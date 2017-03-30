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USBメモリーやSDカードにも対応

最大120型投影可能！1万円以下のメディアプレーヤー搭載プロジェクター

2017年03月30日 16時30分更新

文● 田沢／ASCII

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　上海問屋は3月30日、メディアプレーヤー機能搭載プロジェクター「DN-914728」を発売した。価格は9999円。

　最大120型まで投影が可能で、家庭にいながら映画館のような迫力のある映像を楽しめるという。HDMI接続でパソコンやDVD／ブルーレイプレーヤーの出力が可能。USBメモリーやSDカードから直接動画や写真の投影もできる。投影角度は底面のネジで調整可能で、別売りの三脚も使用できる。

DN-914728
投影方式LCD
スクリーンサイズ25～120型
解像度出力（800×480ドット）／入力（1920×1080ドット）
明るさ1500ANSIルーメン
コントラスト比2000：1
アスペクト比16:9、4:3
フォーカス手動
LED寿命3万時間
対応メディアSDカード（SDHC／SDXC）最大256GB、USBポート×2
映像入力端子HDMI、3.5mmミニプラグ
音声出力3.5mmステレオミニ
スピーカー2W×2
対応ファイル形式動画（AVI／FLV／MOV／MP4／VPB／RMVB）、画像（JPEG／BMP／PNG）、音楽（MP3／WMA／AAC／WAV）
電源100V　50/60Hz
消費電力55W
サイズ幅220×高さ82×奥行き160mm
重量およそ811g
付属品電源ケーブル、RCAケーブル、リモコン、英語マニュアル

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