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人気SIMフリースマホのスペックを全紹介！ 【2017年5月版】 ― 第4回 DSDS対応モデルから、4.5型液晶の小型スマホまで 税抜1万円台でもまずまず使える端末多数 人気SIMフリースマホ全カタログ 【エントリー編】 文● ドロイドさん（アスキースマホ総研）

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税抜1万円台でもDSDS対応機や4.5型の小型モデルも

目的をしっかり決めてから購入しよう！

注目のSIMフリースマホを、ASCII編集部がピックアップして紹介する本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】【ミドルクラス編】に続いて掲載するのは、税抜1万円台で購入できる【エントリー編】だ。

goo Simsellerで販売される4.5型のコンパクト機「FLEAZ Que」。約1万円の価格でも2GBメモリー搭載と実用的なスペック

2万円台のミドルクラスの層が厚くなったため、税抜1万円台、それ以下の価格帯のスマホはやや微妙な存在になってきた感はあるが、3GBメモリー／DSDS対応のハイスペック機や4.5型モデルなど、個性のあるモデルもある。主に通話用、家族に持たせる用、海外で使うサブ用など、利用目的を定めてから購入すると良さそうだ。

人気SIMフリースマホ

【税抜1万円台でDSDS対応機や4.5型モデルもあるエントリー編】

●ASUS「ZenFone 3 Max（5.2型）」

●gooのスマホ「g07＋」

●FREETEL「Priori 4」

●コヴィア「FLEAZ Que」

●Wiko「Tommy」

●TCL「Alcatel PIXI 4」



ZenFone 3 Max

（5.2型） g07＋ Priori 4 メーカー ASUS コヴィア FREETEL 価格 2万1384円 2万1384円 1万5984円 ディスプレー 5.2型液晶 5.5型液晶 5型液晶 画面解像度 720×1280ドット 1080×1920ドット 720×1280ドット サイズ 73.7×149.5

×8.55mm 75.6×152

×7.9mm 71.5×144.8

×9.5mm 重量 160g 150g 167g CPU MediaTek

MT6737M 1.25GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6750T

1.5GHz＋1GHz

（オクタコア） MediaTek

MT6737 1.3GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 3GB 2GB 内蔵ストレージ 16GB 32GB 16GB 外部メモリー microSDHC

（最大32GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0 Android 6.0

（7.0予定） Android 6.0

（7.0予定） LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7/8

/18/19/26/28

/38/41 1/3/8/19 1/3/5/8/18/19

/28/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8 1/6/8 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × ○ × CA対応 × × × au VoLTE × × × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：5メガ リア：13メガ

／イン：8メガ リア：8メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 4100mAh 3000mAh 4000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ × SIM形状 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM USB端子 microUSB Type-C microUSB カラバリ シルバー、ゴールド、グレー ホワイトパネル、ブラックパネル マットブラック、シルバー、ブルー、ピンク、グリーン、パープル（6色同梱） 発売時期 2017年1月 2017年3月 2017年1月

FLEAZ Que Tommy Alcatel PIXI 4 メーカー コヴィア Wiko TCLコミュニケーション 価格 1万584円 1万6178円 1万800円 ディスプレー 4.5型液晶 5型液晶 5型液晶 画面解像度 480×854ドット 720×1280ドット 480×854ドット サイズ 66.5×132.4

×10.35mm 71.5×145.9

×8.9mm 72.5×140.7

×9.5mm 重量 125g 165g 169g CPU MediaTek

MT6735A 1.3GHz

（クアッドコア） Snapdragon 210

1.3GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6735M 1GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 1GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 8GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大64GB） microSDHC

（最大32GB） OS Android 6.0

（7.0予定） Android 6.0 Android 6.0 LTE対応バンド 1/3/19 1/3/8/18/19 1/3/19/38/40 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/6 1/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE × ○ × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：5メガ

／イン：5メガ リア：8メガ

／イン：5メガ リア：5メガ

／イン：2メガ バッテリー容量 2200mAh 2500mAh 2000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー × × × SIM形状 microSIM microSIM×2 microSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ ブラック ブリーン、フラッシュレッド、トゥルーブラック ダークグレイ、メタリックシルバー 発売時期 2017年4月 2017年2月 2017年3月

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