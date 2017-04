ちゅーやんの「寝ても覚めてもゲームまみれ」 ― 第146回 8年ぶりのひとり用ドラクエ新作がついに登場 「ドラゴンクエスト11 過ぎ去りし時を求めて」7月29日発売 PS4と3DSで 文● ちゅーやん

スクウェア・エニックスは4月11日、ドラクエシリーズ最新作「ドラゴンクエスト11 過ぎ去りし時を求めて」(ドラクエ11)を7月29日(土)に発売すると発表した。対応機種はPlayStation 4/ニンテンドー3DSの2機種。

ドラゴンクエスト11 過ぎ去りし時を求めて

メーカー:スクウェア・エニックス

発売日:7月29日予定

対応機種:PlayStation 4/ニンテンドー3DS

価格:

PlayStation 4 パッケージ版:----円/ダウンロード版:----円

ニンテンドー3DS パッケージ版:----円/ダウンロード版:----円

ジャンル:RPG

プレイ人数:1人

(c) 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

(c) SUGIYAMA KOBO

