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バンダイ、ZEONICのロゴが輝くシャア専用ロードバイク発売

2017年04月26日 19時50分更新

文● ラッキー橋本／ASCII

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　バンダイは4月26日、「機動戦士ガンダム」に登場するシャア・アズナブル専用機をイメージした2タイプのロードバイク「ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-CB01-CA02（カーボンフレーム）」と「ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-AL01-02（アルミフレーム）」を発売した。

　「宇宙世紀史上、初めてモビルスーツを開発した機械メーカーであるZEONIC社が、シャアのために手掛けた専用のロードバイク」という設定で開発された。

　ガンダムという架空世界と現実世界を自由自在に行き来する「時空を超えた特異なもの」をテーマに、シャアの異名「赤い彗星」にちなんだ赤を基調にしたカラーリング、フレームにはZEONICのロゴを採用した。

　デザイン面だけでなく、専門メーカーが販売する製品にも劣らない性能を持ち、ロードバイクを趣味とするユーザーも満足させるとうたう。

ヘッドチューブのヘッドバッジにはメカニックデザイナー大河原 邦男氏による書き下ろしデザインのZEONICエンブレムが描かれている

　価格はRD-CB01-CA02（カーボンフレーム）が35万円で、RD-AL01-02（アルミフレーム）は15万円。スペックは以下のとおり。

ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-CB01-CA02（カーボンフレーム）

FLAME
　700C CARBON ROAD FRAME
FORK
　700C FULL CARBON FORK
SIZE
　450mm／480mm／510mm／540mm
CHAINWHEEL
　SHIMANO FC-5800-L, 105
　HOLLOWTECH 2,FOR REAR 11-SPEED, 50x34T
変速機
　FD-5800-L, 105, FOR FRONT DOUBLE
　RD-5800-L, 105, GS 11-SPEED DIRECT ATTACHMENT
ブレーキ
　HYDRAULIC DISC BRAKE, SHIMANO RS505
シフターレバー
　SHIMANO ST-RS505 FOR HYDRAULIC DISC BRAKE
　LEFT：2-SPEED
　RIGHT：11-SPEED, INCLUDE IN BRAKE
バーテープ
　DOUBLE LAYERS, MICRO FIBER TAPE（予備用ZEONIC社ロゴ入りバーテープ付属）
重量
　およそ9.5Kg
ペダル
　含む
フレームサイズ展開
　450mm　身長　156cm-166cm
　480mm　身長　162cm-172cm
　510mm　身長　168cm-178cm
　540mm　身長　174cm-184cm



ZEONIC社製 シャア専用ロードバイクRD-AL01-02（アルミフレーム）

FLAME
　700C ALLOY ROAD FRAME
FORK
　700C CARBON FORK, ALLOY STEERER
SIZE
　450mm／480mm／510mmv540mm
CHAINWHEEL
　FSA OMEGA CK-4002ST/WT
　DIE CAST ALUMINIUM, FOR REAR 9-SPEED, 50x34T
変速機
　FD-R3000, SORA, FOR FRONT DOUBLE
　RD-R3000, SORA, GS 9-SPEED DIRECT ATTACHMENT
ブレーキ
　CALIPER BRAKE, BR-R3000, SORA
シフターレバー
　SHIMANO ST-R3000, SORA
　LEFT：2-SPEED
　RIGHT：9-SPEED, INCLUDE IN BRAKE
バーテープ
　SINGLE LAYER, BLACK, STANDARD MICRO FIBER TAPE（ZEONIC社ロゴ入りバーテープ）
重量
　およそ10.0Kg
ペダル
　含む
フレームサイズ展開
　450mm　身長　160cm-168cm
　480mm　身長　165cm-173cm
　510mm　身長　170cm-178cm
　540mm　身長　175cm-183cm

©創通・サンライズ

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