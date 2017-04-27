ロジテック　産業向けタッチパネルPCにフルHDモデルを追加

ロジテックINAソリューションズは4月27日、産業・業務用向けの据置利用に特化した21.5型電池レスタッチパネルPC「LT-JA1211」を発表した。発売は5月上旬からで、直販サイトの販売価格は21万3840円。
10ポイントマルチタッチに対応した静電容量方式の21.5型フルHD液晶（1920×1080ドット）を採用する。CPUはAtom Z3735F、OSはWindows10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32bitを採用。バッテリー非搭載のため、バッテリーの経年劣化によるトラブルは発生しない。外部映像出力にHDMI端子を搭載し、メインディスプレーを合わせた2画面表示が可能。
■主な仕様
- 画面サイズ：21.5型ワイドLCD
- 最大解像度：1920×1080ドット（フルHD）
- 明るさ：250cd/m2
- タッチパネル：静電容量方式（10ポイントマルチタッチ）
- VESA穴サイズ：100×100mm
- 防塵・防滴：IP65（前面）
- 電源(AC)アダプター：100～240V／50～60Hz
- ACコード：3Pin
- 消費電力：定格25W
- CPU：Atom Z3735F
- USB（2.0）：2
- COM：1x RS232 3線式(TxD、RxD、GND) D-sub 9pin
- LAN（10/100）：1（WakeOnLAN 非対応）
- HDMI：1
- オーディオ出力：1
- 内部スピーカー：（2W×2，背面)
- 無線LAN：IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth：4.0
- グラフィック：内蔵グラフィックス機能
- メモリー：2GB
- 内蔵ストレージ：32GB eMMC
- OS：Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32bit
- システムファン：無し
- キーボード/マウス：無し
- 使用環境：動作時 温度 0～40度、湿度0～90％ 非動作時 -10～60度、湿度0～90％
- 外形寸法：幅505.0×奥行き42×高さ303.3mm
- 重量：約5.4kg
|インターフェースはUSB 2.0×2、HDMI、有線LAN、オーディオ出力、D-sub 9pin