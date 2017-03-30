奈良県の近鉄ケーブルネットワーク、KDDI回線の格安スマホサービスを提供開始

近鉄ケーブルネットワークは3月30日から、奈良県内在住で同社のケーブルテレビ加入者かインターネット加入者を対象にKDDI回線を利用した格安スマホサービス「KCNモバイルサービス タイプａ」の提供を開始する。
新プランでは、5分間までなら無制限で通話ができる定額通話サービスを用意。端末機器をあわせて購入する場合は、シャープ製Android搭載スマートフォン「SH-M04」を月額1728円の24ヵ月分割払いで購入できる。また、スマートフォン故障時の端末交換サービス「スマホ補償サービス」などのオプションサービスも利用できる。そのほかにも同社ではNTTドコモの回線を利用した格安スマホサービスも提供している。
KCNモバイルサービス タイプａ
|料金表
|基本プラン名
|高速通信容量
|月額料金
|(通信のみ)ビッグプラン
|7GB
|2138円
|(通信のみ)スタンダードプラン
|3GB
|1058円
|(通信のみ)ミニプラン
|-
|842円
|(通信＋音声)ビッグプラン
|7GB
|2786円
|(通信＋音声)スタンダードプラン
|3GB
|1706円
|(通信＋音声)ミニプラン
|-
|1490円
|(通信＋音声・定額5分)ビッグプラン
|7GB
|3758円
|(通信＋音声・定額5分)スタンダードプラン
|3GB
|2678円
|(通信＋音声・定額5分)ミニプラン
|-
|2462円
申込方法
KCNお客様センターに電話して、販売箇所を指定の上で購入を予約する。販売箇所で端末機器およびSIMカードを購入できる。受付時間は9時～18時（最終受付開始は16時）。
販売箇所
- KCNステーション イオンモール奈良登美ヶ丘店
- KCNステーション イオンモール大和郡山店
- KCNステーション イオンモール橿原店
- KCNステーション エコール・マミ店
- KCN本社 ２階（生駒市東生駒1-70-1 近鉄東生駒ビル）
- KCN橿原支店（橿原市葛本町807-1）