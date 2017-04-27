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バッテリー非搭載の大型ディスプレーモデル

ロジテック　産業向けタッチパネルPCにフルHDモデルを追加

2017年04月27日 19時30分更新

文● 天野透／ASCII

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　ロジテックINAソリューションズは4月27日、産業・業務用向けの据置利用に特化した21.5型電池レスタッチパネルPC「LT-JA1211」を発表した。発売は5月上旬からで、直販サイトの販売価格は21万3840円。

　10ポイントマルチタッチに対応した静電容量方式の21.5型フルHD液晶（1920×1080ドット）を採用する。CPUはAtom Z3735F、OSはWindows10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32bitを採用。バッテリー非搭載のため、バッテリーの経年劣化によるトラブルは発生しない。外部映像出力にHDMI端子を搭載し、メインディスプレーを合わせた2画面表示が可能。


　■主な仕様

    　
  • 画面サイズ：21.5型ワイドLCD
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  • 最大解像度：1920×1080ドット（フルHD）
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  • 明るさ：250cd/m2
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  • タッチパネル：静電容量方式（10ポイントマルチタッチ）
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  • VESA穴サイズ：100×100mm
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  • 防塵・防滴：IP65（前面）
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  • 電源(AC)アダプター：100～240V／50～60Hz
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  • ACコード：3Pin
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  • 消費電力：定格25W
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  • CPU：Atom Z3735F
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  • USB（2.0）：2
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  • COM：1x RS232 3線式(TxD、RxD、GND) D-sub 9pin
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  • LAN（10/100）：1（WakeOnLAN 非対応）
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  • HDMI：1
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  • オーディオ出力：1
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  • 内部スピーカー：（2W×2，背面)
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  • 無線LAN：IEEE 802.11 b/g/n
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  • Bluetooth：4.0
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  • グラフィック：内蔵グラフィックス機能
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  • メモリー：2GB
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  • 内蔵ストレージ：32GB eMMC
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  • OS：Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32bit
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  • システムファン：無し
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  • キーボード/マウス：無し
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  • 使用環境：動作時　温度 0～40度、湿度0～90％　非動作時　-10～60度、湿度0～90％
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  • 外形寸法：幅505.0×奥行き42×高さ303.3mm
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  • 重量：約5.4kg

インターフェースはUSB 2.0×2、HDMI、有線LAN、オーディオ出力、D-sub 9pin

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