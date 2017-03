22ミリ激薄デスクトップPCの中を確認！意外な性能の伸びでノートPCより高性能

マウスコンピューターはグラフィックに高速な“GeForce GTX1070”、CPUにモバイル用ながらクアッドコアの“Core i7-6700HQ”を採用し、本体はたったの22ミリと極薄の「NEXTGEAR-SLIM is100 シリーズ」を発売している。メモリー8GB、240GB SSDを備えた「NEXTGEAR-SLIM is100BA1」の価格は16万9800円(税別)。

NEXTGEAR-SLIM is100BA1の主なスペック CPU Core i7-6700HQ(4コア/8スレッド、2.6~3.5GHz) グラフィック GeForce GTX1070(8GB) メモリー 8GB(8GB×1 PC4-17000) ストレージ 240GB SSD(SATA) インターフェース ミニDisplayPort出力(1.3)×2、HDMI出力(2.0)、USB3.0×3、USB3.1 Type-C×2、ギガビットLANほか 通信機能 IEEE802.11ab/g/n/ac(433Mbps)、Bluetooth4.2 サイズ/重量 385(W)×22(D)×274(H)mm/約1.75kg(本体)、750g(スタンド) OS Windows10 Home(64ビット)

充実のインターフェース

タワー型PCと比べコンパクトで軽いため、普段は自室で使い、映画を見たりゲームをするときだけ居間の大きなテレビに接続して使う、といったことが気軽に行なえるのがメリット。

公称駆動時間3時間とはいえバッテリーも内蔵するので、本体の電源を落とすことなく宅内移動ができるのも便利だ。同じGPUを搭載し、CPUはより高速な“Core i7-7700HQ”を採用したノートPCとFF14ベンチマークソフト※で比較してみたところ、ノートPCのスコアーが12114に対し、本機は13461と大きく上回った。

熱源をノートに比べ詰め込んでいない分、高負荷が続く用途では、安定した性能を維持できるようだ。もちろんデスクトップPCなので、ゲーム操作性に優れたパッド、キーボード、マウス、そして大型液晶ディスプレーとの組み合わせも自由にできる。省スペース性とゲーム性能を両立したPCとして、注目したい存在だ。

『NieR:Automata』をプレイPS4版と比較してみた!

PS4でDエンド手前まで進めてるジサトラ カクッチがチェック。ワタシが言えるのは布の質感、照り返しなどPCのHIGHセッティングは見違える部分があるということ。

本機では2560×1440ドットのHIGH設定でも描画の重い序盤でGPU温度が77℃までしか上がらず、1771MHz動作になるもののブーストも効く。長時間駆動時にフレームレートが落ちる場面もあったが、おおむね60fps前後をキープしていたのはあっぱれ。

© 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by PlatinumGames Inc.

ジサトラ的オススメなBTOはコレだ!

ゲームを楽しむのなら、周辺機器にもコダワリたい。高解像度液晶ディスプレーやゲーミングキーボード、マウスがあれば快適だ!

G-TuneのオリジナルMechanical Keyboard(+7900円)はNキーロールオーバー対応。Laser Mouse(+3900円)はDPI変更、1ms応答を実現し、操作ミスを抑えられるので◎。

液晶は27インチ(2560×1440ドット)のProLite B2783QSU(+3万8900円)が◎。最大1ms(GtoG)の応答速度で美麗な映像が楽しめる。

(提供:マウスコンピューター)

