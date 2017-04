FFXIV始めるなら今！ 初心者が知っておくべき基礎知識や推奨PCをチェック

前へ 1 2 3 次へ

iiyamaPC LEVEL∞の「ファイナルファンタジーXIV」推奨パソコン「LEVEL-C122-i5-RNJR-FFXIV」で、ファイナルファンタジーXIVをプレイ! ©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

最近、会社と自宅を往復する毎日。自宅に帰ってきても映画やアニメを観たり、ラジオを聴きながら寝たりするだけという日々を過ごしていると、さすがにもっと何かないのかと思い始めた。社会人になってから友人と遊ぼうと思ってもそれぞれの仕事の都合でスケジュールが合わなかったりしてなかなか実現しない。

もっと日常を楽しんで過ごしたい。そこで始めようと考えたのが「ファイナルファンタジーXIV」だ。「ファイナルファンタジー」シリーズは何作もプレイしているし、MMORPGの中でも世界観やストーリーもすんなり入ってきそうだし、6月19日まで「ファイナルファンタジーXIV オンライン(ダウンロード版)」が50%オフで購入できると知ったからだ。

しかし、サービス開始から結構時間がたっているゲームを今から始めるとなると、不安が何点かある。例えば、新参者が今頃プレーを始めて仲間に入れるのかや、まずどのキャラクターやクラスで始めるのがオススメなのかなど。

また、まず初めに考えなくてはいけないのが、パソコンのスペック。快適な環境でゲームを始めたいけど、どれくらいのスペックがあれば快適なのかがわからない……という人もいるのではないだろうか。プレイを始めるうえのでの様々な不安要素を取り除くには、経験者聞くのが一番。そこで、ASCII編集部で一番ファイナルファンタジーXIVをプレイしているジサトラショータに色々聞いてみた。

ジサトラショータ ファイナルファンタジーXIVなどを現役でプレイし続けるMMORPG好き。控えめに見せかけて実は辛辣。ファイナルファンタジーXIVのメインキャラクターの種族はヒューランで、ジョブはナイトとのこと。

まずはフリートライアルで試してみよう!

ファイナルファンタジーXIVで不安な要素を1つずつ解決! ©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

ーーちょっと聞きたいことがあるんだけど。

ジサトラショータ:何?

ーーファイナルファンタジーXIVを始めようと思うんだけど、不安要素が結構あって。

ジサトラショータ:なんでも聞いてくれ。

ーーじゃあ遠慮なく。まず気になるのが、今更新参者が入ってきて、今までプレイしている人はうっとおしいとか思わないのかな?

ジサトラショータ:そんなこと全然思ってないよ。むしろ新しい人増えたほうがいいと思ってるよ。そのほうがゲーム自体が盛り上がるしね。

ーー初心者にオススメのクラスってある?

ジサトラショータ:それは人それぞれだし、一概には言えないけど、個人的なオススメはタンクなら斧術士、DPSなら双剣士、ヒーラーなら巴術士かな。今ならフリートライアルで無料でレベル35までプレイできて、1ワールド1キャラクター、合計8キャラクターを試すことができるから、お気に入りのクラスを探してみるといいよ。

ーーえっと、タンクとかDPSって何?

ジサトラショータ:あ、そうか。えっとね、タンクやDPS、ヒーラーっていうのは、パーティで戦うときの役割の名称のことだよ。タンクは盾、DPSは攻撃役で、ヒーラーは回復を担う役。つまり、タンクが敵を怒らせて、自分に攻撃が集まるようにする。その間にDPSはひたすら攻撃して、ヒーラーはタンクを中心にみんなを回復するというのがパーティ戦の基本的な動きだね。

フリートライアルでは、種族は「ヒューラン」「エレゼン」「ララフェル」「ルガディン」「ミコッテ」から選択できる 「ヒューラン」 ©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

「エレゼン」 「ララフェル」 ©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

「ルガディン」 「ミコッテ」 ©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

最初のバトルクラスは、ファイターの剣術士、格闘士、斧術士、弓術士から、ソーサラーの幻術士、呪術士、巴術士から選択できる ©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

ーーなるほどねー。もう格闘士で始めちゃったからこのままプレイするけど、格闘しのレベルがある程度上がったら、別のクラスも試してみるよ。さて、キャラクターを作成したら、まず気になるのがレベル上げだと思うんだけど、レベルを上げるには何をすればいいの?

私はルガディンの格闘士でプレイをスタートした ©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

ジサトラショータ:初めはメインクエストをこなしていけば、レベルは上がっていくよ。クエストはこなせばそのつど増えるし、ある程度レベルが上がればダンジョンとかも開放されるしね。

クエストをこなしていけば、経験値や装備が手に入る ©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

クリアすればどんどん挑戦できるクエストが増えていくので、どんどんこなしていこう ©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

クエストをこなしたり、道端で敵を倒していればけっこうグングンレベルが上がっていく ©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

ーーそうなんだ! ちなみに今レベルいくつ?

ジサトラショータ:60。カンストだね。ちなみに6月に発売される拡張パッケージで上限が70まで上がるよ。

ーーカンストか。でもそこまでレベルを上げるのにかなり時間がかかるんじゃない?

ジサトラショータ:そうでもないよ。気合い入れてプレーすれば1か月くらいでいける!

ーーえ、でもそしたらすぐやることなくならない?

ジサトラショータ:まったくそんなことはないよ。ファイナルファンタジーXIVにはジョブチェンジがあるんだけど、ジョブはレベル30で開放されるのね。それで、ジョブチェンジするには場合によるけど特定の別のクラスをレベル15まで上げなきゃいけないんだ。例えば、剣術士をレベル30にして、幻術士をレベル15まで上げてジョブクエストをクリアすると、剣術士はナイトになれる。

ーーそうなんだ。意外とジョブチェンジ大変だな。でもやることは多い方がいいよね。

ジサトラショータ:2つ以降のクラスは経験値にブーストがかかるから、1つ目のクラスよりレベルは上がりやすいよ。あとは、一筋縄じゃいかないレイドコンテンツもあるから、カンストしたからってやることは結構たくさんあるよ。

ーーへー! しっかり考えられてるなー。

©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

