2年ライセンス付属のペンタブレットと21.5型ディスプレーがセットになったモデルも用意
Bristol Ridge搭載「CLIP STUDIO PAINT」推奨PCが登場
2017年04月14日 22時10分更新
|「Bristol Ridge」を搭載する「CLIP STUDIO PAINT」推奨パソコンが販売開始
ユニットコムは4月12日、AMDの第7世代APU「Bristol Ridge」を搭載する「CLIP STUDIO PAINT」推奨パソコン「SENSE-M0B3-A8-EZS-CSP」「SENSE-M0B3-A8-EZS-CSP StarterPack」の販売を開始した。これらの機種を購入した先着50名に、解説本「CLIP STUDIO PAINT PRO デジタルイラストテクニック」をプレゼントする。
|SENSE-M0B3-A8-EZS-CSP
SENSE-M0B3-A8-EZS-CSPは、AMD A8-9600 APU、B350チップセット、8GBメモリー、240GB SSDという構成だ。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用する。電源は450Wで、80PLUS STANDARD認証を取得している。価格は7万5578円。
SENSE-M0B3-A8-EZS-CSP StarterPackは、SENSE-M0B3-A8-EZS-CSPに「CLIP STUDIO PAINT PRO 2年ライセンス」付属するペンタブレット「CTH-490/K1」と、21.5型ディスプレー「ProLite E2280HS」がセットになっている。価格は10万418円。