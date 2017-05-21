格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第127回
【格安スマホまとめ】格安SIMの通信速度だけでなく、ウェブへのアクセスも測れる「4Gmark」
2017年05月21日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は大きなニュースがなかったので、格安SIMの通信速度を測定するに便利なスマホアプリ「4Gmark」を紹介する。
単純な通信速度だけでなく
YouTubeやウェブサイトへのアクセスも測定できる「4Gmark」
とにかくたくさんある格安SIMの中から、サービスを選ぶうえで重要視されているのが実測での通信速度。単純に速ければいいというわけではないのはわかっていても、気になるのは当然だろう。
|4Gmarkは単純な通信速度だけでなく、YouTubeやウェブサイトのアクセスについても測定してくれる。まず最初に測定環境を設定する
スマホ向けの通信速度測定アプリは定番のものがいくつかあるが、その通信速度の結果と実利用での快適度には差があるという声も聞かれる。そこで利用されるケースが増えているのが、「4Gmark」だ（Google Play、App Store）。4GmarkではPingの反応時間や下り上りの通信速度に加え、YouTubeや主要ウェブサイトへのアクセスについても測定を行ない、点数化した結果を表示してくれる。
フランスで開発されたアプリということで、アクセスするウェブサイトは海外のもので、またテストごとに違うサイトを用いるため、点数の小さな差で厳密に優劣を比較するのは難しいかもしれない。しかし、通信速度はそれなりに出るのに、YouTubeやウェブへのアクセスではタイムアウトが連発、または極端に遅いSIMは“ヤバい”といった判断をするのに役立つ存在と言える。
|左はイオンモバイルのSIMでの結果。夜22時台という混雑する時間帯だけに、右のドコモ契約のSIMと比べると通信速度はさすがに見劣りするが、YouTubeやウェブの結果を見る限り、まずまず実用的という評価が可能だ
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|
BIGLOBE
LTE・3G エントリープラン
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|
322円／
538円等
|初期費用
|3672円
|3665円
|3240円
|3240円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|―
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
972円
／500MB
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
1日／
650MB
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|
BIGLOBE
LTE・3G ライトSプラン
|
ワイヤレスゲート
FONプレミアムプラン
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|
無制限
／3Mbps
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|―
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|1600円
|初期費用
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|―
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
条件
非公表
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|
○
（200円）
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|○（FON）
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|なし
|b-mobile SIM
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
(7月開始)
|高速定額
|おかわりSIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|無制限
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|―
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|2138円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|―
|1GBまで月540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|―
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 5GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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