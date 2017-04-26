超高性能ゲームPCが集結！ジサトラLANパーティ潜入【デジデジ90】

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5月3日から3日間、夜通しゲームで遊ぶユーザー参加型イベント「C4 LAN 2017 SPRING」の会場から、ジサトラが生放送！
番組では、高性能なゲーミングPCの魅力を、オーバークロックやゲーム配信など、ジサトラ流PCの遊び方でご紹介いたします。新たなゲームの遊び場“LANパーティ”の熱気もお届けしますのでお楽しみに！
＜番組内容＞
・オーバークロックもゲームだ！Core i7-7700Kの液体窒素冷却で世界へ挑め
・ハイエンドCPUだとこんなに快適！ゲーム配信入門
・勝てるグラボ！GeForce GTX1080Ti＆「フォーオナー」でガチバトル
▽放送情報
放送日： 2017年5月3日（水）
時間 ： 18:00～ 放送予定
番組 ： 『超高性能ゲームPCが集結！ジサトラLANパーティ潜入』
▽ゲスト
オーバークロッカー 清水貴裕さん
https://twitter.com/shimizu_oc
▽出演
ジサトラカクッチ（https://twitter.com/Jisatora_kak）
ジサトラつばさ（https://twitter.com/tsubasa_desu）
ジサトライッペイ（https://twitter.com/jisatora_ippei）
ジサトラショータ（https://twitter.com/Shotam_A_J）
ジサトラアキラ（https://twitter.com/jisatora_akira）
ジサトラハッチ（https://twitter.com/h_hachioka）