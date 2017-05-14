3～4万円台はモトローラ、ASUS、ファーウェイの三つ巴!? 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルハイ編】

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3～4万円台のSIMフリースマホは本格派揃い

メタル筐体に指紋センサーにDSDS、機能は十分以上！

スペック重視派に注目の【高性能機編】に続いて紹介するのは、主に3～4万円台のSIMフリースマホを紹介する【ミドルハイ編】だ。

フラグシップ級のスマホと比べると、もちろんスペックはやや下がるが、メタル筐体にオクタコアCPU、タッチ式の指紋センサー、DSDS対応など、性能は十分以上で、端末全体に高級感を持つモデルも多い。少し前のキャリアスマホから乗り換えても、不満はないどころか、機能や性能アップを体感できる場面が多いはず。

3万円台半ばの価格ながら、性能・機能ともに高く、メタル筐体の外観も魅力と、モトローラの本気度が見える「Moto G5 Plus」

そんなミドルハイクラスの人気モデルについて、スペックと特長をまとめて紹介していく。

人気SIMフリースマホ

【3～4万円台でほぼフル機能なのが魅力なミドルハイ編】

●モトローラ「Moto G5 Plus」

●ASUS「ZenFone 3（5.2型）」

●ASUS「ZenFone 3（5.5型）」

●ファーウェイ「HUAWEI nova」

●ファーウェイ「honor 8」

●ZTE「AXON 7 mini」

●TCL「Alcatel IDOL 4」

●モトローラ「Moto Z Play」

●モトローラ「Moto G4 Plus」

Moto G5 Plus ZenFone 3（5.2型） ZenFone 3（5.5型） メーカー Motorola Mobility ASUS ASUS 価格 3万8664円 4万2984円 4万6224円 ディスプレー 5.2型液晶 5.2型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 74×150.2

×7.7～9.7mm 73.9×146.8

×7.69mm 77.38×152.59

×7.69mm 重量 155g 144g 155g CPU Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 3GB 4GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大2TB） microSDXC

（最大2TB） OS Android 7.0 Android 6.0→7.0 Android 6.0→7.0 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/19

/20/28/38/40/41 1/2/3/5/7/8

/18/19/26/28

/38/39/40/41 1/2/3/5/7/8

/18/19/26/28

/38/39/40/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ ○ ○ CA対応 × ○（2CC） ○（2CC） au VoLTE × ○ ○ 無線LAN IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ

／イン：5メガ リア：16メガ

／イン：8メガ リア：16メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 3000mAh 2650mAh 3000mAh 防水／防塵 ×(撥水)／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM USB端子 microUSB Type-C Type-C カラバリ ルナグレー、ファインゴールド サファイアブラック、パールホワイト、クリスタルゴールド サファイアブラック、パールホワイト 発売時期 2017年3月 2016年10月 2017年3月

HUAWEI nova honor 8 AXON 7 mini メーカー ファーウェイ ファーウェイ ZTE 価格 約3万9000円 4万6224円 約3万8000円 ディスプレー 5型液晶 5.2型液晶 5.2型有機EL 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 69.1×141.2

×7.1mm 71×145.5

×7.45mm 71×147.5

×7.8mm 重量 146g 153g 153g CPU Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Huawei Kirin 950

2.3GHz＋1.8GHz

（オクタコア） Snapdragon 617

1.5GHz＋1.2GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 4GB 3GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC OS Android 6.0→7.0 Android 6.0→7.0 Android 6.0 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18

/19/28/38/40 1/2/3/4/5/7/8

/12/17/19/20/38/40 1/3/8/19/28/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 1/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ × ○ CA対応 ○（2CC） ○（2CC） ○（2CC） au VoLTE ○ × × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ

／イン：8メガ リア：12メガ×2

／イン：8メガ リア：16メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 3020mAh 3000mAh 2700mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM nanoSIM×2 USB端子 Type-C Type-C Type-C カラバリ ミスティックシルバー、チタニウムグレー、ローズゴールド サファイアブルー、サンライズゴールド、パールホワイト、サクラピンク、ミッドナイトブラック イオンゴールド、クオーツグレー 発売時期 2017年2月 2016年9月 2016年10月

Alcatel IDOL 4 Moto Z Play Moto G4 Plus メーカー TCLコミュニケーション Motorola Mobility Motorola Mobility 価格 約3万4000円 約5万3000円 約3万円 ディスプレー 5.2型 5.5型有機EL 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 72.5×147

×7.1mm 76.4×156.4

×6.99mm 76.5×152.9

×7.87mm 重量 135g 165g 157g CPU Snapdragon 617

1.5GHz＋1.2GHz

（オクタコア） Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Snapdragon 617

1.5GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 3GB 3GB 内蔵ストレージ 16GB 32GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大512GB） microSDXC

（最大2TB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0 Android 6.0→7.0 Android 6.0→7.0 LTE対応バンド 1/3/7/18/19/20 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/19/20/28

/38/40/41 1/3/5/7/8/19

/20/28/40 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × ○ ○ CA対応 × × × au VoLTE ○ × × 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：8メガ リア：16メガ

／イン：5メガ リア：16メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 2610mAh 3510mAh 3000mAh 防水／防塵 ×／× ×(撥水)／× ×(撥水)／× 指紋センサー × ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 microSIM×2 USB端子 microUSB Type-C microUSB カラバリ ゴールド、メタリックシルバー ブラック、ホワイト ブラック、ホワイト 発売時期 2016年11月 2016年10月 2016年7月

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