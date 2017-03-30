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シャープ製「SH-M04」も分割購入可能

奈良県の近鉄ケーブルネットワーク、KDDI回線の格安スマホサービスを提供開始

2017年03月30日 13時40分更新

文● 田沢／ASCII

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　近鉄ケーブルネットワークは3月30日から、奈良県内在住で同社のケーブルテレビ加入者かインターネット加入者を対象にKDDI回線を利用した格安スマホサービス「KCNモバイルサービス　タイプａ」の提供を開始する。

　新プランでは、5分間までなら無制限で通話ができる定額通話サービスを用意。端末機器をあわせて購入する場合は、シャープ製Android搭載スマートフォン「SH-M04」を月額1728円の24ヵ月分割払いで購入できる。また、スマートフォン故障時の端末交換サービス「スマホ補償サービス」などのオプションサービスも利用できる。そのほかにも同社ではNTTドコモの回線を利用した格安スマホサービスも提供している。

KCNモバイルサービス　タイプａ

料金表
基本プラン名高速通信容量月額料金
(通信のみ)ビッグプラン7GB2138円
(通信のみ)スタンダードプラン3GB1058円
(通信のみ)ミニプラン-842円
(通信＋音声)ビッグプラン7GB2786円
(通信＋音声)スタンダードプラン3GB1706円
(通信＋音声)ミニプラン-1490円
(通信＋音声・定額5分)ビッグプラン7GB3758円
(通信＋音声・定額5分)スタンダードプラン3GB2678円
(通信＋音声・定額5分)ミニプラン-2462円

申込方法
KCNお客様センターに電話して、販売箇所を指定の上で購入を予約する。販売箇所で端末機器およびSIMカードを購入できる。受付時間は9時～18時（最終受付開始は16時）。

販売箇所

  • KCNステーション　イオンモール奈良登美ヶ丘店
  • KCNステーション　イオンモール大和郡山店
  • KCNステーション　イオンモール橿原店
  • KCNステーション　エコール・マミ店
  • KCN本社 ２階（生駒市東生駒1-70-1 近鉄東生駒ビル）
  • KCN橿原支店（橿原市葛本町807-1）

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