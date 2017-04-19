CFD販売、Radeon RX 580搭載のPowerColorグラフィックボードを発表

CFD販売は4月18日、最新のRadeon RXシリーズ搭載PowerColorグラフィックボード3製品を発表した。
3製品ともにオーバークロックモデルで、出力はDVI-D／DisplayPort×3／HDMI、バスはPCI-Express×16（3.0）。
|AXRX580 8GBD5-3DHG/OC
「AXRX580 8GBD5-3DHG/OC」はRadeon RX 580を搭載、メモリークロックは8000MHzで、ブーストクロックは1425MHz。メモリーは8GBで、価格は3万7800円前後。4月中旬〜下旬に発売する予定。
|AXRX580 8GBD5-3DH/OC
「AXRX580 8GBD5-3DH/OC」はRadeon RX 580を搭載、メモリークロックは8000MHzで、ブーストクロック1380MHz。メモリーは8GBで、価格は3万6180円前後。4月18日発売予定。
|AXRX 570 4GBD5-3DH/OC
「AXRX 570 4GBD5-3DH/OC」はRadeon RX 570を搭載、メモリークロックは7000MHzで、ブーストクロックは1320MHz。メモリーは4GBで、価格は2万8620円。4月18日発売予定。