このページの本文へ

Amazonセール速報：ロジクールのワイヤレスマウスが500円！

2017年04月28日 13時00分更新

文● ASCII編集部

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazon.co.jpでは、ロジクールのワイヤレスマウスがワンコインプライスとなる500円で販売中だ。

　ロジクール「M170」は、2.4GHzで通信距離が最大10m、単三電池1本で最長12ヵ月間使用できる製品。Windows 10／8／7／Mac OS X 10.8以降／Chrome OSに対応しており、カラーはブラック／ブルー／レッドの3色をラインアップしている。

　キャンペーンは本日まで。

Image from Amazon.co.jp
Logicool ロジクール M170 2.4GHz ワイヤレスマウス 無線マウス ブラック M170BK 省エネルギー設計 超コンパクト アドバンス オプティカル トラッキングで高精度 2年間保証
Image from Amazon.co.jp
LOGICOOL ロジクール M170 2.4GHz ワイヤレスマウス 無線マウス ブルー M170BL 省エネルギー設計 超コンパクト アドバンス オプティカル トラッキングで高精度 2年間保証
Image from Amazon.co.jp
LOGICOOL ロジクール M170 2.4GHz ワイヤレスマウス 無線マウス レッド M170RD 省エネルギー設計 超コンパクト アドバンス オプティカル トラッキングで高精度 2年間保証

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII.jp特設サイト

  • 電撃オンライン - 電撃の総合ゲーム情報＆雑誌情報サイト！
  • 電撃ホビーWEB - 電撃のホビー雑誌・書籍＆ホビーニュースサイト
  • 電撃文庫 - 電撃文庫＆電撃文庫MAGAZINEの公式サイト
  • 電撃屋.com - 電撃のアイテムを集めた公式ショッピングサイト！
  • アスキー・メディアワークス
  • 角川アスキー総合研究所
  • アスキーカード
  • アスキーの本と雑誌

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART