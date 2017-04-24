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付属のmicro-HDMI変換ケーブルでWindowsやMacでも使える

24bit／96kHzで録音、Lightning直挿しのiPhone対応マイク

2017年04月24日 16時05分更新

文● 天野透／ASCII

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　サンワサプライは4月24日、「iPhoneマイク400-MC010」を発売した。価格は1万3800円。

　iPhone 7などのLightning機器に直接接続できる、バスパワータイプのレコーディングマイク。集音範囲が円錐型に広がり、向けた方向の音を捉える「単一指向性」で、付属のLightningケーブルを使って最大24bit/96kHzのレコーディングに対応する。接続はケーブル1本で、USB-microHDMIケーブルでMac／Windows PCにも接続でき、GarageBand、Logic Pro、Main Stage、ボイスメモアプリで使える。

　筐体はメタルハウジングを採用。本製品のサイズは、W42×D42×H108mmで、約184g。周波数特性は20～20000Hz、インピーダンスは2.2KΩ、専用のマイクスタンドと入力レベルを＋40dBまで調整可能なマイクゲインコントローラーが付属する。

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