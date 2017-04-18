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Amazonセール速報：デルの人気PCやゲーム用ディスプレーが最大20%オフ！

2017年04月18日 12時50分更新

文● ASCII編集部

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　Amazon.co.jpでは、「Dell 新生活におすすめのパソコン・ゲーミングモニターがお買い得」を実施中だ。

　デル製のデスクトップPC、ノートPC、PC用ディスプレーが通常価格より最大で20%オフで販売されるというもの。対象製品の一例は以下の通り。

Image from Amazon.co.jp
Dell デスクトップパソコン Inspiron 3250 スリムタワー Core i3モデル 17Q11/4GB/1TB/Windows10
Image from Amazon.co.jp
Dell ノートパソコン Inspiron 11 Celeron Office付きモデル レッド 17Q11HBR/Windows10/Office H&B/11.6インチ/2GB/32GB
Image from Amazon.co.jp
Dell ディスプレイ ゲーミング モニター S2716DG 27インチ/WQHD/TN非光沢/1ms/HDMI,DP/G-Sync対応/144Hz駆動/USBハブ/フレームレス/3年間保証
Image from Amazon.co.jp
Dell 2in1ノートパソコン XPS12 9250 安心保証モデル 17Q31/Windows10/12.5インチ/8GB/256GB

　品質の高さと優れたコストパフォーマンスに定評のある同社のPCが格安で入手できるチャンス！　セールは4月18日の23時59分まで実施中だ。

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