最大120型投影可能！1万円以下のメディアプレーヤー搭載プロジェクター

上海問屋は3月30日、メディアプレーヤー機能搭載プロジェクター「DN-914728」を発売した。価格は9999円。
最大120型まで投影が可能で、家庭にいながら映画館のような迫力のある映像を楽しめるという。HDMI接続でパソコンやDVD／ブルーレイプレーヤーの出力が可能。USBメモリーやSDカードから直接動画や写真の投影もできる。投影角度は底面のネジで調整可能で、別売りの三脚も使用できる。
|DN-914728
|投影方式
|LCD
|スクリーンサイズ
|25～120型
|解像度
|出力（800×480ドット）／入力（1920×1080ドット）
|明るさ
|1500ANSIルーメン
|コントラスト比
|2000：1
|アスペクト比
|16:9、4:3
|フォーカス
|手動
|LED寿命
|3万時間
|対応メディア
|SDカード（SDHC／SDXC）最大256GB、USBポート×2
|映像入力端子
|HDMI、3.5mmミニプラグ
|音声出力
|3.5mmステレオミニ
|スピーカー
|2W×2
|対応ファイル形式
|動画（AVI／FLV／MOV／MP4／VPB／RMVB）、画像（JPEG／BMP／PNG）、音楽（MP3／WMA／AAC／WAV）
|電源
|100V 50/60Hz
|消費電力
|55W
|サイズ
|幅220×高さ82×奥行き160mm
|重量
|およそ811g
|付属品
|電源ケーブル、RCAケーブル、リモコン、英語マニュアル