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【速報】Galaxy S8／Galaxy S8＋発表　縦長の額縁レスデザインが特長！

2017年03月30日 00時15分更新

文● ASCII編集部

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　サムスン電子は、29日（現地時間）に「Galaxy 2017 Unpacked」と名付けた製品発表会を開催。「Galaxy S8」「Galaxy 8＋」を発表した。

　すでに公開されているニュースリリースからわかるスペックなどは以下のとおり。詳細については後ほどお届けする。

　 Galaxy S8 Galaxy S8＋ Galaxy S7 edge
SC-02H（参考）
ディスプレー 5.8型有機EL 6.2型有機EL 5.1型有機EL
画面解像度 1440×2960ドット 1440×2560ドット
サイズ 68.1×148.9×8mm 73.4×159.5×8.1mm 73×151×7.7mm
重量 155g 173g 158g
CPU （オクタコア） Snapdragon 820
2.1GHz＋1.6GHz
（クアッドコア）
メモリー 4GB 4GB
ストレージ 64GB 32GB
外部メモリー microSDXC（最大256GB） microSDXC
（最大256GB）
OS Android 7.0 Android 6.0→7.0
カメラ画素数 リア：12メガ／イン：8メガ リア：12メガ
／イン：5メガ
バッテリー容量 3000mAh 3500mAh 3600mAh
防水／防塵 ○／○ ○／○
カラバリ Midnight Black、Orchid Gray、Arctic Silver、Coral Blue、Maple Gold Black Onyx、White Pearl、Pink Gold、Blue Coral

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