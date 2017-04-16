格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第122回
【格安スマホまとめ】ZenFoneにAR/VR対応機など登場！ 激増のZenFone 3シリーズを整理
2017年04月16日 15時00分更新
今回は070/080/090番号による音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週はASUSが新製品を発表。AR/VR対応のハイエンド機「ZenFone AR」や、2万円台のミドルクラス機である5.5型「ZenFone 3 Max」が登場した。そこであらためてZenFone 3シリーズのラインアップの整理もしている。
|5.5型の「ZenFone 3 Max」は税抜2万7800円。フルHD解像度の液晶やオクタコアCPU、3GBメモリーに加え、4100mAhという大容量バッテリーを搭載。メタル筐体も魅力的な1台
AR/VR対応に8GBメモリー搭載機もありの「ZenFone AR」
5.5型のお手頃ミドル機「ZenFone 3 Max」にも注目！
先週ASUSから発表された注目のSIMフリースマホ「ZenFone AR」。グーグルが推進する空間認識技術「Tango」、VR技術「Daydream」にダブルで対応した世界初のスマホであるほか、現時点で最高クラスの性能を持つフラグシップ機だ。
|Tango＆Daydream対応のZenFoneシリーズのハイエンド機が登場
詳しくは別記事をチェックいただきたいが、Tango／Daydream対応以外でも、WQHD解像度の5.7型有機EL、Snapdragon 821、メモリー／ストレージは8GB／128GBまたは6GB／64GB、23メガカメラ（イン8メガ）、3300mAhバッテリー、Android 7.0など、高性能さが目立つ。ネットワーク面でも3波のキャリアアグリゲーションや4G＋3GのDSDSに対応している。
価格は8GB／128GBモデルが税抜9万9800円、6GB／64GBモデルが税抜8万2800円だが、新技術の搭載を含めると妥当なところだろう。
|背面はレザー素材。Tangoには未来を感じる！
“格安スマホ”という観点からは、より注目が集まりそうなのが、「ZenFone 3 Max」の5.5型モデル。先行して登場した5.2型モデルはエントリークラスの価格／性能だったが、5.5型モデルはフルHD解像度にオクタコアのSnapdragon 430とミドルクラスになった。そのほかのスペックも3GBメモリー、32GBストレージ、16メガカメラ（イン8メガ）、Android 6.0など十分なもの。また、“Max”の製品名からもわかるように4100mAhという大容量バッテリーも特徴的だ。価格は税抜2万7800円。
|2万円台ながら、まずまずのスペックに大容量バッテリー。なのに約8.3mmとそれほど分厚くないのがうれしい
昨秋以来、着実にモデル増加のZenFone 3シリーズ
あらためてラインアップを整理
ZenFone 3シリーズは、昨年10月に「ZenFone 3」「ZenFone 3 Deluxe」が発売されて以降、大型モデルやエントリー機、さらに同じブランドでサイズ違いが登場と、モデル増加が激しい。あらためてラインアップをクラス別に整理した。
ZenFone 3シリーズの中でも最上位になるのが「ZenFone 3 Deluxe」。フルメタルのユニボディーを採用。デザインの美しさも特徴的だ。ただ、これも5.7型と5.5型があり、5.5型の主要スペックは無印のZenFone 3に近い内容となっている。上位クラスにはこのほか、発表されたばかりのAR/VR対応モデル「ZenFone AR」、6.8型液晶搭載のファブレット「ZenFone 3 Ultra」がある。
|ユニボディーの筐体が美しいZenFone 3 Deluxe
|デカさが魅力のZenFone 3 Ultra
ミドルハイクラスには、シリーズの主力モデルとして、無印の「ZenFone 3」が位置する。ZenFone 3 Deluxeと異なり、前面／背面ともにガラス素材を採用したデザイン。なお当初リリースされたのは5.2型モデルだが、今春に5.5型モデルが追加されている。なお、ここまでの端末は4G＋3GのDSDSにも対応している。
|新色クリスタルゴールドも追加された5.2型のZenFone 3
ミドルクラスは5.5型の「ZenFone 3 Max」と「ZenFone 3 Laser」。価格はともに税抜2万7800円。フルHD解像度のディスプレーにCPUはオクタコアのSnapdragon 430（1.4GHz）など、長く使うのにも十分な性能だ。なお、ZenFone 3 Maxは4100mAhとバッテリーが大容量。
|レーザーAFを搭載するミドル機「ZenFone 3 Laser」
エントリーモデルは5.2型の「ZenFone 3 Max」。ディスプレーはHD解像度、CPUはMediaTek製クアッドコア、2GBメモリー、16GBストレージとスペック的にはやや見劣りするが、価格は税抜1万9800円。また、5.5型モデルと同様に4100mAhバッテリーを搭載する。
なお、ここまで紹介した端末の共通の特徴として紹介しておきたいのが、指紋センサーの搭載。イマドキのスマホとしては欠かせない機能なのでうれしい点だ。
|税抜1万9800円のエントリー機である5.2型の「ZenFone 3 Max」にも指紋センサーはしっかりと搭載されている
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBE LTE・3G
|
IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|エントリープラン
|ライトSプラン
|ミニマムスタートプラン
|ライトスタートプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月6GB
|月3GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|1944円
|1728円
|2322円
|1728円
|2397円
|通話定額
|
918円
（1回10分までかけ放題）
|
650円
（1回3分までかけ放題）
|896円（1回5分、家族は30分までかけ放題）
|初期費用
|3240円
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|540円／500MB
|324円／100MB
|216円／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|公衆Wi-Fi
|○
|月270円
|○
|×（BIC SIMは○）
|最低利用期間
|6ヵ月
|1年
|2ヵ月
|契約解除料
|8000円
|8640円
|
12ヵ月以内の解約は
（12－契約月数）
×1080円
|転出手数料
|3240円
|3240円
|3240円
|
その他プラン
など
|
1日170MB：2246円、
月6GB：2322円
|
月1GB：1512円、
月12GB：3672円
|楽天モバイル
|LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB
