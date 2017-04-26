バンダイ、ZEONICのロゴが輝くシャア専用ロードバイク発売

バンダイは4月26日、「機動戦士ガンダム」に登場するシャア・アズナブル専用機をイメージした2タイプのロードバイク「ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-CB01-CA02（カーボンフレーム）」と「ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-AL01-02（アルミフレーム）」を発売した。
「宇宙世紀史上、初めてモビルスーツを開発した機械メーカーであるZEONIC社が、シャアのために手掛けた専用のロードバイク」という設定で開発された。
ガンダムという架空世界と現実世界を自由自在に行き来する「時空を超えた特異なもの」をテーマに、シャアの異名「赤い彗星」にちなんだ赤を基調にしたカラーリング、フレームにはZEONICのロゴを採用した。
デザイン面だけでなく、専門メーカーが販売する製品にも劣らない性能を持ち、ロードバイクを趣味とするユーザーも満足させるとうたう。
|ヘッドチューブのヘッドバッジにはメカニックデザイナー大河原 邦男氏による書き下ろしデザインのZEONICエンブレムが描かれている
価格はRD-CB01-CA02（カーボンフレーム）が35万円で、RD-AL01-02（アルミフレーム）は15万円。スペックは以下のとおり。
ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-CB01-CA02（カーボンフレーム）
FLAME
700C CARBON ROAD FRAME
FORK
700C FULL CARBON FORK
SIZE
450mm／480mm／510mm／540mm
CHAINWHEEL
SHIMANO FC-5800-L, 105
HOLLOWTECH 2,FOR REAR 11-SPEED, 50x34T
変速機
FD-5800-L, 105, FOR FRONT DOUBLE
RD-5800-L, 105, GS 11-SPEED DIRECT ATTACHMENT
ブレーキ
HYDRAULIC DISC BRAKE, SHIMANO RS505
シフターレバー
SHIMANO ST-RS505 FOR HYDRAULIC DISC BRAKE
LEFT：2-SPEED
RIGHT：11-SPEED, INCLUDE IN BRAKE
バーテープ
DOUBLE LAYERS, MICRO FIBER TAPE（予備用ZEONIC社ロゴ入りバーテープ付属）
重量
およそ9.5Kg
ペダル
含む
フレームサイズ展開
450mm 身長 156cm-166cm
480mm 身長 162cm-172cm
510mm 身長 168cm-178cm
540mm 身長 174cm-184cm
ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-AL01-02（アルミフレーム）
FLAME
700C ALLOY ROAD FRAME
FORK
700C CARBON FORK, ALLOY STEERER
SIZE
450mm／480mm／510mmv540mm
CHAINWHEEL
FSA OMEGA CK-4002ST/WT
DIE CAST ALUMINIUM, FOR REAR 9-SPEED, 50x34T
変速機
FD-R3000, SORA, FOR FRONT DOUBLE
RD-R3000, SORA, GS 9-SPEED DIRECT ATTACHMENT
ブレーキ
CALIPER BRAKE, BR-R3000, SORA
シフターレバー
SHIMANO ST-R3000, SORA
LEFT：2-SPEED
RIGHT：9-SPEED, INCLUDE IN BRAKE
バーテープ
SINGLE LAYER, BLACK, STANDARD MICRO FIBER TAPE（ZEONIC社ロゴ入りバーテープ）
重量
およそ10.0Kg
ペダル
含む
フレームサイズ展開
450mm 身長 160cm-168cm
480mm 身長 165cm-173cm
510mm 身長 170cm-178cm
540mm 身長 175cm-183cm
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