Amazonセール速報：本日限定！　LG液晶ディスプレー2枚セットが安い

Amazon.co.jpでは、本日限定でLG製の対象液晶ディスプレーを2枚セットで購入するとお得になるセールを実施中だ。
おもなセット内容は以下のとおり。
「22MP48HQ-P」（21.5インチ）と「23MP48HQ-P」（23インチ）のセットが2万2800円、「22MP48HQ-P」（21.5インチ）と「24MP48HQ-P」（23.8インチ）のセットが2万3480円、「32MP58HQ-P」（31.5インチ）と「24MP48HQ-P」（23.8インチ）のセットが3万4980円。
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|【モニター2枚セット】LG モニター ディスプレイ 22MP48HQ-P(21.5インチ) & 23MP48HQ-P(23インチ) セット フルHD/IPSパネル/HDMI端子付・ケーブル同梱/3年保証
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|【モニター2枚セット】LG モニター ディスプレイ 22MP48HQ-P(21.5インチ) & 24MP48HQ-P(23.8インチ) セット フルHD/IPSパネル/HDMI端子付・ケーブル同梱/3年保証
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|【モニター2枚セット】LG モニター ディスプレイ 32MP58HQ-P(31.5インチ) & 24MP48HQ-P(23.8インチ) セット フルHD/IPSパネル/HDMI端子付・ケーブル同梱/3年保証