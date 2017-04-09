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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第121回

【格安スマホまとめ】UQ mobileもiPhone SEの128GB版販売、MNPで使えない時間が数分に

2017年04月09日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII.jp

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。UQ mobileがY!mobileにつづいて、iPhone SEの128GB版を取り扱い開始。また、MNPを利用して格安SIMをネットで申し込んだ場合に、使えない時間が数分で済む仕組みを主要MVNOが導入し始めている。

UQ mobileも128GB版のiPhone SEの販売を開始した

UQ mobileがiPhone SEの128GB版を販売開始
Y!mobileとUQ mobileがそろって2モデルを用意

　先月末に開始されたY!mobileとUQ mobileによるiPhone SEの販売。Y!mobileが32／128GBの両モデルをラインアップするのに対し、UQ mobileは32GBモデルだけだったが、4月8日に128GBモデルも追加している。

　UQオンラインショップでの価格では、2年間の利用が前提のプラン加入時に、32GBモデルが実質税抜2万4000円なのに対し、128GBモデルは実質税抜3万3600円。割賦の代金込みで税抜月3480円（14ヵ月目以降は税抜月4480円）からで利用可能な計算になる。

MNPで格安SIMを契約しても、使えない時間がさらに短く
BIGLOBEやnuroモバイルなどが対応

　格安SIMが普及し始めた当初、MNPを利用して、ネット経由で音声SIMを契約すると、MVNOからSIMが配送されて、ユーザーの手元に届くまでの数日間、利用できない期間があるのが普通だった。その後、2015年秋になり、ユーザーの手元に届いてから、電話で開通手続きをすることで切り替えが可能になったが、それでも数時間程度は使えない状態が続いていた。

ドコモの顧客システムと連携して処理する。主要MVNOから対応が始まっている

　この不通時間が数分までに短縮する仕組みを主要MVNOが導入し始めている。4月3日にこのサービスを始めたのがBIGLOBE。ドコモの顧客管理システム「ALADIN」とオンライン連携することで、9～21時にウェブ上で申し込んでから、数分で切り替えが行なわれる。同様の仕組みはnuroモバイルや楽天モバイルなども対応している。

月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBE
LTE・3G エントリープラン 		IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3240円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB
／1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
～972円 		918円 907円 322円／
538円
初期費用 3672円 3665円 3240円 3240円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 ニフティ
NifMo
3GBプラン 		nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB
3GB
プラン 		0 SIM ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月3GB 月500MB
～5GB 		月4GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		972円
／500MB
 432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 1日／
650MB 		条件非公表 条件非公表 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBE
LTE・3G ライトSプラン 		ワイヤレスゲート
FONプレミアムプラン
170MB/日
コース 		6GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 無制限
／3Mbps
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 1600円
初期費用 3240円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時） 		条件
非公表
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
（200円）
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○） ○（FON）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし なし
　 b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン 		U-mobile
データ専用
5GB 		ぷららモバイルLTE 定額無制限プラン
高速定額 おかわりSIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 無制限
／3Mbps
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 128kbps
月額料金 2138円 540～
1620円 		1566円 2678円 1598円 2980円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		条件非公表
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（162円）
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 5GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1～3GB
程度
／1～2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。


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