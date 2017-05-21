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人気SIMフリースマホのスペックを全紹介！ 【2017年5月版】 ― 第4回

DSDS対応モデルから、4.5型液晶の小型スマホまで

税抜1万円台でもまずまず使える端末多数 人気SIMフリースマホ全カタログ 【エントリー編】

2017年05月21日 12時00分更新

文● ドロイドさん（アスキースマホ総研

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税抜1万円台でもDSDS対応機や4.5型の小型モデルも
目的をしっかり決めてから購入しよう！

　注目のSIMフリースマホを、ASCII編集部がピックアップして紹介する本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】【ミドルクラス編】に続いて掲載するのは、税抜1万円台で購入できる【エントリー編】だ。

goo Simsellerで販売される4.5型のコンパクト機「FLEAZ Que」。約1万円の価格でも2GBメモリー搭載と実用的なスペック

　2万円台のミドルクラスの層が厚くなったため、税抜1万円台、それ以下の価格帯のスマホはやや微妙な存在になってきた感はあるが、3GBメモリー／DSDS対応のハイスペック機や4.5型モデルなど、個性のあるモデルもある。主に通話用、家族に持たせる用、海外で使うサブ用など、利用目的を定めてから購入すると良さそうだ。

人気SIMフリースマホ
【税抜1万円台でDSDS対応機や4.5型モデルもあるエントリー編】

●ASUS「ZenFone 3 Max（5.2型）
●gooのスマホ「g07＋
●FREETEL「Priori 4
●コヴィア「FLEAZ Que
●Wiko「Tommy
●TCL「Alcatel PIXI 4

　 ZenFone 3 Max
（5.2型） 		g07＋ Priori 4
メーカー ASUS コヴィア FREETEL
価格 2万1384円 2万1384円 1万5984円
ディスプレー 5.2型液晶 5.5型液晶 5型液晶
画面解像度 720×1280ドット 1080×1920ドット 720×1280ドット
サイズ 73.7×149.5
×8.55mm		 75.6×152
×7.9mm		 71.5×144.8
×9.5mm
重量 160g 150g 167g
CPU MediaTek
MT6737M 1.25GHz
（クアッドコア）		 MediaTek
MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）		 MediaTek
MT6737 1.3GHz
（クアッドコア）
内蔵メモリー 2GB 3GB 2GB
内蔵ストレージ 16GB 32GB 16GB
外部メモリー microSDHC
（最大32GB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 6.0 Android 6.0
（7.0予定）		 Android 6.0
（7.0予定）
LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7/8
/18/19/26/28
/38/41		 1/3/8/19 1/3/5/8/18/19
/28/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/5/6/8 1/6/8 1/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G × ×
CA対応 × × ×
au VoLTE × × ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：13メガ
／イン：5メガ		 リア：13メガ
／イン：8メガ		 リア：8メガ
／イン：5メガ
バッテリー容量 4100mAh 3000mAh 4000mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー ×
SIM形状 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM
USB端子 microUSB Type-C microUSB
カラバリ シルバー、ゴールド、グレー ホワイトパネル、ブラックパネル マットブラック、シルバー、ブルー、ピンク、グリーン、パープル（6色同梱）
発売時期 2017年1月 2017年3月 2017年1月
　 FLEAZ Que Tommy Alcatel PIXI 4
メーカー コヴィア Wiko TCLコミュニケーション
価格 1万584円 1万6178円 1万800円
ディスプレー 4.5型液晶 5型液晶 5型液晶
画面解像度 480×854ドット 720×1280ドット 480×854ドット
サイズ 66.5×132.4
×10.35mm		 71.5×145.9
×8.9mm		 72.5×140.7
×9.5mm
重量 125g 165g 169g
CPU MediaTek
MT6735A 1.3GHz
（クアッドコア）		 Snapdragon 210
1.3GHz
（クアッドコア）		 MediaTek
MT6735M 1GHz
（クアッドコア）
内蔵メモリー 2GB 2GB 1GB
内蔵ストレージ 16GB 16GB 8GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大64GB）		 microSDHC
（最大32GB）
OS Android 6.0
（7.0予定）		 Android 6.0 Android 6.0
LTE対応バンド 1/3/19 1/3/8/18/19 1/3/19/38/40
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/6 1/19 1/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G × × ×
CA対応 × × ×
au VoLTE × ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
カメラ画素数 リア：5メガ
／イン：5メガ		 リア：8メガ
／イン：5メガ		 リア：5メガ
／イン：2メガ
バッテリー容量 2200mAh 2500mAh 2000mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー × × ×
SIM形状 microSIM microSIM×2 microSIM×2
USB端子 microUSB microUSB microUSB
カラバリ ブラック ブリーン、フラッシュレッド、トゥルーブラック ダークグレイ、メタリックシルバー
発売時期 2017年4月 2017年2月 2017年3月

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