バンダイ、ZEONICのロゴが輝くシャア専用ロードバイク発売

バンダイは4月26日、「機動戦士ガンダム」に登場するシャア・アズナブル専用機をイメージした2タイプのロードバイク「ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-CB01-CA02(カーボンフレーム)」と「ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-AL01-02(アルミフレーム)」を発売した。

「宇宙世紀史上、初めてモビルスーツを開発した機械メーカーであるZEONIC社が、シャアのために手掛けた専用のロードバイク」という設定で開発された。

ガンダムという架空世界と現実世界を自由自在に行き来する「時空を超えた特異なもの」をテーマに、シャアの異名「赤い彗星」にちなんだ赤を基調にしたカラーリング、フレームにはZEONICのロゴを採用した。

デザイン面だけでなく、専門メーカーが販売する製品にも劣らない性能を持ち、ロードバイクを趣味とするユーザーも満足させるとうたう。

価格はRD-CB01-CA02(カーボンフレーム)が35万円で、RD-AL01-02(アルミフレーム)は15万円。スペックは以下のとおり。

ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-CB01-CA02(カーボンフレーム)

FLAME

700C CARBON ROAD FRAME

FORK

700C FULL CARBON FORK

SIZE

450mm/480mm/510mm/540mm

CHAINWHEEL

SHIMANO FC-5800-L, 105

HOLLOWTECH 2,FOR REAR 11-SPEED, 50x34T

変速機

FD-5800-L, 105, FOR FRONT DOUBLE

RD-5800-L, 105, GS 11-SPEED DIRECT ATTACHMENT

ブレーキ

HYDRAULIC DISC BRAKE, SHIMANO RS505

シフターレバー

SHIMANO ST-RS505 FOR HYDRAULIC DISC BRAKE

LEFT:2-SPEED

RIGHT:11-SPEED, INCLUDE IN BRAKE

バーテープ

DOUBLE LAYERS, MICRO FIBER TAPE(予備用ZEONIC社ロゴ入りバーテープ付属)

重量

およそ9.5Kg

ペダル

含む

フレームサイズ展開

450mm 身長 156cm-166cm

480mm 身長 162cm-172cm

510mm 身長 168cm-178cm

540mm 身長 174cm-184cm



ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-AL01-02(アルミフレーム)

FLAME

700C ALLOY ROAD FRAME

FORK

700C CARBON FORK, ALLOY STEERER

SIZE

450mm/480mm/510mmv540mm

CHAINWHEEL

FSA OMEGA CK-4002ST/WT

DIE CAST ALUMINIUM, FOR REAR 9-SPEED, 50x34T

変速機

FD-R3000, SORA, FOR FRONT DOUBLE

RD-R3000, SORA, GS 9-SPEED DIRECT ATTACHMENT

ブレーキ

CALIPER BRAKE, BR-R3000, SORA

シフターレバー

SHIMANO ST-R3000, SORA

LEFT:2-SPEED

RIGHT:9-SPEED, INCLUDE IN BRAKE

バーテープ

SINGLE LAYER, BLACK, STANDARD MICRO FIBER TAPE(ZEONIC社ロゴ入りバーテープ)

重量

およそ10.0Kg

ペダル

含む

フレームサイズ展開

450mm 身長 160cm-168cm

480mm 身長 165cm-173cm

510mm 身長 170cm-178cm

540mm 身長 175cm-183cm