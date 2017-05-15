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最新端末を丸裸！　スマートフォン定点観測第181回

ZenFone 3 Max、AQUOS、RAIJIN、バッテリーが売りのスマホで巴戦

2017年05月15日 12時00分更新

文● 小林 誠　編集● ASCII編集部

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　最近のスマホは、どれでもスタミナはそれなりに保つという印象だが、とはいえ1分でも長く使える方がうれしいのも確か。すると選択肢は2つ、大容量バッテリー搭載機か、省電力タイプのコンパクト機か。そんななかからZenFone 3 Max、AQUOS SERIE mini、RAIJINをピックアップして比較する。

ZenFone 3 Max(5.2型)AQUOS SERIE miniRAIJIN

本体もバッテリーも大きい or 小さい どちらが良いのか？

　今回用意したスマホはASUSの「ZenFone 3 Max」、au／シャープの「AQUOS SERIE mini」、FREETELの「RAIJIN」。SIMフリーありキャリアスマホありで異種格闘技戦の感があるが、まずは簡単に各機種の紹介から。

●ASUS「ZenFone 3 Max」（5.2型）
ZenFone 3 Maxには同じ製品名で5.2型と5.5型の2モデルがあるが、今回用意したのはエントリークラスの5.2型（ZC520TL-SL16）。バッテリー容量は4100mAhと大容量なのが最大の特長だが、4コアCPUでメモリー2GBとスペックは抑えめの印象だ。

●au「AQUOS SERIE mini SHV38」
ディスプレーは4.7型と最近のスマホでは画面、本体ともに小さめ。バッテリー容量も2400mAhしかないが、OSは最新のAndroid 7.0で、省電力性能に定評があるIGZO液晶を採用する。そのほか、VoLTE、CAにも対応。

●FREETEL「RAIJIN」
バッテリー容量は5000mAhと最大級。一方、ディスプレーもフルHDの5.5型と大きめ。8コアCPUに4GBメモリーとスペックは高いが、本体サイズも大きく重い。スタミナは有利そうだが消費電力も大きい？

　まずは主なスペック比較。OSのバージョンについては4月のテスト時点のものだ。

　 ZenFone 3 Max
（ZC520TL-SL16） 		AQUOS SERIE mini
SHV38 		RAIJIN
メーカー ASUS シャープ FREETEL
本体サイズ 約73.7×149.5
×8.55mm 		約67×135
×8.6mm 		約76×153.0
×8.7mm
重量 約60g 約134g 約183g
画面サイズ 5.2型 4.7型 5.5型
画面解像度 1280×720ドット 1920×1080ドット 1920×1080ドット
OS Android 6.0 Android 7.0 Android 7.0
CPU 1.25GHz
（4コア） 		1.5GHz＋1.2GHz
（8コア） 		1.5GHz＋1GHz
（8コア）
ROM／RAM 16GB／2GB 16GB／3GB 64GB／4GB
メモリーカード microSDHC
（32GB） 		microSDXC
（256GB） 		microSDXC
（128GB）
国内4G対応バンド 1/3/7/8/19/26/28/41 1/3/18/26/41 1/3/7/8/19/28
キャリアアグリゲーション × ×
VoLTE対応 × ×
連続通話時間 1188分（3G） 900分（LTE） 2040分（3G）
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応） 		IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応） 		IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 1300万画素 2100万画素 1600万画素
インカメラ 500万画素 800万画素 800万画素
防水／防塵 ×／× IPX5,8／IP6X ×／×
ワンセグ × 約7時間50分 ×
フルセグ × × ×
FeliCa × ×
赤外線通信 × × ×
NFC × ×
Bluetooth 4.0 4.2 4.0
MHL（HDMI） × × ×
Miracast ×
SIM形状 micro＋nanoSIM nanoSIM micro＋nanoSIM
バッテリー容量 4100mAh 2400mAh 5000mAh
Qi × × ×
生体認証 ○（指紋） △（目） ○（指紋）
USB端子 microUSB microUSB Type-C
カラバリ グレー、ゴールド、シルバー ネイビー、ホワイト、シャンパンピンク シルバー、マットブラック、マットネイビー（ブルー）

　性能的には、AQUOS SERIE miniとRAIJINの一騎打ち。画面サイズも本体サイズも大きく違い、重さは49gも差がある。どちらもフルHD解像度でOSはAndroid 7.0。CPUも8コア、ストレージとメモリーでRAIJINが64GB／4GBと上。

　通信周りはAQUOS SERIE miniがキャリアスマホらしく強力。キャリアアグリゲーションに加えて、高音質の通話ができるVoLTEに対応し、無線LANもIEEE802.11ac対応。さらにカメラが高画素、防水・防塵、ワンセグ、おサイフケータイ対応と機能だけならスキ無しだ。

　ただしRAIJINはバッテリー容量で大差をつけているうえ、通話時間を見ても3Gではあるが2040分と非常に長い。しかもDSDSに対応しているため（片方のSIMスロットはmicroSDスロットと排他）、2枚のSIMで同時待受が可能。さらにUSB端子はType-Cだ。

　この2機種とくらべて全体的なスペックがやや劣るのはZenFone 3 Max（ZC520TL-SL16）で、ディスプレーはHD解像度で、OSもAndroid 6.0。4コアCPUにメモリーは2GB。DSDSにも対応していない。

　スペックだけならAQUOS SERIE miniがリードと判断した。

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