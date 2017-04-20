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2017年4月25日（火）20時から生放送

AMD新CPU「Ryzen」大特集！ 最強構成で自作チャレンジ【デジデジ90】

2017年04月20日 21時05分更新

文● アスキー編集部

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スマートフォンから視聴したい場合は、niconicoアプリをダウンロードのうえ、
こちらからご覧ください。

　AMDから待望の新CPU「Ryzen（ライゼン）」が発売されました。

　番組では、PCライター"KTU"こと加藤勝明氏とアスキーAMD担当ジサトラハッチ、MCジサトラつばさが、AMD新CPU登場の衝撃から今後の展開、リアルタイムPC自作を交えつつ、楽しくお伝えしていく予定です。お楽しみに！

＜番組内容＞
・PC自作業界激アツ!! 「Ryzen 5」CPU発表会レポ
・インテルCPUと何が違うの？Ryzen 7、5性能比較解説
・合わせて揃えたい新グラボ
・ジサトラが考えるRyzen 5最強構成でKTUがAMD高速自作にチャレンジ！
・KTU先生のRyzen「なぜ?なに?」ギモン解決コーナー

▽放送情報
放送日：　2017年4月25日（火）
時間　：　20:00～21:30 放送予定
番組　：　PC自作バラエティ『AMD新CPU「Ryzen」大特集』

▽ゲスト
加藤勝明 a.k.a. KTU
https://twitter.com/kato_kats

▽出演
ジサトラつばさ
https://twitter.com/tsubasa_desu
ジサトラハッチ
https://twitter.com/h_hachioka

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