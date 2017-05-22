ZenFone 3 Max、AQUOS、RAIJIN、スタミナ自慢のスマホで速度対決

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大容量バッテリー搭載のZenFone 3 MaxとRAIJIN、逆に小型ながらハイスペックなAQUOS SERIE miniの3機種を比較しているスマホ定点観測。片手操作の多いスピードチェックで有利な機種は……やっぱりコンパクトなスマホ？

ZenFone 3 Max(5.2型) AQUOS SERIE mini RAIJIN

初回は一長一短で引き分け、2回戦の決め手は？

スタミナ重視で選ぶなら、大容量バッテリー搭載機種か、それとも消費電力が小さそうな小型スマホか、そんなテーマで比較している今回のスマホ定点観測。使用しているスマホはASUS「ZenFone 3 Max（5.2型）」、au／シャープ「AQUOS SERIE mini SHV38」、FREETEL「RAIJIN」だ。

前回はスペックならAQUOS SERIE miniとRAIJIN、料金ならZenFone 3 Maxという結果。3機種とも一長一短で引き分けとした。まずはそんな前回のスペックのおさらい。

ZenFone 3 Max

（ZC520TL-SL16） AQUOS SERIE mini

SHV38 RAIJIN メーカー ASUS シャープ FREETEL 本体サイズ 約73.7×149.5

×8.55mm 約67×135

×8.6mm 約76×153.0

×8.7mm 重量 約160g 約134g 約183g 画面サイズ 5.2型 4.7型 5.5型 画面解像度 1280×720ドット 1920×1080ドット 1920×1080ドット OS Android 6.0 Android 7.0 Android 7.0 CPU 1.25GHz

（4コア） 1.5GHz＋1.2GHz

（8コア） 1.5GHz＋1GHz

（8コア） ROM／RAM 16GB／2GB 16GB／3GB 64GB／4GB メモリーカード microSDHC

（32GB） microSDXC

（256GB） microSDXC

（128GB） 国内4G対応バンド 1/3/7/8/19/26/28/41 1/3/18/26/41 1/3/7/8/19/28 キャリアアグリゲーション × ○ × VoLTE対応 × ○ × 連続通話時間 1188分（3G） 900分（LTE） 2040分（3G） 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 1300万画素 2100万画素 1600万画素 インカメラ 500万画素 800万画素 800万画素 防水／防塵 ×／× IPX5,8／IP6X ×／× ワンセグ × 約7時間50分 × フルセグ × × × FeliCa × ○ × 赤外線通信 × × × NFC × ○ × Bluetooth 4.0 4.2 4.0 MHL（HDMI） × × × Miracast × ○ ○ SIM形状 micro＋nanoSIM nanoSIM micro＋nanoSIM バッテリー容量 4100mAh 2400mAh 5000mAh Qi × × × 生体認証 ○（指紋） △（目） ○（指紋） USB端子 microUSB microUSB Type-C カラバリ グレー、ゴールド、シルバー ネイビー、ホワイト、シャンパンピンク シルバー、マットブラック、マットネイビー（ブルー）

今回はスピードチェック。スマホ本体のスペックと片手操作時のサイズ感が大きな影響を与えるはず。となると、コンパクトなAQUOS SERIE miniが有利に思えるが果たしてどうなるだろうか。

ベンチマークアプリ2本ではAQUOS SERIE miniが確実にリード

最初はベンチマークアプリの「AnTuTu」と「3Dmark」を使用して、そのスコアを比較する。それぞれ3回ずつ計測し、その最高値を掲載している。

まずは「AnTuTu」の結果。

（最高値） ZenFone 3 Max AQUOS SERIE mini RAIJIN AnTuTu 29769 45012 42115 3D 2426 8925 7850 UX 13263 14949 16563 CPU 9990 15451 13763 RAM 4207 6048 4128

8コアのSnapdragon 617を搭載するAQUOS SERIE miniが事前の予想とおりにリードしている。トータルスコアのほか、3D、CPU、RAMのスコアでもトップ。RAIJINはMediaTek製の8コアCPUで少しずつAQUOSを下回るが、UXだけは上回った。4コアCPUのZenFone 3 Maxはさすがに苦しい戦い。

ZenFone 3 Max(5.2型) AQUOS SERIE mini RAIJIN

続いてグラフィック関連のベンチマークで定評のある「3Dmark」。

（最高値） ZenFone 3 Max AQUOS SERIE mini RAIJIN トータルスコア 103 398 379 グラフィックス 83 333 318 フィジックス 697 1300 1233

こちらはAQUOS SERIE miniが3スコアで常にトップ。RAIJINはわずかな差で常に2位という展開。ZenFone 3 Maxは数字上はかなり離されている。

ZenFone 3 Max(5.2型) AQUOS SERIE mini RAIJIN

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