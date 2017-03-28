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Amazonセール速報：本日限定！　LG液晶ディスプレー2枚セットが安い

2017年03月28日 20時40分更新

文● ASCII編集部

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　Amazon.co.jpでは、本日限定でLG製の対象液晶ディスプレーを2枚セットで購入するとお得になるセールを実施中だ。

　おもなセット内容は以下のとおり。

　「22MP48HQ-P」（21.5インチ）と「23MP48HQ-P」（23インチ）のセットが2万2800円、「22MP48HQ-P」（21.5インチ）と「24MP48HQ-P」（23.8インチ）のセットが2万3480円、「32MP58HQ-P」（31.5インチ）と「24MP48HQ-P」（23.8インチ）のセットが3万4980円。

Image from Amazon.co.jp
【モニター2枚セット】LG モニター ディスプレイ 22MP48HQ-P(21.5インチ) & 23MP48HQ-P(23インチ) セット フルHD/IPSパネル/HDMI端子付・ケーブル同梱/3年保証
Image from Amazon.co.jp
【モニター2枚セット】LG モニター ディスプレイ 22MP48HQ-P(21.5インチ) & 24MP48HQ-P(23.8インチ) セット フルHD/IPSパネル/HDMI端子付・ケーブル同梱/3年保証
Image from Amazon.co.jp
【モニター2枚セット】LG モニター ディスプレイ 32MP58HQ-P(31.5インチ) & 24MP48HQ-P(23.8インチ) セット フルHD/IPSパネル/HDMI端子付・ケーブル同梱/3年保証

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