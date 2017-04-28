Amazonセール速報：ロジクールのワイヤレスマウスが500円！

Amazon.co.jpでは、ロジクールのワイヤレスマウスがワンコインプライスとなる500円で販売中だ。
ロジクール「M170」は、2.4GHzで通信距離が最大10m、単三電池1本で最長12ヵ月間使用できる製品。Windows 10／8／7／Mac OS X 10.8以降／Chrome OSに対応しており、カラーはブラック／ブルー／レッドの3色をラインアップしている。
キャンペーンは本日まで。
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|Logicool ロジクール M170 2.4GHz ワイヤレスマウス 無線マウス ブラック M170BK 省エネルギー設計 超コンパクト アドバンス オプティカル トラッキングで高精度 2年間保証
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|LOGICOOL ロジクール M170 2.4GHz ワイヤレスマウス 無線マウス レッド M170RD 省エネルギー設計 超コンパクト アドバンス オプティカル トラッキングで高精度 2年間保証