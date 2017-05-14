格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第126回
【格安スマホまとめ】CATブランドの超タフネススマホ国内発売、ZenFone 3がAndroid 7.0に
2017年05月14日 15時00分更新
今回は070/080/090番号による音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週の格安SIM、格安スマホの話題は、オンキヨーがCATブランドのタフネススマホを国内に導入。また、ZenFone 3がAndroid 7.0にバージョンアップした。
|海外ではおなじみのCATブランドのスマホがオンキヨーから発売
一目でわかる超タフネスな外観とブランド
「CAT S40」がオンキヨーから発売
オンキヨー＆パイオニアマーケティングジャパンは、CATブランドのSIMフリースマートフォン「S40」を5月下旬に発売する。予想実売価格は税抜5万円前後。
CATブランドのスマホは、海外のイベントなどではすでにおなじみの存在で、ASCII.jpでも何度かレポートしている。建築機械メーカーのキャタピラーからブランドのライセンスを受けており、タフネス性能が最大の売りだ。S40も同様で、MIL規格準拠の落下試験をクリアする耐衝撃性能のほか、防水・防塵（IP68）対応、動作温度はマイナス25～55度、さらに手袋を付けていてもそのままタッチ操作が可能などの特長を持つ。
|いかつい外観からもわかる頑丈さも特長
そのほかのスペックは、qHD解像度（540×960ドット）の4.7型IPS液晶、Snapdragon 210（1.1GHz、クアッドコア）、2GBメモリー、16GBストレージ、8メガカメラ（イン2メガ）、3000mAhバッテリー、Android 5.1など。
ZenFone 3がAndroid 7.0へのアップデートを開始
ライバルのフラグシップ機と比較すると、Android 7.0へのバージョンアップがやや出遅れていた感があるASUSのZenFone 3シリーズだが、ZenFone 3 Ultraにつづいて、主力モデルと言える無印のZenFone 3でも15日からアップデートが開始される（タブレットのZenPad 8.0も同時に開始）。
|無印のZenFone 3にAndroid 7.0が配信！
今回アップデートが行なわれるのは無印ZenFone 3の5.2型／5.5型の両方。Android 7.0の新機能であるマルチウインドウへの対応やSNSなどの各種通知の通知領域からの返信といった機能のほか、画面の表示サイズの切替なども追加される。
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBE LTE・3G
|
IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|エントリープラン
|ライトSプラン
|ミニマムスタートプラン
|ライトスタートプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月6GB
|月3GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|1944円
|1728円
|2322円
|1728円
|2397円
|通話定額
|
918円
（1回10分までかけ放題）
|
650円
（1回3分までかけ放題）
|896円（1回10分、家族は30分までかけ放題）
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|540円／500MB
|324円／100MB
|216円／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|公衆Wi-Fi
|○
|月270円
|○
|×（BIC SIMは○）
|最低利用期間
|6ヵ月
|1年
|2ヵ月
|契約解除料
|8000円
|8640円
|
12ヵ月以内の解約は
（12－契約月数）
×1080円
|転出手数料
|3240円
|3240円（3ヵ月目までは6480円）
|3240円
|
その他プラン
など
|
1日170MB：2246円、
月6GB：2322円
|
月1GB：1512円、
月12GB：3672円
|月20GB／30GBの通信量を追加可能
|楽天モバイル
|LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB
|U-mobile PREMIUM 通話プラス
|U-mobile 通話プラス 3GB
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|ベーシックプラン
|3.1GBプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|なし
|月3.1GB
|月3GB
|無制限
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|1350円
|1728円
|1825円
|3218円
|1706円
|
1078円／
1294円等
|通話定額
|
2570円（かけ放題）
918円（1回5分まで）
|（今夏予定）
|×
|800円（最大60分通話可）
|907円（1回5分かけ放題）など
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
324円／100MB
594円／500MB
1058円／1GB
|
540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|―
|通信制御
|―
|
条件
非公表
|条件非公表
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|1年
|1年
|
1年以内は
（12－契約月数）
×1080円
|6ヵ月
|なし
|契約解除料
|1万584円
|1万584円
|6480円
|なし
|転出手数料
|3240円
|3240円
|3240円
|1万6200円から月1080円ずつ減額
|
その他プラン
など
|
月5GB：2322円、
月20GB：5130円など
|
月5GB：
2397円など
|
月5GB：
2138円
|月3GBまで1728円など
|DMM mobile 通話SIMプラン
|
LinksMate
5GB
(7月開始)
|
ワイヤレスゲート
音声プラン
|nuroモバイル
|3GB
|10GB
|時間プラン
|0 SIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月10GB
|月5GB
|
無制限
／3Mbps
|1日5時間
|
月500MB
～5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|―
|200kbps
|月額料金
|1620円
|3121円
|2268円
|2980円
|3456円
|756円
|通話定額
|
918円
（1回5分までかけ放題）
|×
|×
|
864円
（1回5分までかけ放題）
|初期費用
|3240円
|3672円
|3240円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※1
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|―
|―
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|条件非公表
|条件非公表
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|なし
|1年
|契約解除料
|9720円
|
3240円
（SIM削除手数料）
|なし
|1万2960円～0円（利用期間で減額）
|5400円
|転出手数料
|3240円
|2160円
|12ヵ月以内は1万1880円、以降3240円
|3240円
|2160円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1360円、
月5GB：2062円など
|
月10GB：
3348円など
|月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
|
DTI SIM
音声プラン
|
イオンモバイル
音声プラン
|もしもシークス
|3GB
|ネットつかい放題
|2GB
|6GB
|＋3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|無制限
|月2GB
|月6GB
|500MB
|月3.5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1609円
|3132円
|1490円
|2138円
|1058円
|2354円
|通話定額
|
842円
（1回5分までかけ放題）
|918円（1回5分まで）、1620円（かけ放題／050番号）
|918円（1回5分かけ放題）、1944円（かけ放題）
|初期費用
|3240円
|3240円
|5400円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|―
|518円／1GB
|―
|通信制御
|
3日
／2GB
|
約1～3GB
／1～2日
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|契約解除料
|1万584円
|なし
|1万800円
|転出手数料
|5400円
|
6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円
|3564円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1296円、
月5GB：2073円
|
月4GB：1706円、
月12GB：3542円など
|
＋1GB：648円、
＋5GB：1944円など
|UQ mobile ぴったりプランS
|mineo デュアルタイプ
|Y!mobile
|auプラン 3GB
|ドコモプラン3GB
|スマホプランS
|スマホプランM
|スマホプランL
|通信網
|au 4G LTE
|Xi／FOMA
|ソフトバンク 4G／3G
|
高速通信
通信量
|月2GB ※2
|月3GB
|月3GB
|月2GB ※2
|月6GB ※2
|月14GB ※2
|
制限時の
通信速度
|300kbps
|200kbps
|128kbps
|月額料金
|3218円※3
|1630円
|1728円
|3218円※3
|4298円※3
|6458円※3
|通話定額
|1回5分までかけ放題
|
918円
（1回5分までかけ放題）
|
1回10分までかけ放題
＋1080円で時間制限なし
|初期費用
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|なし
|162円／100MB
|540円／500MB
|通信制御
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|最低利用期間
|2年
|なし
|2年
|契約解除料
|1万260円
|なし
|1万260円
|転出手数料
|3240円
|
1年以内は1万2420円、
以降は2160円
|
6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
|
その他プラン
など
|＋1080円で月6GB
|
5GB：
2365円など
|
5GB：
2462円など
|新規／MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※2：26ヵ月目以降は通信量は半分になる
※3：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引
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