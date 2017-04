カッコいい!! ロトの紋章デザインのPlayStation 4が数量限定で登場

「PlayStation 4 ドラゴンクエスト ロト エディション」

ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジアは4月28日、PlayStation 4用ソフト「ドラゴンクエ ストXI 過ぎ去りし時を求めて」と、特別デザインモデルのPlayStation 4本体がセットになった「PlayStation 4 ドラゴンクエスト ロト エディション」を発表した。7月29日に数量限定で発売予定で、価格は3万9980円(税別)。

本製品は、「伝説のロトのPS4」というコンセプトのもと、PlayStation 4とワイヤレスコントローラー「DUALSHOCK 4」に「ロトブルー」のカラーリングと「ロトの紋章」をデザインした特別モデル。ゴールドのカラーリングを施した、PlayStation 4に装着可能な「はぐれメタル」USBカバーフィギュアも同梱する。

DUALSHOCK 4も特別仕様 「はぐれメタル」USBカバーフィギュアも同梱

また、ドラゴンクエストIIIの「アレフガルドにて」が流れるオリジナルテーマも付属。製品は特性の宝箱風ボックスに収納されている。

宝箱風ボックスに収納

