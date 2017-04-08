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MSI「B350 TOMAHAWK ARCTIC」

ツクモ限定販売のMSI製白色Ryzenマザーが発売

2017年04月08日 23時40分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

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　MSIから、AMD B350チップセット搭載のSocket AM4対応マザーボード「B350 TOMAHAWK ARCTIC」が発売された。白迷彩を施したカラーバリエーションモデルで、国内ではツクモ限定の販売となっている。

AMD B350チップセット搭載のSocket AM4対応マザーボード「B350 TOMAHAWK ARCTIC」。ツクモ限定の販売だ

　「B350 TOMAHAWK ARCTIC」は、カジュアルゲーマー向け「Arsenal GAMING」シリーズのATXモデル。発売当初から人気となった「B350 TOMAHAWK」に白迷彩を施したカラーバリエーションモデルだ。

白迷彩を施した「B350 TOMAHAWK ARCTIC」

　MSIの高品質部品規格「Military Class 4」「Guard-Pro」をサポート。カスタマイズ可能なRGB LED機能「Mystic Light Sync」やDDR4メモリーの性能をパワーアップする「DDR4 Boost」、電磁干渉を防ぎ重いカードも安心な高耐久PCI Expressスロット「Steel Armor PCI-E Slot」といった機能をサポートしている。

もちろん基板裏面もホワイト

　主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(3.0) x16×1、PCI Express(2.0) x4×1(x16形状)、PCI Express(2.0) x1×2、PCI×2。メモリーは、DDR4 DIMM×4(DDR4-3200(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133、最大64GB)という構成。

　オンボードインターフェースとして、ギガビットLAN(Realtek RTL8111H)やサウンド(Realtek ALC892 8CH HD)、M.2×1、SATA3.0×4、USB 3.1×2(Type-A+Type-C)、USB 3.0×8、USB 2.0×6などを装備。グラフィックス機能にHDMI1.4×1、DVI-D×1、D-Sub×1を搭載する。

　価格は1万4980円(税抜)。

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