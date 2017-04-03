2017年春アニメ大特集 ― 第6回
【2017春アニメ】広江礼威原作の「Re:CREATORS」や進撃の巨人2期など見逃せない！
2017年04月03日 18時00分更新
2017春アニメ特集は今回で第6回目（第1回、第2回、第3回、第4回、第5回）。今回は、BLACK LAGOONで知られる広江礼威氏が原作・キャラクター原案を務める完全新作オリジナルアニメ「Re:CREATORS」や、第2期に突入する「進撃の巨人 Season 2」など6作品を紹介する。
まだ産まれぬあなたの世界は、きっとあなたを待っている
「Re:CREATORS」
|(C)2017 広江礼威／小学館・アニプレックス
作品解説
人は、その手で多くの物語を創造してきた。
喜び、悲しみ、怒り、感動。
物語は人々の感情を揺れ動かし、魅了する。
しかし、それは傍観者としての感想にすぎない。
もしも、物語の登場人物たちに“意思”があるとしたら、彼らにとって、物語を産みだした我々は神の存在なのだろうか？
――我らの世界に変革を。
――神々の地に制裁を。
「Re:CREATORS」
誰もが皆、《創造主(クリエイター)》になる。
|(C)2017 広江礼威／小学館・アニプレックス
スタッフ
原作・キャラクター原案：広江礼威
監督：あおきえい
副監督：加藤 誠
シリーズ構成：あおきえい・広江礼威
キャラクターデザイン：牧野竜一
総作画監督：牧野竜一・中井 準
メインアニメーター：松本昌子・山本碧
メカニックデザイン：I-Ⅳ
エフェクトアニメーション：橋本敬史
美術監督：永吉幸樹
美術設定：佐藤正浩・藤瀬智康
色彩設計：篠原真理子
アートディレクション：有馬トモユキ・瀬島卓也
CGディレクター：ヨシダ.ミキ・井口光隆
ビジュアルエフェクト：津田涼介
撮影監督：加藤友宜
編集：右山章太
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
音楽：澤野弘之
アニメーション制作：TROYCA
オープニングテーマ：「gravityWall」（歌：SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle & Gemie）
エンディングテーマ：「NEWLOOK」（歌：綾野ましろ）
キャスト
水篠颯太：山下大輝
セレジア・ユピティリア：小松未可子
メテオラ・エスターライヒ：水瀬いのり
アリステリア・フェブラリィ：日笠陽子
煌樹まみか：村川梨衣
弥勒寺優夜：鈴村健一
鹿屋瑠偉：雨宮 天
築城院真鍳：坂本真綾
ブリッツ・トーカー：斧アツシ
軍服の姫君：豊崎愛生
松原 崇：小西克幸
まりね：金元寿子
中乃鐘昌明：杉崎 亮
高良田概：柳田淳一
八頭司遼：濱野大輝
駿河駿馬：寿美菜子
菊地原亜希：恒松あゆみ
番組情報
TOKYO MX：4月8日より毎週土曜23:30～
BS11：4月8日より毎週土曜23:30～
群馬テレビ：4月8日より毎週土曜23:30～
とちぎテレビ：4月8日より毎週土曜23:30～
ABC朝日放送：4月8日より毎週土曜26:29～（第1話（4月8日）、第2話（4月15日）は26:58～）
テレビ愛知：4月11日より毎週火曜26:05～
AT-X：4月13日より毎週木曜23:30～（リピート放送：毎週土曜15:30～／毎週日曜26:00～／毎週水曜7:30～）
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURL
http://recreators.tv/
Twitterアカウント @recreators_tv
|(C)2017 広江礼威／小学館・アニプレックス
(C)2017 広江礼威／小学館・アニプレックス
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