孫正義・孫泰蔵を生んだ理想の教育「孫家の教え」とは

孫 泰蔵(そん・たいぞう)/Mistletoe社長兼CEO。1972年、福岡県生まれ。東京大学経済学部に在学中、Yahoo! JAPAN立ち上げに参画。98年、オンセール(現ガンホー・オンライン・エンターテイメント)の設立に参画後、2009年、ベンチャー育成のMOVIDA JAPANを設立。起業家を次々と輩出するシリコンバレーのようなエコシステム構築を提唱。ソフトバンクグループ社長の孫正義氏は実兄。Photo by Akiko Suzuki At Gardens by the Bay