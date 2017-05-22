最新端末を丸裸！ スマートフォン定点観測 ― 第182回
ZenFone 3 Max、AQUOS、RAIJIN、スタミナ自慢のスマホで速度対決
2017年05月22日 12時00分更新
大容量バッテリー搭載のZenFone 3 MaxとRAIJIN、逆に小型ながらハイスペックなAQUOS SERIE miniの3機種を比較しているスマホ定点観測。片手操作の多いスピードチェックで有利な機種は……やっぱりコンパクトなスマホ？
|ZenFone 3 Max(5.2型)
|AQUOS SERIE mini
|RAIJIN
初回は一長一短で引き分け、2回戦の決め手は？
スタミナ重視で選ぶなら、大容量バッテリー搭載機種か、それとも消費電力が小さそうな小型スマホか、そんなテーマで比較している今回のスマホ定点観測。使用しているスマホはASUS「ZenFone 3 Max（5.2型）」、au／シャープ「AQUOS SERIE mini SHV38」、FREETEL「RAIJIN」だ。
前回はスペックならAQUOS SERIE miniとRAIJIN、料金ならZenFone 3 Maxという結果。3機種とも一長一短で引き分けとした。まずはそんな前回のスペックのおさらい。
|
ZenFone 3 Max
（ZC520TL-SL16）
|
AQUOS SERIE mini
SHV38
|RAIJIN
|メーカー
|ASUS
|シャープ
|FREETEL
|本体サイズ
|
約73.7×149.5
×8.55mm
|
約67×135
×8.6mm
|
約76×153.0
×8.7mm
|重量
|約160g
|約134g
|約183g
|画面サイズ
|5.2型
|4.7型
|5.5型
|画面解像度
|1280×720ドット
|1920×1080ドット
|1920×1080ドット
|OS
|Android 6.0
|Android 7.0
|Android 7.0
|CPU
|
1.25GHz
（4コア）
|
1.5GHz＋1.2GHz
（8コア）
|
1.5GHz＋1GHz
（8コア）
|ROM／RAM
|16GB／2GB
|16GB／3GB
|64GB／4GB
|メモリーカード
|
microSDHC
（32GB）
|
microSDXC
（256GB）
|
microSDXC
（128GB）
|国内4G対応バンド
|1/3/7/8/19/26/28/41
|1/3/18/26/41
|1/3/7/8/19/28
|キャリアアグリゲーション
|×
|○
|×
|VoLTE対応
|×
|○
|×
|連続通話時間
|1188分（3G）
|900分（LTE）
|2040分（3G）
|無線LAN
|
IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|
IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|
IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|1300万画素
|2100万画素
|1600万画素
|インカメラ
|500万画素
|800万画素
|800万画素
|防水／防塵
|×／×
|IPX5,8／IP6X
|×／×
|ワンセグ
|×
|約7時間50分
|×
|フルセグ
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|○
|×
|赤外線通信
|×
|×
|×
|NFC
|×
|○
|×
|Bluetooth
|4.0
|4.2
|4.0
|MHL（HDMI）
|×
|×
|×
|Miracast
|×
|○
|○
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|バッテリー容量
|4100mAh
|2400mAh
|5000mAh
|Qi
|×
|×
|×
|生体認証
|○（指紋）
|△（目）
|○（指紋）
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|Type-C
|カラバリ
|グレー、ゴールド、シルバー
|ネイビー、ホワイト、シャンパンピンク
|シルバー、マットブラック、マットネイビー（ブルー）
今回はスピードチェック。スマホ本体のスペックと片手操作時のサイズ感が大きな影響を与えるはず。となると、コンパクトなAQUOS SERIE miniが有利に思えるが果たしてどうなるだろうか。
ベンチマークアプリ2本ではAQUOS SERIE miniが確実にリード
最初はベンチマークアプリの「AnTuTu」と「3Dmark」を使用して、そのスコアを比較する。それぞれ3回ずつ計測し、その最高値を掲載している。
まずは「AnTuTu」の結果。
|（最高値）
|ZenFone 3 Max
|AQUOS SERIE mini
|RAIJIN
|AnTuTu
|29769
|45012
|42115
|3D
|2426
|8925
|7850
|UX
|13263
|14949
|16563
|CPU
|9990
|15451
|13763
|RAM
|4207
|6048
|4128
8コアのSnapdragon 617を搭載するAQUOS SERIE miniが事前の予想とおりにリードしている。トータルスコアのほか、3D、CPU、RAMのスコアでもトップ。RAIJINはMediaTek製の8コアCPUで少しずつAQUOSを下回るが、UXだけは上回った。4コアCPUのZenFone 3 Maxはさすがに苦しい戦い。
|ZenFone 3 Max(5.2型)
|AQUOS SERIE mini
|RAIJIN
続いてグラフィック関連のベンチマークで定評のある「3Dmark」。
|（最高値）
|ZenFone 3 Max
|AQUOS SERIE mini
|RAIJIN
|トータルスコア
|103
|398
|379
|グラフィックス
|83
|333
|318
|フィジックス
|697
|1300
|1233
こちらはAQUOS SERIE miniが3スコアで常にトップ。RAIJINはわずかな差で常に2位という展開。ZenFone 3 Maxは数字上はかなり離されている。
|ZenFone 3 Max(5.2型)
|AQUOS SERIE mini
|RAIJIN
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