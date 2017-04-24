Core i3-7350K／Core i5-7600K／Core i7-7700K搭載モデルを用意
グラフィックデザインや画像編集に！ 「Adobe Illustrator CC」向けPC3機種
2017年04月24日 20時10分更新
|「Adobe Illustrator CC」向けパソコン3機種が販売開始
ユニットコムは4月21日、「Adobe Illustrator CC」向けパソコン「SENSE-MA25-i3K-HNS-AI」「SENSE-MA25-i5K-HNS-AI」「SENSE-MA25-i7K-RNJS-AI」の販売を開始した。
SENSE-MA25-i3K-HNS-AIは、Core i3-7350K（4.2GHz）、H270チップセット、8GBメモリー、240GB SSDという構成だ。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用する。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は9万1778円。
SENSE-MA25-i5K-HNS-AIは、Core i5-7600K（3.8GHz）、H270チップセット、8GBメモリー、240GB SSDという構成だ。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用する。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は10万418円。
SENSE-MA25-i7K-RNJS-AIは、Core i7-7700K（4.2GHz）、GeForce GTX 1060（3GB GDDR5）、H270チップセット、16GBメモリー、240GB SSDという構成だ。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用する。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は14万7938円。