9世代馬（幻想馬）を堪能！ カーマスリビアを舞台にメディア対抗キャノンボール開催

ゲームオンが運営するMMORPG「黒い砂漠」で、5月17日に最新アップデート「神樹の宿りし聖域」が実装される。今回のアップデートの注目ポイントは、新エリア「カーマスリビア」と「9世代馬(幻想馬)」だ。

この2つのコンテンツを紹介するため、ゲームオンは「黒い砂漠 新エリア『カーマスリビア』PR企画 メディア対抗 ペガサス キャノンボール」という企画を実施した。

黒い砂漠 新エリア カーマスリビア PR企画 メディア対抗 ペガサス キャノンボールは、カーマスリビアを舞台に、9世代馬(幻想馬)に乗ってゴールを目指すレース企画。とはいえ、チェックポイントを通過することと、「カイザーグリフォン」を含むスクリーンショットを15枚以上撮ること以外は基本自由だったので、カーマスリビアを堪能しながら巡ることができた。

スタート地点は、カフォック警備所。チェックポイントは、山の頂上付近にある「バルタラ-修練の祭壇」、バルタラ-修練の祭壇を降りていった場所「レモリア中部キャンプ」、草原の先にある「影の木の森」、そしてゴールとなるのが「知恵の古木」。チェックポイントを順番に巡ると、カーマスリビアのマップをぐるっと一周できるコースだ。

9世代馬(幻想馬)を堪能!

山の頂上から飛んでみたが……

キャノンボールは、各メディアが9世代馬(幻想馬)に乗ってスタート。9世代馬(幻想馬)は、白銀の身体に翼を備えている。速さ、旋回速度などがトップクラスで、翼を用いれば空を滑空することができる。

まず目指すは山の頂上付近にあるバルタラ-修練の祭壇。緑が広がる森の中を抜けると、坂道があり、登っていくとバルタラ-修練の祭壇にたどり着いた。

カーマスリビアは、緑に包まれた土地で、レンジャーやダークナイトの祖先が生まれた神聖な土地でもあるという。コースのほとんどが森や山で、ところどころに遺跡のようば場所があり、たしかにここは神聖なんだろうなと感じるマップとなっている。

カーマスリビアは辺り一帯が緑に囲まれている

遺跡のようば場所も

バルタラ-修練の祭壇からレモリア中部キャンプには、空を滑空するのが最短ルート。勢いをつけていざジャンプして滑空の態勢に入ろうとしたが、うまくいかずに落ちてしまい、9世代馬(幻想馬)を死なせてしまった。9世代馬(幻想馬)に再度乗るには町まで行かなくてはならず、急いでいたのだが、途中でクマに出会ってしまい、倒されてしまった。

町に帰る途中でクマに襲われた

かなりな時間ロスの後、町に戻って再スタート。再びバルタラ-修練の祭壇まで行き、飛び降りてみたところ、今度はうまくいった。山から滑空する姿はかなりカッコよく、爽快感も抜群だ。

レモリア中部キャンプから影の木の森に向かう道中、スクリーンショットの条件となっていたカイザーグリフォンがいた。テンションが上がって様々な角度からスクリーンショットを撮っていたのだが、撮影に夢中になりすぎてカイザーグリフォンに襲われてしまった。

夢中でスクリーンショットを撮っていたら襲われてしまった

このときすでに何メディアかはゴールしており、お情けでバルタラ-修練の祭壇をスルーしてレモリア中部キャンプに直行していいことに。なんとか知恵の古木に到着し、キャノンボールは終了した。

アップデートは5月17日!

新マップと9世代馬(幻想馬)を堪能しよう!

辺り一帯が緑に囲まれたカーマスリビアは、木漏れ日がさす神秘的な場所から、光があまり通らない暗くて危険なニオイのする場所、遺跡など歴史を感じれる場所など様々な雰囲気を味わえるマップとなっている。

また9世代馬(幻想馬)は、8世代馬を訓練し、技術、気品、体力を特別な素材を使用して訓練値の合計を200%にすれば、特殊なアイテムを用いることで覚醒への挑戦が可能になる。覚醒に失敗すると、訓練値が初期化されてしまうが、クロン石をしようすれば軽減することも可能だ。覚醒に成功すれば9世代馬(幻想馬)へと生まれ変わる。道のりは長いが、9世代馬(幻想馬)は生まれながらにして「駿馬の誇り」「2段ジャンプ」「風の翼」スキルを所持するなど心強い味方になってくれるはずだ。ぜひ9世代馬(幻想馬)を手に入れて自由に空を滑空してみてほしい。

