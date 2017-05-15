ZenFone 3 Max、AQUOS、RAIJIN、バッテリーが売りのスマホで巴戦

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最近のスマホは、どれでもスタミナはそれなりに保つという印象だが、とはいえ1分でも長く使える方がうれしいのも確か。すると選択肢は2つ、大容量バッテリー搭載機か、省電力タイプのコンパクト機か。そんななかからZenFone 3 Max、AQUOS SERIE mini、RAIJINをピックアップして比較する。

ZenFone 3 Max(5.2型) AQUOS SERIE mini RAIJIN

本体もバッテリーも大きい or 小さい どちらが良いのか？

今回用意したスマホはASUSの「ZenFone 3 Max」、au／シャープの「AQUOS SERIE mini」、FREETELの「RAIJIN」。SIMフリーありキャリアスマホありで異種格闘技戦の感があるが、まずは簡単に各機種の紹介から。

●ASUS「ZenFone 3 Max」（5.2型）

ZenFone 3 Maxには同じ製品名で5.2型と5.5型の2モデルがあるが、今回用意したのはエントリークラスの5.2型（ZC520TL-SL16）。バッテリー容量は4100mAhと大容量なのが最大の特長だが、4コアCPUでメモリー2GBとスペックは抑えめの印象だ。

●au「AQUOS SERIE mini SHV38」

ディスプレーは4.7型と最近のスマホでは画面、本体ともに小さめ。バッテリー容量も2400mAhしかないが、OSは最新のAndroid 7.0で、省電力性能に定評があるIGZO液晶を採用する。そのほか、VoLTE、CAにも対応。

●FREETEL「RAIJIN」

バッテリー容量は5000mAhと最大級。一方、ディスプレーもフルHDの5.5型と大きめ。8コアCPUに4GBメモリーとスペックは高いが、本体サイズも大きく重い。スタミナは有利そうだが消費電力も大きい？

まずは主なスペック比較。OSのバージョンについては4月のテスト時点のものだ。

ZenFone 3 Max

（ZC520TL-SL16） AQUOS SERIE mini

SHV38 RAIJIN メーカー ASUS シャープ FREETEL 本体サイズ 約73.7×149.5

×8.55mm 約67×135

×8.6mm 約76×153.0

×8.7mm 重量 約60g 約134g 約183g 画面サイズ 5.2型 4.7型 5.5型 画面解像度 1280×720ドット 1920×1080ドット 1920×1080ドット OS Android 6.0 Android 7.0 Android 7.0 CPU 1.25GHz

（4コア） 1.5GHz＋1.2GHz

（8コア） 1.5GHz＋1GHz

（8コア） ROM／RAM 16GB／2GB 16GB／3GB 64GB／4GB メモリーカード microSDHC

（32GB） microSDXC

（256GB） microSDXC

（128GB） 国内4G対応バンド 1/3/7/8/19/26/28/41 1/3/18/26/41 1/3/7/8/19/28 キャリアアグリゲーション × ○ × VoLTE対応 × ○ × 連続通話時間 1188分（3G） 900分（LTE） 2040分（3G） 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 1300万画素 2100万画素 1600万画素 インカメラ 500万画素 800万画素 800万画素 防水／防塵 ×／× IPX5,8／IP6X ×／× ワンセグ × 約7時間50分 × フルセグ × × × FeliCa × ○ × 赤外線通信 × × × NFC × ○ × Bluetooth 4.0 4.2 4.0 MHL（HDMI） × × × Miracast × ○ ○ SIM形状 micro＋nanoSIM nanoSIM micro＋nanoSIM バッテリー容量 4100mAh 2400mAh 5000mAh Qi × × × 生体認証 ○（指紋） △（目） ○（指紋） USB端子 microUSB microUSB Type-C カラバリ グレー、ゴールド、シルバー ネイビー、ホワイト、シャンパンピンク シルバー、マットブラック、マットネイビー（ブルー）

性能的には、AQUOS SERIE miniとRAIJINの一騎打ち。画面サイズも本体サイズも大きく違い、重さは49gも差がある。どちらもフルHD解像度でOSはAndroid 7.0。CPUも8コア、ストレージとメモリーでRAIJINが64GB／4GBと上。

通信周りはAQUOS SERIE miniがキャリアスマホらしく強力。キャリアアグリゲーションに加えて、高音質の通話ができるVoLTEに対応し、無線LANもIEEE802.11ac対応。さらにカメラが高画素、防水・防塵、ワンセグ、おサイフケータイ対応と機能だけならスキ無しだ。

ただしRAIJINはバッテリー容量で大差をつけているうえ、通話時間を見ても3Gではあるが2040分と非常に長い。しかもDSDSに対応しているため（片方のSIMスロットはmicroSDスロットと排他）、2枚のSIMで同時待受が可能。さらにUSB端子はType-Cだ。

この2機種とくらべて全体的なスペックがやや劣るのはZenFone 3 Max（ZC520TL-SL16）で、ディスプレーはHD解像度で、OSもAndroid 6.0。4コアCPUにメモリーは2GB。DSDSにも対応していない。

スペックだけならAQUOS SERIE miniがリードと判断した。

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