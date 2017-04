Niantic, Inc.とポケモンは4月14日、「Pokémon GO」のゲーム内イベントとして、「ポケモンのタマゴを探せ!」を実施すると発表した。期間は4月20日まで。

期間中はタマゴがかえったときに獲得するアメの数が通常よりも多くなり、XPも2倍もらえる。

「しあわせタマゴ」を使うことで4倍のXPを獲得でき、さらなるレベルアップを目指せるとしている。

また、2kmのタマゴからかえるポケモンの種類も増える。