|U-mobile PREMIUM 通話プラス
|U-mobile 通話プラス 3GB
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|ベーシックプラン
|3.1GBプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|なし
|月3.1GB
|月3GB
|無制限
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|1350円
|1728円
|1825円
|3218円
|1706円
|
1078円／
1294円等
|通話定額
|
918円
（1回5分までかけ放題）
|×
|×
|907円（1回5分かけ放題）など
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
324円／100MB
594円／500MB
1058円／1GB
|
540円／
500MB
1080円／
1GB
3240円／
3GB
|―
|
324円／
100MB
540円／
500MB
864円／
1GB
|―
|通信制御
|―
|
条件
非公表
|条件非公表
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|1年
|1年
|
1年以内は
（12－契約月数）
×1080円
|6ヵ月
|なし
|契約解除料
|1万584円
|1万584円
|6480円
|なし
|転出手数料
|3240円
|3240円
|3240円
|1万6200円から月1080円ずつ減額
|
その他プラン
など
|
月5GB：2322円、
月20GB：5130円など
|
月5GB：
2397円など
|
月5GB：
2138円
|月3GBまで1728円など
|DMM mobile 通話SIMプラン
|
ぷららモバイルLTE
定額無制限プラン
|
ワイヤレスゲート
音声プラン
|nuroモバイル
|3GB
|10GB
|時間プラン
|0 SIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月10GB
|
無制限
／3Mbps
|
無制限
／3Mbps
|1日5時間
|
月500MB
～5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|―
|200kbps
|月額料金
|1620円
|3121円
|3736円
|2980円
|3456円
|756円
|通話定額
|
918円
（1回5分までかけ放題）
|×
|×
|
864円
（1回5分までかけ放題）
|初期費用
|3240円
|3240円
|3240円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※1
|―
|―
|―
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|―
|条件非公表
|条件非公表
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|1年
|6ヵ月
|なし
|1年
|契約解除料
|9720円
|8000円
|なし
|1万2960円～0円（利用期間で減額）
|5400円
|転出手数料
|3240円
|3240円
|12ヵ月以内は1万1880円、以降3240円
|3240円
|2160円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1360円、
月5GB：2062円など
|
月7GB：
2792円など
|月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
|
DTI SIM
音声プラン
|
イオンモバイル
音声プラン
|もしもシークス
|3GB
|ネットつかい放題
|2GB
|6GB
|＋3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|無制限
|月2GB
|月6GB
|500MB
|月3.5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1609円
|3132円
|1490円
|2138円
|1058円
|2354円
|通話定額
|
842円
（1回5分までかけ放題）
|918円（1回5分まで）、1620円（かけ放題／050番号）
|918円（1回5分かけ放題）、1944円（かけ放題）
|初期費用
|3240円
|3240円
|5400円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|―
|518円／1GB
|―
|通信制御
|
3日
／2GB
|
約1～3GB
／1～2日
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|契約解除料
|1万584円
|なし
|1万800円
|転出手数料
|5400円
|
6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円
|3564円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1296円、
月5GB：2073円
|
月4GB：1706円、
月12GB：3542円など
|
＋1GB：648円、
＋5GB：1944円など
|UQ mobile ぴったりプラン
|mineo デュアルタイプ
|Y!mobile
|auプラン 3GB
|ドコモプラン3GB
|スマホプランS
|スマホプランM
|スマホプランL
|通信網
|au 4G LTE
|Xi／FOMA
|ソフトバンク 4G／3G
|
高速通信
通信量
|月2GB ※2
|月3GB
|月3GB
|月2GB ※2
|月6GB ※2
|月14GB ※2
|
制限時の
通信速度
|300kbps
|200kbps
|128kbps
|月額料金
|3218円※3
|1630円
|1728円
|3218円※3
|4298円※3
|6458円※3
|通話定額
|1回5分までかけ放題
|
918円
（1回5分までかけ放題）
|
1回10分／月300回まで無料
＋1080円でかけ放題
|初期費用
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|なし
|162円／100MB
|540円／500MB
|通信制御
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|最低利用期間
|2年
|なし
|2年
|契約解除料
|1万260円
|なし
|1万260円
|転出手数料
|3240円
|
1年以内は1万2420円、
以降は2160円
|
6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
|
その他プラン
など
|＋1080円で月6GB
|
5GB：
2365円など
|
5GB：
2462円など
|新規／MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※2：26ヵ月目以降は通信量は半分になる
※3：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引
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