「ロックマン」が29周年を迎える。29……ニク……肉! ということで、「キン肉マン」とコラボしたTシャツ「ロックマン29周年×キン肉マン 29コラボ Tシャツ」が登場した。カプコンのオフィシャル通販サイト「イーカプコン」で6月に発売予定だ。

コラボTシャツは、ロックマンの懐かしいドット絵に落とし込まれた、キン肉マンに登場する超人がデザインされている。ラインアップは、キン肉マン、キン肉マンソルジャー、ロビンマスク、ウォーズマン、バッファローマン、ブロッケンJr.。サイズはSからXXLまで用意している。

