【速報】Galaxy S8／Galaxy S8＋発表　縦長の額縁レスデザインが特長！

サムスン電子は、29日（現地時間）に「Galaxy 2017 Unpacked」と名付けた製品発表会を開催。「Galaxy S8」「Galaxy 8＋」を発表した。
すでに公開されているニュースリリースからわかるスペックなどは以下のとおり。詳細については後ほどお届けする。
|Galaxy S8
|Galaxy S8＋
|
Galaxy S7 edge
SC-02H（参考）
|ディスプレー
|5.8型有機EL
|6.2型有機EL
|5.1型有機EL
|画面解像度
|1440×2960ドット
|1440×2560ドット
|サイズ
|68.1×148.9×8mm
|73.4×159.5×8.1mm
|73×151×7.7mm
|重量
|155g
|173g
|158g
|CPU
|（オクタコア）
|Snapdragon 820
2.1GHz＋1.6GHz
（クアッドコア）
|メモリー
|4GB
|4GB
|ストレージ
|64GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 7.0
|Android 6.0→7.0
|カメラ画素数
|リア：12メガ／イン：8メガ
|リア：12メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|3500mAh
|3600mAh
|防水／防塵
|○／○
|○／○
|カラバリ
|Midnight Black、Orchid Gray、Arctic Silver、Coral Blue、Maple Gold
|Black Onyx、White Pearl、Pink Gold、Blue Coral