Amazonセール速報：ロジクールのワイヤレスマウスが500円！

Amazon.co.jpでは、ロジクールのワイヤレスマウスがワンコインプライスとなる500円で販売中だ。

ロジクール「M170」は、2.4GHzで通信距離が最大10m、単三電池1本で最長12ヵ月間使用できる製品。Windows 10／8／7／Mac OS X 10.8以降／Chrome OSに対応しており、カラーはブラック／ブルー／レッドの3色をラインアップしている。

キャンペーンは本日まで。

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