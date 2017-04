インターネットの誕生　核戦争を想定はウソ？！

この連載でも、たまにお届けする知ったかぶりシリーズです。前回は「コンピューターの歴史」をざっくりと振り返りました。今週は、「インターネットの歴史」を2000字くらいで、ざっと知ったかぶってみましょう(笑)

「インターネットの歴史」でググると、よく登場するエピソードがあります。それは「電話局のテロ事件が原因で、核戦争に耐えられるような通信ネットワークをアメリカ軍が研究(ARPANET)を開始…」みたいな話。

このエピソード、僕はかなりウソくさいと思っていました。というのは、こうした障害に強いネットワークのアイディアは、ネットワークトポロジー(ネットワーク構成)と呼ばれ、データ通信より、はるか昔からありました。つまり、データ通信だけじゃなく、水道や電力、電話網などのネットワークも、事故やテロ、戦争などで一部が破壊されて全体が使えなくなると困るわけです。

だいたい、核戦争が起きたら爆心地付近は電力網が機能しなくなっちゃうし、ケーブルとかは溶けちゃうし…。普通に考えたら通信衛星などの回線を使うでしょ…。ちなみに、通信衛星の米国での実用は1962年からです。

やっぱり、調べたら米国のワシントンDCやスイスのジュネーブなど、世界中に90以上の支部がある、インターネットソサエティ(ISOC、アイソック)が「核戦争想定スタート説」を公式に否定していました。

ARPANETが核戦争に耐えられるネットワーク構築と何らかの関係があると主張する間違った噂が始まったのは、ランド研究所の研究からである。ランド研究所では核戦争を考慮した秘密音声通信を研究していたが、ARPANETはそれとは全く無関係である。 (ISOC/『A Brief History of the Internet』より。日本語訳出典/ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/ARPANET)