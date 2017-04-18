ADATA「ASX950SS-240GM-C」、「ASX950SS-480GM-C」、「ASX950SS-960GM-C」
ADATAのゲーマー向けSSD「XPG SX950 SSD」が販売開始
2017年04月18日 23時46分更新
ADATAから、3D MLC NAND採用のSerial ATA対応の2.5インチSSD「XPG SX950 SSD」シリーズが登場。ドスパラ パーツ館で販売中だ。
|ゲーマー向けXPGシリーズに属する3D MLC NAND採用のSerial ATA対応の2.5インチSSD「XPG SX950 SSD」
「XPG SX950 SSD」シリーズは、同社のゲーマー向けXPGシリーズに属する新型SSD。コントローラーはSMI製で、SLCキャッシュとDRAMキャッシュで構成されるデュアルキャッシュを搭載する。
主なスペックはシーケンシャルリード560MB/sec、同ライト530MB/sec(240GBモデルは520MB/sec)、ランダムリードとライトは9万IOPS。コンシューマー向けSSDでは珍しい、6年の長期保証が提供される。
価格およびラインナップは240GBモデル「ASX950SS-240GM-C」が1万6800円、480GBモデル「ASX950SS-480GM-C」が3万2800円、960GBモデル「ASX950SS-960GM-C」が6万800円となっている。