ゲーム初心者のみなさんも楽しめる、ゆるふわ実況。

ぜひぜひ最後まで応援(見守り)よろしくお願いします。

▽出演者

つばさ(MC)@tsubasa_desu

ジサトラアキラ @jisatora_akira

ほか鬼教官

