このページの本文へ

マウスコンピューター、「HALO WARS2」をGaming on Windows推奨パソコンに追加

2017年04月10日 11時00分更新

文● ラッキー橋本／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　マウスコンピューターは4月10日、マイクロソフトのゲームタイトルが快適に動作することを確認した「Gaming on Windows」推奨パソコンiconの対象ソフトに「HALO WARS2」を追加した。

HALO WARS2

　これを記念し、期間中にGaming on Windows推奨パソコンiconを購入すると「HALO WARS2」、「Euro Truck Simulator 2」、「Dreadnought」のゲーム3タイトルをダウンロードできるシリアルカードが付属する。

　キャンペーン対象期間は4月10日11:00〜5月30日23:00まで。

対象製品
NEXTGEAR-MICRO im570GA10-GOWicon
・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-7700K
・GeForce GTX 1070（8GB）
・16GBメモリー
・240GB SSD ＋ 1TB HDD
・500W電源（80PLUS SILVER）
・17万2584円

NEXTGEAR i660PA2-GOWicon
・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-7700K
・GeForce GTX 1080（8GB）
・16GBメモリー
・480GB SSD ＋ 3TB HDD
・700W電源（80PLUS Bronze）
・21万5784円

NEXTGEAR i660PA2-GOW-4K28IDicon
・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-7700K
・GeForce GTX 1080（8GB）
・16GBメモリー
・480GB SSD ＋ 3TB HDD
・700W電源（80PLUS Bronze）
・I-O DATA製 28型4K液晶 LCD-M4K282XB
・27万5184円

©2017 Microsoft Corporation.

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune
マウスコンピューター／G-Tune マウスコンピューター／G-Tune