AMD新CPU「Ryzen」大特集！ 最強構成で自作チャレンジ【デジデジ90】

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AMDから待望の新CPU「Ryzen（ライゼン）」が発売されました。
番組では、PCライター"KTU"こと加藤勝明氏とアスキーAMD担当ジサトラハッチ、MCジサトラつばさが、AMD新CPU登場の衝撃から今後の展開、リアルタイムPC自作を交えつつ、楽しくお伝えしていく予定です。お楽しみに！
＜番組内容＞
・PC自作業界激アツ!! 「Ryzen 5」CPU発表会レポ
・インテルCPUと何が違うの？Ryzen 7、5性能比較解説
・合わせて揃えたい新グラボ
・ジサトラが考えるRyzen 5最強構成でKTUがAMD高速自作にチャレンジ！
・KTU先生のRyzen「なぜ?なに?」ギモン解決コーナー
▽放送情報
放送日： 2017年4月25日（火）
時間 ： 20:00～21:30 放送予定
番組 ： PC自作バラエティ『AMD新CPU「Ryzen」大特集』
▽ゲスト
加藤勝明 a.k.a. KTU
https://twitter.com/kato_kats
▽出演
ジサトラつばさ
https://twitter.com/tsubasa_desu
ジサトラハッチ
https://twitter.com/h_hachioka