人気SIMフリースマホのスペックを全紹介！ 【2017年5月版】 ― 第3回
コストを重視派にピッタリなスマホや個性派も
VAIOにZenFoneと、2万円台でも“使える”スマホ多数！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルクラス編】
2017年05月20日 14時00分更新
全体的なスマホの性能アップで
2万円台のミドルクラスでも実用度十分のスマホが増えた
ASCII編集部がピックアップする、注目のSIMフリースマホの特長とスペックをすべて紹介する本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】に続く第3回は、【ミドルクラス編】をお届けする。
|2万円台の価格で登場したAndroid版のVAIO Phone。この価格でドコモLTEの4波やVoLTE、DSDSに対応するなど、間違いなくお買い得な1台だ
ここに来て、魅力的なモデルが増えているのが、2万円台が中心のこのクラス。以前はミドルクラスはコスト重視という印象が強かったが、このクラス向けのオクタコアCPUの登場に加え、3GB以上のメモリーや指紋センサーを搭載する端末が主流になるなど、実用性に優れたモデルが増加している。コスト面で格安SIMとのバランスが良く、特に不満もなく使えるのだ。
また少し価格は高くなってしまうが、防水防塵やおサイフケータイに対応した国内メーカー製スマホやタフネススマホなど、特徴的な機能を持つスマホも今回紹介する。
人気SIMフリースマホ
【2万円台も不満無く使える端末多数のミドルクラス編】
●VAIO「VAIO Phone A」
●ファーウェイ「HUAWEI nova lite」
●モトローラ「Moto G5」
●ASUS「ZenFone 3 Max（5.5型）」
●ASUS「ZenFone 3 Laser」
●FREETEL「SAMURAI RAIJIN（雷神）」
●富士通「arrows M03」
●シャープ「AQUOS SH-M04」
●ファーウェイ「HUAWEI P9 lite」
●FREETEL「SAMURAI REI（麗）」
●TCL「Alcatel SHINE LITE」
●オンキヨー「CAT S40」
|VAIO Phone A
|HUAWEI nova lite
|Moto G5
|メーカー
|VAIO
|ファーウェイ
|Motorola Mobility
|価格
|2万6784円
|2万円強
|2万4624円
|ディスプレー
|5.5型液晶
|5.2型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|77×156.1
×8.3mm
|72.94×147.2
×7.6mm
|73×144.3
×8.7mm
|重量
|167g
|147g
|149g
|CPU
|Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
|Huawei Kirin 655
2.1GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|3GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大64GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 7.0
|Android 7.0
|LTE対応バンド
|1/3/8/19/21
|1/3/5/7/8/19
/28/40
|1/3/5/7/8/19
/20/28/38/40
|（うちドコモ）
|1/3/19/21
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/11/19
|1/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|×
|○(今夏対応)
|CA対応
|○（2CC）
|×
|×
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：12メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|2800mAh
|3000mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×(撥水)／×
|指紋センサー
|×
|○
|○
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|シルバー
|ホワイト、ブラック、ゴールド
|ルナグレー、ファインゴールド
|発売時期
|2017年4月
|2017年2月
|2017年3月
|
ZenFone 3 Max
（5.5型）
|ZenFone 3 Laser
|SAMURAI RAIJIN
|メーカー
|ASUS
|ASUS
|FREETEL
|価格
|3万24円
|3万24円
|約3万円
|ディスプレー
|5.5型液晶
|5.5型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|76.2×151.4
×8.3mm
|76×149
×7.9mm
|76×153
×8.7mm
|重量
|175g
|150g
|183g
|CPU
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|MediaTek MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 6.0
|Android 7.0
|LTE対応バンド
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28/38/41
|1/2/3/5/6/7/8
/18/19/28/38/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/28
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|○
|CA対応
|×
|×
|○（2CC）
|au VoLTE
|○
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|4100mAh
|3000mAh
|5000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|Type-C
|カラバリ
|グレー、ゴールド、ピンク
|シルバー、ゴールド
|シルバー、マットブラック、マットネイビー
|発売時期
|2017年4月
|2016年11月
|2017年1月
|arrows M03
|AQUOS SH-M04
|HUAWEI P9 lite
|メーカー
|富士通
|シャープ
|ファーウェイ
|価格
|約3万円
|3万円台前半
|2万円台半ば
|ディスプレー
|5型液晶
|5型液晶
|5.2型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|72×144
×7.8mm
|71×143
×8.3mm
|72.6×146.8
×7.5mm
|重量
|141g
|138g
|147g
|CPU
|Snapdragon 410
1.2GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|Huawei Kirin 650
2GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大200GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 6.0
|Android 6.0→7.0
|LTE対応バンド
|1/3/8/19/26
|1/3/19/26
|1/3/5/7/8/19
/28/40
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/19
|1/6/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|○
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13.1メガ
／イン：5メガ
|リア：13.1メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|2580mAh
|2700mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|○／○
|○／○
|×／×
|指紋センサー
|×
|×
|○
|SIM形状
|nanoSIM
|nanoSIM
|nanoSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ピンク、ブラック、ホワイト、（シャンパンゴールド、グリーン）
|White、Navy、（Red）
|ゴールド、ホワイト、ブラック
|発売時期
|2016年7月
|2016年12月
|2016年6月
|SAMURAI REI
|Alcatel SHINE LITE
|CAT S40
|メーカー
|FERETEL
|TCLコミュニケーション
|オンキヨー
|価格
|2万2161円
|約2万2000円
|5万円台前半
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5型液晶
|4.7型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|720×1280ドット
|540×960ドット
|サイズ
|71.5×145.8
×7.2mm
|71.2×141.5
×7.45mm
|74.08×144.9
×12.45mm
|重量
|136g
|156g
|185g
|CPU
|MediaTek MT6753
1.3GHz
（オクタコア）
|MediaTek MT6737
1.3GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 210
1.1GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|16GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大64GB）
|OS
|Android 6.0
（7.0予定）
|Android 6.0
|Android 5.1
|LTE対応バンド
|1/3/7/8/18/19/20
|1/3/7/19/26
|1/3/7/8/19/20
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6/8/19
|1/5/6/8/19
|1/5/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|×
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：8メガ
／イン：2メガ
|バッテリー容量
|2800mAh
|2460mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|○／○
|指紋センサー
|○
|○
|×
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|メタルブラック、メタルシルバー、シャンパンゴールド、ピンクゴールド、スカイブルー
|ピュア・ホワイト、サテン・ゴールド、プライム・ブラック
|ブラック
|発売時期
|2016年5月
|2016年12月
|2017年5月