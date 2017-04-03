【2017春アニメ】広江礼威原作の「Re:CREATORS」や進撃の巨人2期など見逃せない！

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2017春アニメ特集は今回で第6回目（第1回、第2回、第3回、第4回、第5回）。今回は、BLACK LAGOONで知られる広江礼威氏が原作・キャラクター原案を務める完全新作オリジナルアニメ「Re:CREATORS」や、第2期に突入する「進撃の巨人 Season 2」など6作品を紹介する。

まだ産まれぬあなたの世界は、きっとあなたを待っている

「Re:CREATORS」

(C)2017 広江礼威／小学館・アニプレックス

作品解説

人は、その手で多くの物語を創造してきた。



喜び、悲しみ、怒り、感動。

物語は人々の感情を揺れ動かし、魅了する。



しかし、それは傍観者としての感想にすぎない。



もしも、物語の登場人物たちに“意思”があるとしたら、彼らにとって、物語を産みだした我々は神の存在なのだろうか？



――我らの世界に変革を。

――神々の地に制裁を。



「Re:CREATORS」



誰もが皆、《創造主(クリエイター)》になる。

スタッフ

原作・キャラクター原案：広江礼威

監督：あおきえい

副監督：加藤 誠

シリーズ構成：あおきえい・広江礼威

キャラクターデザイン：牧野竜一

総作画監督：牧野竜一・中井 準

メインアニメーター：松本昌子・山本碧

メカニックデザイン：I-Ⅳ

エフェクトアニメーション：橋本敬史

美術監督：永吉幸樹

美術設定：佐藤正浩・藤瀬智康

色彩設計：篠原真理子

アートディレクション：有馬トモユキ・瀬島卓也

CGディレクター：ヨシダ.ミキ・井口光隆

ビジュアルエフェクト：津田涼介

撮影監督：加藤友宜

編集：右山章太

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

音楽：澤野弘之

アニメーション制作：TROYCA

オープニングテーマ：「gravityWall」（歌：SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle & Gemie）

エンディングテーマ：「NEWLOOK」（歌：綾野ましろ）

キャスト

水篠颯太：山下大輝

セレジア・ユピティリア：小松未可子

メテオラ・エスターライヒ：水瀬いのり

アリステリア・フェブラリィ：日笠陽子

煌樹まみか：村川梨衣

弥勒寺優夜：鈴村健一

鹿屋瑠偉：雨宮 天

築城院真鍳：坂本真綾

ブリッツ・トーカー：斧アツシ

軍服の姫君：豊崎愛生

松原 崇：小西克幸

まりね：金元寿子

中乃鐘昌明：杉崎 亮

高良田概：柳田淳一

八頭司遼：濱野大輝

駿河駿馬：寿美菜子

菊地原亜希：恒松あゆみ

番組情報

TOKYO MX：4月8日より毎週土曜23:30～

BS11：4月8日より毎週土曜23:30～

群馬テレビ：4月8日より毎週土曜23:30～

とちぎテレビ：4月8日より毎週土曜23:30～

ABC朝日放送：4月8日より毎週土曜26:29～（第1話（4月8日）、第2話（4月15日）は26:58～）

テレビ愛知：4月11日より毎週火曜26:05～

AT-X：4月13日より毎週木曜23:30～（リピート放送：毎週土曜15:30～／毎週日曜26:00～／毎週水曜7:30～）

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://recreators.tv/

Twitterアカウント @recreators_tv

(C)2017 広江礼威／小学館・アニプレックス

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