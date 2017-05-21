人気SIMフリースマホのスペックを全紹介！ 【2017年5月版】 ― 第4回
DSDS対応モデルから、4.5型液晶の小型スマホまで
税抜1万円台でもまずまず使える端末多数 人気SIMフリースマホ全カタログ 【エントリー編】
2017年05月21日 12時00分更新
税抜1万円台でもDSDS対応機や4.5型の小型モデルも
目的をしっかり決めてから購入しよう！
注目のSIMフリースマホを、ASCII編集部がピックアップして紹介する本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】【ミドルクラス編】に続いて掲載するのは、税抜1万円台で購入できる【エントリー編】だ。
|goo Simsellerで販売される4.5型のコンパクト機「FLEAZ Que」。約1万円の価格でも2GBメモリー搭載と実用的なスペック
2万円台のミドルクラスの層が厚くなったため、税抜1万円台、それ以下の価格帯のスマホはやや微妙な存在になってきた感はあるが、3GBメモリー／DSDS対応のハイスペック機や4.5型モデルなど、個性のあるモデルもある。主に通話用、家族に持たせる用、海外で使うサブ用など、利用目的を定めてから購入すると良さそうだ。
人気SIMフリースマホ
【税抜1万円台でDSDS対応機や4.5型モデルもあるエントリー編】
●ASUS「ZenFone 3 Max（5.2型）」
●gooのスマホ「g07＋」
●FREETEL「Priori 4」
●コヴィア「FLEAZ Que」
●Wiko「Tommy」
●TCL「Alcatel PIXI 4」
|
ZenFone 3 Max
（5.2型）
|g07＋
|Priori 4
|メーカー
|ASUS
|コヴィア
|FREETEL
|価格
|2万1384円
|2万1384円
|1万5984円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5.5型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|1080×1920ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|73.7×149.5
×8.55mm
|75.6×152
×7.9mm
|71.5×144.8
×9.5mm
|重量
|160g
|150g
|167g
|CPU
|MediaTek
MT6737M 1.25GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
|MediaTek
MT6737 1.3GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|3GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|32GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDHC
（最大32GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 6.0
（7.0予定）
|Android 6.0
（7.0予定）
|LTE対応バンド
|1/2/3/4/5/7/8
/18/19/26/28
/38/41
|1/3/8/19
|1/3/5/8/18/19
/28/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8
|1/6/8
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|○
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：8メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|4100mAh
|3000mAh
|4000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|×
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|microUSB
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|シルバー、ゴールド、グレー
|ホワイトパネル、ブラックパネル
|マットブラック、シルバー、ブルー、ピンク、グリーン、パープル（6色同梱）
|発売時期
|2017年1月
|2017年3月
|2017年1月
|FLEAZ Que
|Tommy
|Alcatel PIXI 4
|メーカー
|コヴィア
|Wiko
|TCLコミュニケーション
|価格
|1万584円
|1万6178円
|1万800円
|ディスプレー
|4.5型液晶
|5型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|480×854ドット
|720×1280ドット
|480×854ドット
|サイズ
|66.5×132.4
×10.35mm
|71.5×145.9
×8.9mm
|72.5×140.7
×9.5mm
|重量
|125g
|165g
|169g
|CPU
|MediaTek
MT6735A 1.3GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 210
1.3GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6735M 1GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|1GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|8GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大64GB）
|microSDHC
（最大32GB）
|OS
|Android 6.0
（7.0予定）
|Android 6.0
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/3/19
|1/3/8/18/19
|1/3/19/38/40
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6
|1/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|×
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：5メガ
／イン：5メガ
|リア：8メガ
／イン：5メガ
|リア：5メガ
／イン：2メガ
|バッテリー容量
|2200mAh
|2500mAh
|2000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|×
|×
|×
|SIM形状
|microSIM
|microSIM×2
|microSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ブラック
|ブリーン、フラッシュレッド、トゥルーブラック
|ダークグレイ、メタリックシルバー
|発売時期
|2017年4月
|2017年2月
|2017年3月
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