人気SIMフリースマホのスペックを全紹介！ 【2017年5月版】 ― 第2回
高級感あるメタル筐体に8コアCPU、フルHD解像度、DSDS対応が基本！
3～4万円台はモトローラ、ASUS、ファーウェイの三つ巴!? 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルハイ編】
2017年05月14日 12時00分更新
3～4万円台のSIMフリースマホは本格派揃い
メタル筐体に指紋センサーにDSDS、機能は十分以上！
スペック重視派に注目の【高性能機編】に続いて紹介するのは、主に3～4万円台のSIMフリースマホを紹介する【ミドルハイ編】だ。
フラグシップ級のスマホと比べると、もちろんスペックはやや下がるが、メタル筐体にオクタコアCPU、タッチ式の指紋センサー、DSDS対応など、性能は十分以上で、端末全体に高級感を持つモデルも多い。少し前のキャリアスマホから乗り換えても、不満はないどころか、機能や性能アップを体感できる場面が多いはず。
|3万円台半ばの価格ながら、性能・機能ともに高く、メタル筐体の外観も魅力と、モトローラの本気度が見える「Moto G5 Plus」
そんなミドルハイクラスの人気モデルについて、スペックと特長をまとめて紹介していく。
人気SIMフリースマホ
【3～4万円台でほぼフル機能なのが魅力なミドルハイ編】
●モトローラ「Moto G5 Plus」
●ASUS「ZenFone 3（5.2型）」
●ASUS「ZenFone 3（5.5型）」
●ファーウェイ「HUAWEI nova」
●ファーウェイ「honor 8」
●ZTE「AXON 7 mini」
●TCL「Alcatel IDOL 4」
●モトローラ「Moto Z Play」
●モトローラ「Moto G4 Plus」
|Moto G5 Plus
|ZenFone 3（5.2型）
|ZenFone 3（5.5型）
|メーカー
|Motorola Mobility
|ASUS
|ASUS
|価格
|3万8664円
|4万2984円
|4万6224円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5.2型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|74×150.2
×7.7～9.7mm
|73.9×146.8
×7.69mm
|77.38×152.59
×7.69mm
|重量
|155g
|144g
|155g
|CPU
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|3GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大2TB）
|OS
|Android 7.0
|Android 6.0→7.0
|Android 6.0→7.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/19
/20/28/38/40/41
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/39/40/41
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/39/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|○
|CA対応
|×
|○（2CC）
|○（2CC）
|au VoLTE
|×
|○
|○
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ
／イン：5メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|2650mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×(撥水)／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|microUSB
|Type-C
|Type-C
|カラバリ
|ルナグレー、ファインゴールド
|サファイアブラック、パールホワイト、クリスタルゴールド
|サファイアブラック、パールホワイト
|発売時期
|2017年3月
|2016年10月
|2017年3月
|HUAWEI nova
|honor 8
|AXON 7 mini
|メーカー
|ファーウェイ
|ファーウェイ
|ZTE
|価格
|約3万9000円
|4万6224円
|約3万8000円
|ディスプレー
|5型液晶
|5.2型液晶
|5.2型有機EL
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|69.1×141.2
×7.1mm
|71×145.5
×7.45mm
|71×147.5
×7.8mm
|重量
|146g
|153g
|153g
|CPU
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Huawei Kirin 950
2.3GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|4GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
|OS
|Android 6.0→7.0
|Android 6.0→7.0
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18
/19/28/38/40
|1/2/3/4/5/7/8
/12/17/19/20/38/40
|1/3/8/19/28/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|1/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|×
|○
|CA対応
|○（2CC）
|○（2CC）
|○（2CC）
|au VoLTE
|○
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ
／イン：8メガ
|リア：12メガ×2
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3020mAh
|3000mAh
|2700mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|カラバリ
|ミスティックシルバー、チタニウムグレー、ローズゴールド
|サファイアブルー、サンライズゴールド、パールホワイト、サクラピンク、ミッドナイトブラック
|イオンゴールド、クオーツグレー
|発売時期
|2017年2月
|2016年9月
|2016年10月
|Alcatel IDOL 4
|Moto Z Play
|Moto G4 Plus
|メーカー
|TCLコミュニケーション
|Motorola Mobility
|Motorola Mobility
|価格
|約3万4000円
|約5万3000円
|約3万円
|ディスプレー
|5.2型
|5.5型有機EL
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|72.5×147
×7.1mm
|76.4×156.4
×6.99mm
|76.5×152.9
×7.87mm
|重量
|135g
|165g
|157g
|CPU
|Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 617
1.5GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|3GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|32GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大512GB）
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 6.0→7.0
|Android 6.0→7.0
|LTE対応バンド
|1/3/7/18/19/20
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/20/28
/38/40/41
|1/3/5/7/8/19
/20/28/40
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|○
|○
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|○
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：5メガ
|リア：16メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|2610mAh
|3510mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×(撥水)／×
|×(撥水)／×
|指紋センサー
|×
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|microSIM×2
|USB端子
|microUSB
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|ゴールド、メタリックシルバー
|ブラック、ホワイト
|ブラック、ホワイト
|発売時期
|2016年11月
|2016年10月
|2016年7月