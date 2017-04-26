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2017年5月3日（水）18時から生放送

超高性能ゲームPCが集結！ジサトラLANパーティ潜入【デジデジ90】

2017年04月26日 06時00分更新

文● アスキー編集部

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スマートフォンから視聴したい場合は、niconicoアプリをダウンロードのうえ、
こちらからご覧ください。

　5月3日から3日間、夜通しゲームで遊ぶユーザー参加型イベント「C4 LAN 2017 SPRING」の会場から、ジサトラが生放送！

　番組では、高性能なゲーミングPCの魅力を、オーバークロックやゲーム配信など、ジサトラ流PCの遊び方でご紹介いたします。新たなゲームの遊び場“LANパーティ”の熱気もお届けしますのでお楽しみに！

＜番組内容＞
・オーバークロックもゲームだ！Core i7-7700Kの液体窒素冷却で世界へ挑め
・ハイエンドCPUだとこんなに快適！ゲーム配信入門
・勝てるグラボ！GeForce GTX1080Ti＆「フォーオナー」でガチバトル

▽放送情報
放送日：　2017年5月3日（水）
時間　：　18:00～ 放送予定
番組　：　『超高性能ゲームPCが集結！ジサトラLANパーティ潜入』

▽ゲスト
オーバークロッカー 清水貴裕さん
https://twitter.com/shimizu_oc

▽出演
ジサトラカクッチ（https://twitter.com/Jisatora_kak
ジサトラつばさ（https://twitter.com/tsubasa_desu
ジサトライッペイ（https://twitter.com/jisatora_ippei
ジサトラショータ（https://twitter.com/Shotam_A_J
ジサトラアキラ（https://twitter.com/jisatora_akira
ジサトラハッチ（https://twitter.com/h_hachioka

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