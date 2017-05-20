前へ 1 2 3 4 5 次へ

人気SIMフリースマホのスペックを全紹介！ 【2017年5月版】 ― 第3回 コストを重視派にピッタリなスマホや個性派も VAIOにZenFoneと、2万円台でも“使える”スマホ多数！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルクラス編】 文● ドロイドさん（アスキースマホ総研）

シェア

ツイートする 一覧







全体的なスマホの性能アップで

2万円台のミドルクラスでも実用度十分のスマホが増えた

ASCII編集部がピックアップする、注目のSIMフリースマホの特長とスペックをすべて紹介する本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】に続く第3回は、【ミドルクラス編】をお届けする。

2万円台の価格で登場したAndroid版のVAIO Phone。この価格でドコモLTEの4波やVoLTE、DSDSに対応するなど、間違いなくお買い得な1台だ

ここに来て、魅力的なモデルが増えているのが、2万円台が中心のこのクラス。以前はミドルクラスはコスト重視という印象が強かったが、このクラス向けのオクタコアCPUの登場に加え、3GB以上のメモリーや指紋センサーを搭載する端末が主流になるなど、実用性に優れたモデルが増加している。コスト面で格安SIMとのバランスが良く、特に不満もなく使えるのだ。

また少し価格は高くなってしまうが、防水防塵やおサイフケータイに対応した国内メーカー製スマホやタフネススマホなど、特徴的な機能を持つスマホも今回紹介する。

人気SIMフリースマホ

【2万円台も不満無く使える端末多数のミドルクラス編】

●VAIO「VAIO Phone A」

●ファーウェイ「HUAWEI nova lite」

●モトローラ「Moto G5」

●ASUS「ZenFone 3 Max（5.5型）」

●ASUS「ZenFone 3 Laser」

●FREETEL「SAMURAI RAIJIN（雷神）」

●富士通「arrows M03」

●シャープ「AQUOS SH-M04」

●ファーウェイ「HUAWEI P9 lite」

●FREETEL「SAMURAI REI（麗）」

●TCL「Alcatel SHINE LITE」

●オンキヨー「CAT S40」

VAIO Phone A HUAWEI nova lite Moto G5 メーカー VAIO ファーウェイ Motorola Mobility 価格 2万6784円 2万円強 2万4624円 ディスプレー 5.5型液晶 5.2型液晶 5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 77×156.1

×8.3mm 72.94×147.2

×7.6mm 73×144.3

×8.7mm 重量 167g 147g 149g CPU Snapdragon 617

1.5GHz＋1.2GHz

（オクタコア） Huawei Kirin 655

2.1GHz＋1.7GHz

（オクタコア） Snapdragon 430

1.4GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 3GB 2GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大64GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0 Android 7.0 Android 7.0 LTE対応バンド 1/3/8/19/21 1/3/5/7/8/19

/28/40 1/3/5/7/8/19

/20/28/38/40 （うちドコモ） 1/3/19/21 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/11/19 1/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ × ○(今夏対応) CA対応 ○（2CC） × × au VoLTE × × × 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：5メガ リア：12メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 2800mAh 3000mAh 3000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×(撥水)／× 指紋センサー × ○ ○ SIM形状 micro＋nanoSIM nanoSIM×2 nanoSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ シルバー ホワイト、ブラック、ゴールド ルナグレー、ファインゴールド 発売時期 2017年4月 2017年2月 2017年3月

ZenFone 3 Max

（5.5型） ZenFone 3 Laser SAMURAI RAIJIN メーカー ASUS ASUS FREETEL 価格 3万24円 3万24円 約3万円 ディスプレー 5.5型液晶 5.5型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 76.2×151.4

×8.3mm 76×149

×7.9mm 76×153

×8.7mm 重量 175g 150g 183g CPU Snapdragon 430

1.4GHz

（オクタコア） Snapdragon 430

1.4GHz

（オクタコア） MediaTek MT6750T

1.5GHz＋1GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 4GB 4GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0 Android 6.0 Android 7.0 LTE対応バンド 1/2/3/5/7/8

/18/19/26/28/38/41 1/2/3/5/6/7/8

/18/19/28/38/41 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/19/28 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × ○ CA対応 × × ○（2CC） au VoLTE ○ ○ × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：16メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：8メガ リア：16メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 4100mAh 3000mAh 5000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM USB端子 microUSB microUSB Type-C カラバリ グレー、ゴールド、ピンク シルバー、ゴールド シルバー、マットブラック、マットネイビー 発売時期 2017年4月 2016年11月 2017年1月

arrows M03 AQUOS SH-M04 HUAWEI P9 lite メーカー 富士通 シャープ ファーウェイ 価格 約3万円 3万円台前半 2万円台半ば ディスプレー 5型液晶 5型液晶 5.2型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 1080×1920ドット サイズ 72×144

×7.8mm 71×143

×8.3mm 72.6×146.8

×7.5mm 重量 141g 138g 147g CPU Snapdragon 410

1.2GHz

（クアッドコア） Snapdragon 430

1.4GHz＋1.1GHz

（オクタコア） Huawei Kirin 650

2GHz＋1.7GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 2GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大200GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0→7.0 LTE対応バンド 1/3/8/19/26 1/3/19/26 1/3/5/7/8/19

/28/40 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/6/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE ○ ○ × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：13.1メガ

／イン：5メガ リア：13.1メガ

／イン：5メガ リア：13メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 2580mAh 2700mAh 3000mAh 防水／防塵 ○／○ ○／○ ×／× 指紋センサー × × ○ SIM形状 nanoSIM nanoSIM nanoSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ ピンク、ブラック、ホワイト、（シャンパンゴールド、グリーン） White、Navy、（Red） ゴールド、ホワイト、ブラック 発売時期 2016年7月 2016年12月 2016年6月

SAMURAI REI Alcatel SHINE LITE CAT S40 メーカー FERETEL TCLコミュニケーション オンキヨー 価格 2万2161円 約2万2000円 5万円台前半 ディスプレー 5.2型液晶 5型液晶 4.7型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 720×1280ドット 540×960ドット サイズ 71.5×145.8

×7.2mm 71.2×141.5

×7.45mm 74.08×144.9

×12.45mm 重量 136g 156g 185g CPU MediaTek MT6753

1.3GHz

（オクタコア） MediaTek MT6737

1.3GHz

（クアッドコア） Snapdragon 210

1.1GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 2GB 内蔵ストレージ 32GB 16GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大64GB） OS Android 6.0

（7.0予定） Android 6.0 Android 5.1 LTE対応バンド 1/3/7/8/18/19/20 1/3/7/19/26 1/3/7/8/19/20 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/6/8/19 1/5/6/8/19 1/5/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE × ○ × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：5メガ リア：8メガ

／イン：2メガ バッテリー容量 2800mAh 2460mAh 3000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ○／○ 指紋センサー ○ ○ × SIM形状 micro＋nanoSIM nanoSIM×2 nanoSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ メタルブラック、メタルシルバー、シャンパンゴールド、ピンクゴールド、スカイブルー ピュア・ホワイト、サテン・ゴールド、プライム・ブラック ブラック 発売時期 2016年5月 2016年12月 2017年5月

前へ 1 2 3 4 5 次へ

ツイートする

この特集の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています