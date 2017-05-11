Miracast対応で手のひらサイズの軽量プロジェクター

サンワサプライは5月11日、Miracast対応ワイヤレスモバイルプロジェクター「400-PRJ022」を発売した。価格は6万3800円。
Miracast対応Androidスマホの写真や動画などを無線で投影できるモバイルプロジェクター。HDMI入力にも対応し、Blu-rayプレイヤーやパソコンなどの投影もできる。Chromecast機能には非対応。
バッテリー容量は5000mAhで、約2時間の連続投影が可能。内蔵バッテリーを充電しながらの使用もできる。サイズは幅132×奥行き82×高さ24mm、重量は約310gと、手のひらに乗る大きさ。映像素子はDLPで、解像度は1280×720ドット。台形補正機能を搭載し、機器側でピント調整が可能。USBポートは給電機能を搭載しており、モバイルバッテリーとしても使用できる。
音声は内蔵スピーカーからの出力のほか、3.5mmステレオミニジャックでスピーカーやヘッドフォンが接続可能。キャリングポーチと、上下角度調整できる折たたみ可能な三脚が付属する。
■主な仕様
- カラー：ブラック
- フォーカス：マニュアル
- 光源/光源寿命：LED/約20000時間
- 明るさ：AC接続時/200ルーメン、電池駆動時/160ルーメン
- コントラスト：1000：１
- スクリーンサイズ：約30インチ～100インチ
- 投射距離：約1.1m～3.7m
- 信号入力：HDMI ver1.3
- 無線帯域：2.4GHz
- 電源：ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー
- 連続動作時間：最長約2時間
- 本製品のバッテリー充電時間：最大約5時間
- USB出力：1A
- 付属品：ACアダプター（ケーブル長/約145cm）、HDMIケーブル（ケーブル長/約67cm）、キャリングポーチ、三脚