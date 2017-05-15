最新端末を丸裸！ スマートフォン定点観測 ― 第181回
ZenFone 3 Max、AQUOS、RAIJIN、バッテリーが売りのスマホで巴戦
2017年05月15日 12時00分更新
最近のスマホは、どれでもスタミナはそれなりに保つという印象だが、とはいえ1分でも長く使える方がうれしいのも確か。すると選択肢は2つ、大容量バッテリー搭載機か、省電力タイプのコンパクト機か。そんななかからZenFone 3 Max、AQUOS SERIE mini、RAIJINをピックアップして比較する。
|ZenFone 3 Max(5.2型)
|AQUOS SERIE mini
|RAIJIN
本体もバッテリーも大きい or 小さい どちらが良いのか？
今回用意したスマホはASUSの「ZenFone 3 Max」、au／シャープの「AQUOS SERIE mini」、FREETELの「RAIJIN」。SIMフリーありキャリアスマホありで異種格闘技戦の感があるが、まずは簡単に各機種の紹介から。
●ASUS「ZenFone 3 Max」（5.2型）
ZenFone 3 Maxには同じ製品名で5.2型と5.5型の2モデルがあるが、今回用意したのはエントリークラスの5.2型（ZC520TL-SL16）。バッテリー容量は4100mAhと大容量なのが最大の特長だが、4コアCPUでメモリー2GBとスペックは抑えめの印象だ。
●au「AQUOS SERIE mini SHV38」
ディスプレーは4.7型と最近のスマホでは画面、本体ともに小さめ。バッテリー容量も2400mAhしかないが、OSは最新のAndroid 7.0で、省電力性能に定評があるIGZO液晶を採用する。そのほか、VoLTE、CAにも対応。
●FREETEL「RAIJIN」
バッテリー容量は5000mAhと最大級。一方、ディスプレーもフルHDの5.5型と大きめ。8コアCPUに4GBメモリーとスペックは高いが、本体サイズも大きく重い。スタミナは有利そうだが消費電力も大きい？
まずは主なスペック比較。OSのバージョンについては4月のテスト時点のものだ。
|
ZenFone 3 Max
（ZC520TL-SL16）
|
AQUOS SERIE mini
SHV38
|RAIJIN
|メーカー
|ASUS
|シャープ
|FREETEL
|本体サイズ
|
約73.7×149.5
×8.55mm
|
約67×135
×8.6mm
|
約76×153.0
×8.7mm
|重量
|約60g
|約134g
|約183g
|画面サイズ
|5.2型
|4.7型
|5.5型
|画面解像度
|1280×720ドット
|1920×1080ドット
|1920×1080ドット
|OS
|Android 6.0
|Android 7.0
|Android 7.0
|CPU
|
1.25GHz
（4コア）
|
1.5GHz＋1.2GHz
（8コア）
|
1.5GHz＋1GHz
（8コア）
|ROM／RAM
|16GB／2GB
|16GB／3GB
|64GB／4GB
|メモリーカード
|
microSDHC
（32GB）
|
microSDXC
（256GB）
|
microSDXC
（128GB）
|国内4G対応バンド
|1/3/7/8/19/26/28/41
|1/3/18/26/41
|1/3/7/8/19/28
|キャリアアグリゲーション
|×
|○
|×
|VoLTE対応
|×
|○
|×
|連続通話時間
|1188分（3G）
|900分（LTE）
|2040分（3G）
|無線LAN
|
IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|
IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|
IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|1300万画素
|2100万画素
|1600万画素
|インカメラ
|500万画素
|800万画素
|800万画素
|防水／防塵
|×／×
|IPX5,8／IP6X
|×／×
|ワンセグ
|×
|約7時間50分
|×
|フルセグ
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|○
|×
|赤外線通信
|×
|×
|×
|NFC
|×
|○
|×
|Bluetooth
|4.0
|4.2
|4.0
|MHL（HDMI）
|×
|×
|×
|Miracast
|×
|○
|○
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|バッテリー容量
|4100mAh
|2400mAh
|5000mAh
|Qi
|×
|×
|×
|生体認証
|○（指紋）
|△（目）
|○（指紋）
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|Type-C
|カラバリ
|グレー、ゴールド、シルバー
|ネイビー、ホワイト、シャンパンピンク
|シルバー、マットブラック、マットネイビー（ブルー）
性能的には、AQUOS SERIE miniとRAIJINの一騎打ち。画面サイズも本体サイズも大きく違い、重さは49gも差がある。どちらもフルHD解像度でOSはAndroid 7.0。CPUも8コア、ストレージとメモリーでRAIJINが64GB／4GBと上。
通信周りはAQUOS SERIE miniがキャリアスマホらしく強力。キャリアアグリゲーションに加えて、高音質の通話ができるVoLTEに対応し、無線LANもIEEE802.11ac対応。さらにカメラが高画素、防水・防塵、ワンセグ、おサイフケータイ対応と機能だけならスキ無しだ。
ただしRAIJINはバッテリー容量で大差をつけているうえ、通話時間を見ても3Gではあるが2040分と非常に長い。しかもDSDSに対応しているため（片方のSIMスロットはmicroSDスロットと排他）、2枚のSIMで同時待受が可能。さらにUSB端子はType-Cだ。
この2機種とくらべて全体的なスペックがやや劣るのはZenFone 3 Max（ZC520TL-SL16）で、ディスプレーはHD解像度で、OSもAndroid 6.0。4コアCPUにメモリーは2GB。DSDSにも対応していない。
スペックだけならAQUOS SERIE miniがリードと判断した。
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