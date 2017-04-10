マウスコンピューター、「HALO WARS2」をGaming on Windows推奨パソコンに追加

マウスコンピューターは4月10日、マイクロソフトのゲームタイトルが快適に動作することを確認した「Gaming on Windows」推奨パソコンの対象ソフトに「HALO WARS2」を追加した。
|HALO WARS2
これを記念し、期間中にGaming on Windows推奨パソコンを購入すると「HALO WARS2」、「Euro Truck Simulator 2」、「Dreadnought」のゲーム3タイトルをダウンロードできるシリアルカードが付属する。
キャンペーン対象期間は4月10日11:00〜5月30日23:00まで。
対象製品
・NEXTGEAR-MICRO im570GA10-GOW
・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-7700K
・GeForce GTX 1070（8GB）
・16GBメモリー
・240GB SSD ＋ 1TB HDD
・500W電源（80PLUS SILVER）
・17万2584円
・NEXTGEAR i660PA2-GOW
・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-7700K
・GeForce GTX 1080（8GB）
・16GBメモリー
・480GB SSD ＋ 3TB HDD
・700W電源（80PLUS Bronze）
・21万5784円
・NEXTGEAR i660PA2-GOW-4K28ID
・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-7700K
・GeForce GTX 1080（8GB）
・16GBメモリー
・480GB SSD ＋ 3TB HDD
・700W電源（80PLUS Bronze）
・I-O DATA製 28型4K液晶 LCD-M4K282XB
・27万5184円
©2017 Microsoft Corporation.