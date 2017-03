シチズン時計は3月31日、ファッションウオッチブランド「INDEPENDENT」からゲーム「戦国BASARA」とのコラボウォッチの第2弾として6モデルを発表した。数量限定で、発売は4月下旬。市場予想価格は各1万9440円。

左から伊達政宗、真田幸村、徳川家康

左から石田三成、片倉小十郎、猿飛佐助

人気キャラクターである「伊達政宗」「真田幸村」「石田三成」にくわえ、第2弾では「徳川家康」「片倉小十郎」「猿飛佐助」もラインアップ。ケースラインもスクエアに刷新した。

各キャラクターのイメージカラーをベースに、それぞれのトレードマークやアイテムからインスピレーションされたデザインが文字板にあしらわれている。裏ぶたには戦国BASARAのロゴとそれぞれのキャラクター名を刻印。オリジナルBOXが付属する。

裏ぶた

ケースサイズは横32×縦35.5mm、厚みは8.5mm。素材はケースにテンレス、バンドにカーフを採用。日常生活用防水、秒針停止機能、日付早修正機能を備えている。電池寿命はおよそ3年。

