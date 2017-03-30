奈良県の近鉄ケーブルネットワーク、KDDI回線の格安スマホサービスを提供開始

近鉄ケーブルネットワークは3月30日から、奈良県内在住で同社のケーブルテレビ加入者かインターネット加入者を対象にKDDI回線を利用した格安スマホサービス「KCNモバイルサービス タイプａ」の提供を開始する。

新プランでは、5分間までなら無制限で通話ができる定額通話サービスを用意。端末機器をあわせて購入する場合は、シャープ製Android搭載スマートフォン「SH-M04」を月額1728円の24ヵ月分割払いで購入できる。また、スマートフォン故障時の端末交換サービス「スマホ補償サービス」などのオプションサービスも利用できる。そのほかにも同社ではNTTドコモの回線を利用した格安スマホサービスも提供している。

KCNモバイルサービス タイプａ

料金表 基本プラン名 高速通信容量 月額料金 (通信のみ)ビッグプラン 7GB 2138円 (通信のみ)スタンダードプラン 3GB 1058円 (通信のみ)ミニプラン - 842円 (通信＋音声)ビッグプラン 7GB 2786円 (通信＋音声)スタンダードプラン 3GB 1706円 (通信＋音声)ミニプラン - 1490円 (通信＋音声・定額5分)ビッグプラン 7GB 3758円 (通信＋音声・定額5分)スタンダードプラン 3GB 2678円 (通信＋音声・定額5分)ミニプラン - 2462円

申込方法

KCNお客様センターに電話して、販売箇所を指定の上で購入を予約する。販売箇所で端末機器およびSIMカードを購入できる。受付時間は9時～18時（最終受付開始は16時）。

販売箇所

KCNステーション イオンモール奈良登美ヶ丘店

KCNステーション イオンモール大和郡山店

KCNステーション イオンモール橿原店

KCNステーション エコール・マミ店

KCN本社 ２階（生駒市東生駒1-70-1 近鉄東生駒ビル）

KCN橿原支店（橿原市葛本町807-1）

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